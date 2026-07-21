Индексная книга (каталог) CNews*
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Приданцев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 149, упоминаний - 165
Приданцев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
|WiMAX Forum 69 1
|Международная академия связи - МАС 46 1
|Малофеев Константин 118 16
|Родионов Иван 73 15
|Лещенко Михаил 33 14
|Кореш Виктор 83 11
|Ряузов Никита 18 11
|Манасов Марлен 22 11
|Рейман Леонид 1065 11
|Дроздов Сергей 35 9
|Бутрин Михаил 18 9
|Redling Yngve - Редлинг Ингве 7 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Иванов Сергей 405 7
|Назаров Сергей 60 7
|Гольцов Алексей 43 6
|Максименка Николай 17 6
|Гончарук Алексей 25 6
|Киселев Александр 115 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Юрченко Евгений 133 6
|Морошкин Александр 118 6
|Матвеева Ирина 18 5
|Устинов Дмитрий 7 5
|Шамолин Михаил 124 5
|Савельев Виталий 55 5
|Провоторов Александр 158 5
|Семенов Вадим 65 5
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 5
|Абугов Антон 37 4
|Савченко Виктор 30 4
|Голдин Анна 8 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Кириллов Александр 30 4
|Анкилов Константин 121 4
|Герчук Михаил 88 4
|Марков Константин 27 3
|Бондарик Владимир 22 3
|Амарян Рубен 17 3
|Кудимов Юрий 21 3
|Карманов Дмитрий 15 3
|Кауров Алексей 11 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.