Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IMS
IP Multimedia Subsystem
Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP
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Публикаций - 117, упоминаний - 214
IMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Verge - Издание 448 2
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762561, в очереди разбора - 666250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762561, в очереди разбора - 666250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru