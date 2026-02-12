Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Ростовская область Зерноградский район Зерноград
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 1
|Барков Алексей 37 3
|Марьясов Игорь 35 2
|Лопаткин Герман 104 1
|Фадеев Андрей 30 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Мотлях Константин 21 1
|Гагалаева Галина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.