China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling

На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei совместно представили решение 5G New Calling. В этом решении используется архитектура каналов данных IMS. 5G New Calling предоставляет расширенные возможности голосовой связи с технологией HD Voice, а также функции передачи изображений, видео и интерактивные сервисы. Используя это решение, операторы смогут предоставлять более широкий ассортимент услуг 5G, что позволит им удовлетворить требования отраслевых клиентов, получить весомое конкурентное преимущество и достичь успеха в бизнесе.

В сетях 5G связь в реальном времени остается ключевым элементом, который задает новые тенденции развития технологий. Прежде всего, в сетях 5G технология передачи голоса по LTE (VoLTE) становится обязательным, а не дополнительным решением. Это позволит в значительной степени увеличить охват VoLTE и придаст новый стимул развитию сотрудничества между операторами. Кроме того, продолжится активное развитие каналов данных IMS по мере того, как доступ к аудио- и видеослужбам VoLTE в сетях 5G будет становиться еще более простым и удобным.

Во-вторых, в релизе спецификаций R16 консорциума 3GPP определены сервисы, которые задействуют каналы данных IMS. Для развертывания решения 5G New Calling операторам достаточно просто модернизировать инфраструктуру IMS, чтобы обеспечить поддержку каналов данных IMS. Каналы данных IMS и каналы передачи звука и видео устанавливаются одновременно. По каналам данных IMS можно передавать любой контент, начиная с текста, изображений и видео и заканчивая данными о местоположении и взаимодействиях пользователя. Это позволит развивать инновационные услуги в будущем. В настоящее время решение 5G New Calling применяется для различных сервисов, включая мультимедиа-клипы, визуальные меню, совместный доступ к экрану и маркеры дополненной реальности. Такие сервисы повышают удобство работы пользователей и отвечают требованиям клиентов из различных отраслей.

Чжан Хао, заместитель руководителя отдела сетевых и информационных технологий исследовательского института China Mobile, отмечает: «Решение 5G New Calling,в котором используется архитектура каналов данных IMS, может быть развернуто в сети IMS. Это решение дает возможность корпорации China Mobile создать унифицированную платформу голосовых сервисов и расширить наш ассортимент услуг. Корпорация China Mobile стремится привлекать новых отраслевых партнеров, чтобы поддерживать развитие новых голосовых сервисов на базе 5G, в полной мере раскрыть потенциал рынка голосовой связи и ускорить развитие отрасли в целом».

«Мы рады возможности поработать над новым решением 5G New Calling вместе с China Mobile, — отметил Чжао Юэ, президент направления проводных решений. — С внедрением технологии 5G во всех отраслях наблюдается повышенный спрос на дополнительные возможности голосовых вызовов. Huawei уже много лет является лидером в разработке VoLTE и накопила богатый опыт в предоставлении услуг связи. Huawei активно помогает операторам развертывать новые сервисы, повышать удобство работы для пользователей и осваивать новые рынки с технологиями 5G».

За годы работы компания сумела полностью задействовать все свои преимущества в плане технологий голосовой связи, активно сотрудничая с операторами и отраслевыми партнерами, чтобы предлагать пользователям во всем мире расширенные возможности для голосовых вызовов. К концу 2020 года Huawei помогла глобальным операторам организовать более 100 коммерческих сетей VoLTE, чтобы предоставлять услуги видеовызовов высокой четкости для более чем 1 млрд пользователей.

В настоящее время China Mobile и Huawei достигли значительных успехов в работе над пилотными проектами с использованием решения 5G New Calling. Совсем скоро услуги 5G New Calling будут преобладать на рынке, что позволит сделать сервисы связи во всех отраслях более удобными и эффективными.