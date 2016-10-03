Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Приданцев Сергей


03.10.2016 Николаю Никифорову готовят замену: кто будет новым министром связи 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
06.07.2011 ГЛОНАСС возглавил экс-премьер-министр России 1
28.06.2011 Москвичей заставят набирать «8» при каждом звонке 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 2
16.11.2010 Чистая прибыль «Комстар-ОТС» в третьем квартале по US GAAP достигла $58,1 млн 1
28.10.2010 CNews TV. Глава «КОМСТАР-ОТС»: В России можно создать эффективный бизнес на инновациях 1
12.10.2010 Акционеры МГТС избрали новый состав совета директоров 2
25.08.2010 Чистая прибыль «Комстара» во втором квартале составила $48,8 млн 1
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
29.06.2010 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Комстар-ОТС» 1
29.04.2010 МТС сворачивает бренды «Комстар» и «Стрим» 2
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов 1
03.03.2010 Акционеры «Комстара» ввели в совет директоров компании трех представителей МТС 1
16.02.2010 «Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб. 1
09.02.2010 Ведущие российские интернет-провайдеры подписали xартию по борьбе с детской порнографией в Сети 1
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс 1
24.12.2009 В Москве состоялось заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
04.12.2009 Избран новый состав совета директоров «Комстар-ОТС» 2
25.11.2009 В Москве состоялось заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
13.11.2009 «Комстар» запустил магистральную ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону 1
14.10.2009 «Комстар» и Deutsche Telekom ICSS договорились о межсетевом взаимодействии 1
14.10.2009 МТС купил «Комстар» с переплатой 1
25.09.2009 Состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
18.09.2009 «Комстар» обеспечил связью «ГК Олимпстрой» 1
27.08.2009 Чистая прибыль «Комстара» за второй квартал 2009 выросла в 2 раза 1
25.08.2009 «Комстар» тестирует магистраль Москва – Ростов-на-Дону 1
31.07.2009 В Москве состоялось очное заседание Совета директоров «Связьинвеста» 1
06.07.2009 «Комстар» не выпустит WiMAX за пределы МКАД 1
01.07.2009 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Комстар-ОТС» 1
29.06.2009 Председателем Совета директоров «Связьинвеста» избран Леонид Рейман 1
22.05.2009 Совет директоров «Комстар-ОТС» определил размер дивидендов за 2008 г. 1
12.05.2009 «Комстар-ОТС» начал подключать абонентов к WiMAX 1
30.04.2009 "Комстар" запускает WiMAX "по-взрослому": цены 1
29.04.2009 «Комстар» запустит сеть WiMAX в Москве 1 мая 1
02.04.2009 «Комстар-ОТС» начал консолидацию региональных активов в ЗАО «Комстар-Регионы» 1
25.02.2009 «Комстар-ОТС» вывел услугу IP-TV на массовый рынок 1

Публикаций - 82, упоминаний - 103

Приданцев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 68
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 21
Ростелеком Связьинвест 699 19
АФК Система ПАО 995 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Ростелеком ЦентрТелеком 194 7
Комстар Регионы 89 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Центел - Центральный телеграф 163 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 3
ВолгаТелеком 219 3
Nortel Networks 222 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 2
Ростелеком Сибирьтелеком 306 2
Шахты 38 2
Ростелеком Дальсвязь 207 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Yota - Скартел 623 2
Intel Corporation 4186 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Синтерра - Synterra 565 1
Cisco Systems 2044 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Navteq 110 1
М2М телематика 165 1
QLogic 17 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Интеллект Телеком 35 1
АСВТ 29 1
IBM 3546 1
Akamai Technologies 50 1
Ланит ГК 1158 1
Yahoo! 1098 1
IBM Global Business Services 39 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Telia Company 349 1
Marshall Capital Partners 63 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
РТС - Фондовая биржа 167 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Гипросвязь ПАО 44 2
МДМ Банк 150 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 523 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
АвтоВАЗ 119 1
Access Industries 20 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
Президент Российской Федерации 1440 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Президент США 105 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 7
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 6
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
FTTH - Fiber To The Home 96 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
Караоке 27 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 8 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 9 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Кореш Виктор 71 10
Родионов Иван 45 9
Малофеев Константин 98 9
Рейман Леонид 412 7
Морошкин Александр 106 5
Иванов Сергей 171 5
Шамолин Михаил 102 5
Щеголев Игорь 676 5
Назаров Сергей 48 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Герчук Михаил 87 4
Савельев Виталий 36 4
Юрченко Евгений 75 3
Киселев Александр 60 3
Bakkmajer Ulf - Баккмайер Ульф 5 3
Ольховский Евгений 3 2
Кочетков Владислав 137 2
Провоторов Александр 146 2
Калугин Сергей 162 2
Ибрагимов Руслан 29 2
Евтушенков Владимир 130 2
Шувалов Игорь 64 2
Анкилов Константин 49 2
Никифоров Николай 1126 2
Керимов Сулейман 20 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Царевская Наталья 10 1
Зайцева Анна 62 1
Припачкин Юрий 26 1
Перцовский Александр 11 1
Шишкин Сергей 5 1
Чернов Максим 27 1
Семенов Вадим 51 1
Афанасьев Денис 29 1
Степаненко Кирилл 13 1
Гончарук Александр 26 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Урличич Юрий 30 1
Гаттаров Руслан 117 1
Королев Игорь 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 37
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - Сочи 912 3
Россия - Рязань 355 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - Липецк 258 2
Россия - Воронеж 692 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Тверь 327 2
Армения - Республика 688 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - Калуга 296 2
Россия - Саратов 408 2
Россия - Тула 179 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Балаково 45 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Мирный 21 1
Россия - Тамбов 206 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Новокузнецк 176 1
США - Иллинойс 75 1
Россия - Иннополис 292 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 10
Стрим-ТВ - телекомпания 80 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1991 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763923, в очереди разбора - 667610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще