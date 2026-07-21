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Приданцев Сергей

СОБЫТИЯ


21.07.2026 СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур 1
03.10.2025 «Аквариус» и «Баррикады» обеспечили сертифицированную защиту данных в виртуальной среде 1
10.04.2025 Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами 1
27.03.2025 Российские ИТ-компании объединяют усилия в сфере виртуализации: ОТР 2000 и ИЦ «Баррикады» представили интегрированное решение 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 1
29.06.2022 «Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады» 1
03.10.2016 Николаю Никифорову готовят замену: кто будет новым министром связи 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
11.10.2012 Экс-глава МГТС арестован за продажу должности 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 2
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 2
06.07.2011 ГЛОНАСС возглавил экс-премьер-министр России 1
28.06.2011 Москвичей заставят набирать «8» при каждом звонке 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
28.02.2011 В МГТС назначен новый председатель совета директоров и коммерческий директор 1
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 2
24.01.2011 Акционеры «Ростелекома» утвердили новый состав совета директоров 1
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 1
29.12.2010 На 11 мест в новом совете директоров «Ростелекома» претендуют 12 кандидатов 1
27.12.2010 Поглощение «Комстара» обойдется МТС в 24 млрд 1
16.11.2010 Чистая прибыль «Комстар-ОТС» в третьем квартале по US GAAP достигла $58,1 млн 1
28.10.2010 CNews TV. Глава «КОМСТАР-ОТС»: В России можно создать эффективный бизнес на инновациях 1
12.10.2010 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 1
10.09.2010 Глава "Связьинвеста" стал жертвой передела в российском телекоме 1
25.08.2010 Чистая прибыль «Комстара» во втором квартале составила $48,8 млн 1
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
29.06.2010 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Комстар-ОТС» 1
29.04.2010 МТС сворачивает бренды «Комстар» и «Стрим» 1
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов 1
26.03.2010 Совет директоров «Связьинвеста» созовет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам совета 1
19.03.2010 Москвичам бесплатно раздадут WiFi-роутеры 1
18.03.2010 «Комстар» планирует до конца 2011 г. окончательно перейти под бренд МТС 1
03.03.2010 Акционеры «Комстара» ввели в совет директоров компании трех представителей МТС 1
24.02.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатур в новый состав совета 2
16.02.2010 «Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб. 1
09.02.2010 Ведущие российские интернет-провайдеры подписали xартию по борьбе с детской порнографией в Сети 1
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс 1
27.01.2010 В Москве состоялось заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
24.12.2009 В Москве состоялось заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
04.12.2009 Избран новый состав совета директоров «Комстар-ОТС» 1

Публикаций - 149, упоминаний - 165

Приданцев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 121
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 45
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 39
Ростелеком - Связьинвест 1719 38
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Ростелеком 10948 17
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 13
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 11
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 9
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 8
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
МегаФон 10742 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Баррикады ИЦ - Инновационный центр 10 5
МТС - Система Телеком 239 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
МТС - Комстар ОТС - Сочителекомсервис 6 3
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 3
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 3
Cisco Systems 5372 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
Airspan Networks 28 2
МТС - Комстар-ОТС - ЦТК Контраст-Телеком - Центральная Телефонная Компания 6 2
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Интерсвязь-Сервис 9 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4675 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 11
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Access Industries 37 3
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 2
Hapag-Lloyd 3 2
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Петербург-Внештранс 2 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
ICON Private Equity 15 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
WiMAX Forum 69 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 10
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 7
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 4
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 4
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 4
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 3
Apple iPhone 6 4861 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Printronix TallyGenicom 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 1
FON Wireless - La Fonera 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 23 1
Delta Computers - Delta Argut 12 1
Delta Computers - Delta Sokol - Delta DCM 6 1
Atlas - Atlas.SA - Atlas.SE - Atlas.SM - Atlas.E - серия СХД 25 1
ОТР ГК - Платформа СУПеР 7 1
Delta Computers - Delta BMC 18 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 17 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Малофеев Константин 118 16
Родионов Иван 73 15
Лещенко Михаил 33 14
Кореш Виктор 83 11
Ряузов Никита 18 11
Манасов Марлен 22 11
Рейман Леонид 1065 11
Дроздов Сергей 35 9
Бутрин Михаил 18 9
Redling Yngve - Редлинг Ингве 7 7
Щеголев Игорь 699 7
Иванов Сергей 405 7
Назаров Сергей 60 7
Гольцов Алексей 43 6
Максименка Николай 17 6
Гончарук Алексей 25 6
Киселев Александр 115 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Юрченко Евгений 133 6
Морошкин Александр 118 6
Матвеева Ирина 18 5
Устинов Дмитрий 7 5
Шамолин Михаил 124 5
Савельев Виталий 55 5
Провоторов Александр 158 5
Семенов Вадим 65 5
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 5
Абугов Антон 37 4
Савченко Виктор 30 4
Голдин Анна 8 4
Кочетков Владислав 248 4
Кириллов Александр 30 4
Анкилов Константин 121 4
Герчук Михаил 88 4
Марков Константин 27 3
Бондарик Владимир 22 3
Амарян Рубен 17 3
Кудимов Юрий 21 3
Карманов Дмитрий 15 3
Кауров Алексей 11 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 79
Россия - РФ - Российская федерация 166166 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Швеция - Королевство 3781 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 6
Армения - Республика 2449 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
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Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 2
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 23
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 9
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
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Информатика - computer science - informatique 1195 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Комсомольская правда ИД 83 1
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CNews TV 747 1
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ВВГУ - Владивостокский государственный университет - ДВТИ - Дальневосточный технологический институт 2 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
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СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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