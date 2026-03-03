Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Россия ЮФО Ростовская область Каменск-Шахтинский

Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский

СОБЫТИЯ


03.03.2026 К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру 1
12.12.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном туристическом маршруте Ростовской области 2
01.10.2024 В России создали систему подавления БПЛА на основе искусственного интеллекта. Она видит дроны, соблюдающие радиомолчание 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
16.09.2015 МТС расширила сеть фиксированной связи в Ростовской области 1
27.08.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в малые города Ростовской области 2
14.03.2013 Герман Лопаткин: В 2013 г. общее число заявлений на УЭК может составить 50 тыс. 1
13.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по «оптике» более 2700 домов Ростовской области 1
21.09.2011 На «Яндекс.Картах» появились новые спутниковые снимки 85 городов России 1
20.06.2011 Прокуратура Ростовской области закрыла доступ к сайту Сергея Мавроди 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
20.11.2009 «МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО 1
13.11.2009 «Комстар» запустил магистральную ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону 1
25.08.2009 «Комстар» тестирует магистраль Москва – Ростов-на-Дону 1
17.08.2009 Администрация Волгодонска внедрит систему автоматизации документооборота «Дело» 1
19.11.2007 «Комстар» купил российского оператора у американцев 1
16.07.2004 "Ростовэлектросвязь" подключает по 445 телефонов в день 1
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Шахты 0 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 7
МегаФон 10158 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Ростелеком 10457 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9261 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 2
Космос-2 НПЦ 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 1
Hudson Telecom 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3175 1
Yandex - Яндекс 8668 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 65 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Комтел 17 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 520 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9627 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9506 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6722 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4057 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8879 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4989 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25808 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2219 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 975 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 345 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Пропускная способность - Bandwidth 1840 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2713 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1682 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4479 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1105 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 2
Google Android 14857 1
Apple iOS 8343 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 399 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3466 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 1
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Лысов Денис 32 4
Барков Алексей 37 3
Приданцев Сергей 148 3
Лопаткин Герман 104 2
Кореш Виктор 82 2
Еремин Денис 1 1
Филин Артем 31 1
Козина Влада 1 1
Орловский Виктор 403 1
Беров Иван 44 1
Рябченков Денис 22 1
Фадеев Андрей 30 1
Анкилов Константин 118 1
Еремеев Владимир 11 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Мордасов Сергей 25 1
Марьясов Игорь 35 1
Емельянов Святослав 6 1
Орлов Сергей 29 1
Солоницин Михаил 1 1
Бецков Григорий 23 1
Карпушкин Владимир 10 1
Мавроди Сергей 5 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1704 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 95 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 108 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 67 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 10
Россия - РФ - Российская федерация 159109 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1462 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 23 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 9
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1641 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2130 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 23 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 11 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 11 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1653 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2258 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 979 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 358 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 352 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 464 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 728 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 489 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 770 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 12 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Карабулак 8 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 3
Аренда 2585 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 54 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2323 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 477 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5453 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 60 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
Цифровой регион - Федеральный проект 108 1
Экономический эффект 1221 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1835 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1118 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2724 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1177 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1411 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 706 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
РИА Новости 1002 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422874, в очереди разбора - 726602.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще