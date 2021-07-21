Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

IMS
IP Multimedia Subsystem
Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP


21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
04.03.2021 China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling 4
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
20.11.2020 По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS» 1
18.02.2020 Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
15.11.2019 Google запустил бесплатного «убийцу SMS» в обход операторов сотовой связи 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 3
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 2
18.06.2019 Google начинает внедрять «убийцу SMS» через головы сотовых операторов 1
18.02.2019 МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам 1
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака 1
18.06.2018 Navicon выпустил обновленную версию CRM-решения для фармацевтики 1
02.10.2017 Ericsson представила VoLTE-функцию для использования одного мобильного номера на множестве гаджетов с SIM-картами 2
15.09.2017 Рекламная группа АДВ использует машинное обучение для планирования и закупки всех медиа 1
22.02.2017 «Вымпелком» и Mavenir Systems будут совместно развивать IMS-платформу 1
20.02.2017 Ericsson представила расширенный портфель 5G-решений 1
13.02.2017 «Вымпелком» и Mavenir Systems развивают IMS-платформу 1
21.09.2016 «Мегафон» представил мобильный интернет 5G на платформе Nokia 1
15.07.2016 На сети China Mobile стартовало внедрение системы оказания услуг RCS 1
18.02.2016 Бюджетные поступления от аукциона на право использования частот LTE составили 8,3 млрд руб. 2
16.02.2016 Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям 1
29.01.2016 Новые приказы Минкомсвязи позволят полноценно развернуть IMS в России 2
14.12.2015 Технологии IMS обеспечат российских абонентов сотовой связи новыми возможностями 5
10.09.2015 J’son & Partners Consulting исследовала рынок IMS в России и мире 2
02.09.2015 «Билайн Бизнес» представил «Облачную АТС» для СМБ 2
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 3
05.08.2015 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 в фармацевтической компании «Санофи» 2
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 4
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
16.06.2015 МТС и Ericsson испытали автоматически масштабируемое облачное решение для передачи голоса в сетях LTE 2
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
28.04.2015 Alcatel-Lucent представила программную платформу Rapport 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 2
13.02.2015 МГТС продала АФК «Системе» здания АТС за 4,3 млрд рублей 1
19.01.2015 Свыше одного миллиона абонентов МГТС по итогам 2014 г. подключили услуги на базе сети GPON 2
20.11.2014 «Техносерв» предложит операторам сетей 4G LTE решения Mavenir Systems 3
17.10.2014 МГТС: От GPON к интеллектуальным телеком-услугам 2
30.07.2014 Российский рынок СХД приблизился к стагнации 1

Публикаций - 117, упоминаний - 214

IMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 9
Huawei 2730 9
Microsoft Corporation 11095 8
Google LLC 7154 8
Ericsson 860 6
Alcatel-Lucent Enterprise 332 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
HTC Corporation 1191 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 5
LG Electronics 1853 5
Alcatel 229 5
Lenovo Group 1637 5
Samsung Electronics 5677 5
Telefonica - Telefónica España 170 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Verizon 370 4
AT&T Inc 557 4
IBM 3544 4
China Mobile 186 4
HP Inc. 2914 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
Deutsche Telekom 219 3
NTT DoCoMo 159 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 261 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
Telegram Group 702 3
SAP SE 3215 2
Brocade Communications Systems 141 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Oracle Corporation 3350 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Воентелеком 134 2
Mitel 30 2
АФК Система ПАО 995 2
Уралсиб Банк 389 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 2
Бизнес-Недвижимость 9 2
Рент-Недвижимость 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
UDR Inc 6 1
eBay Inc 531 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
ВТБ24 583 1
Sanofi - Санофи 33 1
IQVIA 3 1
SBI Group 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Правительство РФ 2205 2
NSSF - National Social Security Fund 3 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство Москвы 653 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 11
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 7
Advanced Communications 9 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
AMQP - Advanced Message Queuing Protocol - Открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы 8 5
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 2
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Google Android 10751 7
Microsoft Windows 10 6645 6
Message+ 8 5
Apple iMessage - Мессенджер 116 4
Google Android Messages 11 4
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 4
WhatsApp Messenger 654 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Java - Язык программирования 1177 2
Rakuten Viber 429 2
Apple iOS 5742 2
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 2
Microsoft Dynamics CRM 388 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
МТТ MVNE 20 1
Statista 81 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
Citrix XenApp 84 1
Microsoft Your Phone Companion 7 1
IBM Watson 105 1
Navicon Pharma CRM 12 1
Ingres - СУБД 12 1
Informix СУБД 16 1
SAP Sybase 77 1
Google Talk - Google Chat 116 1
IBM Cognos BI 142 1
VMware vCloud Suite 24 1
Google Picasa Web Albums 119 1
MariaDB 26 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 1
Samsung Messages 3 1
Corel Paradox - реляционная СУБД 13 1
Microsoft Visual FoxPro 8 1
Google BigTable 5 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 6 1
Linux Foundation ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Microsoft Store 229 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Кирьянова Александра 42 2
Василенко Александр 64 2
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Bojorques Roberto - Бохоркеса Роберто 1 1
Garland Doug - Гарланд Дуг 2 1
Ahari Sanaz - Ахари Саназ 2 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Астахов Илья 2 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Красников Александр 8 1
Глаз Александр 1 1
Зеленский Александр 2 1
Григорьева Евгения 57 1
Приданцев Сергей 82 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Аполлонова Светлана 10 1
Никифоров Николай 1126 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Соломатин Евгений 4 1
Грачев Андрей 15 1
Фролов Алексей 11 1
Корнеев Сергей 75 1
Ушацкий Андрей 100 1
Калугин Сергей 162 1
Смирнов Евгений 25 1
Стороженко Денис 5 1
Гузовский Денис 26 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Мантуров Денис 56 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Франция - Французская Республика 2126 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - ПФО - Казань 1518 4
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Европа 3759 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Индия - Республика 2173 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Куба - Республика 75 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Испания - Барселона 536 2
Северная Америка 1413 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
Восточная Европа 1679 2
Япония 2788 2
Земля - планета Солнечной системы 864 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Франция - Париж 371 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Реутов 43 1
Китай - Шанхай 244 1
Европа Западная 614 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Америка 460 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
The Verge - Издание 448 2
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 5
Gartner 2192 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 3
IDC - International Data Corporation 2720 1
ABI Research 181 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
451 Research Group 44 1
Nielsen Holdings 78 1
Frost & Sullivan 101 1
Analysys Mason 26 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
GfK - ГФК-Русь 119 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762561, в очереди разбора - 666250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще