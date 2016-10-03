Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Приданцев Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 103
Приданцев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 71 10
|Родионов Иван 45 9
|Малофеев Константин 98 9
|Рейман Леонид 412 7
|Морошкин Александр 106 5
|Иванов Сергей 171 5
|Шамолин Михаил 102 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Назаров Сергей 48 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Герчук Михаил 87 4
|Савельев Виталий 36 4
|Юрченко Евгений 75 3
|Киселев Александр 60 3
|Bakkmajer Ulf - Баккмайер Ульф 5 3
|Ольховский Евгений 3 2
|Кочетков Владислав 137 2
|Провоторов Александр 146 2
|Калугин Сергей 162 2
|Ибрагимов Руслан 29 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Анкилов Константин 49 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Керимов Сулейман 20 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Царевская Наталья 10 1
|Зайцева Анна 62 1
|Припачкин Юрий 26 1
|Перцовский Александр 11 1
|Шишкин Сергей 5 1
|Чернов Максим 27 1
|Семенов Вадим 51 1
|Афанасьев Денис 29 1
|Степаненко Кирилл 13 1
|Гончарук Александр 26 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Урличич Юрий 30 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Королев Игорь 41 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 10
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 6
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
|Ведомости 259 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews TV 461 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763923, в очереди разбора - 667610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763923, в очереди разбора - 667610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru