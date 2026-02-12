Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Россия ЮФО Ростовская область Зерноградский район Зерноград

Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград

СОБЫТИЯ


12.02.2026 T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область 1
13.02.2025 T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году 1
15.12.2021 Все для умного дома: МТС открыла в пяти городах Дона салоны нового формата 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
14.04.2017 «Мегафон» улучшает сервис ритейлеров Дона 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
31.03.2016 «МегаФон» открыл второй фирменный салон связи в Зернограде 2
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
20.12.2007 В Ростовской области выявлен третий очаг заболевания "птичьим гриппом" 1
19.12.2007 В Ростовской области подтвержден еще один очаг "птичьего гриппа" 1
14.12.2007 О "птичьем гриппе" в Ростовской области было объявлено с опозданием 1
12.12.2007 В Ростовской области вводится карантин по птичьему гриппу 1
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10090 5
Шахты 0 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14622 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 2
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3155 1
Xiaomi 2033 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Гуляй-Борисовская Птицефабрика 4 4
Да! - Фреш Маркет 12 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 5
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9451 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73789 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 958 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6719 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1306 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2070 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 966 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5192 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1217 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 1
Барков Алексей 37 3
Марьясов Игорь 35 2
Лопаткин Герман 104 1
Фадеев Андрей 30 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Мотлях Константин 21 1
Гагалаева Галина 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1692 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 65 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - РФ - Российская федерация 158371 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 10 1
ЛНР - Суходольск 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 849 1
Россия - ПФО - Самарская область 1481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2115 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1006 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 900 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 702 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 256 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Константиновск 4 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 764 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 23 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Брюховецкий район 7 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 10 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 4
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 80 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3043 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1828 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще