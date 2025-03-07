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Google Android Messages


07.03.2025 Google выпустил ИИ для Android, узнающий мошенников по ходу разговора 1
17.09.2024 После многих лет борьбы в iPhone проник «убийца SMS», продвигаемый Google 1
04.03.2024 Продвинутым пользователям Android закрыли доступ к «убийце SMS». Россиянам можно не беспокоиться 1
17.11.2023 Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung 1
09.08.2023 Android перешел по умолчанию на протокол-«убийцу SMS». В России он работает не везде 1
22.03.2022 Смартфоны на Android отправляют в Google все данные о звонках и переписке пользователей. Отменить это нельзя 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
24.03.2020 С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит 1
18.02.2020 Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов 1
15.11.2019 Google запустил бесплатного «убийцу SMS» в обход операторов сотовой связи 1
18.06.2019 Google начинает внедрять «убийцу SMS» через головы сотовых операторов 1
06.12.2018 Google приговорил к уничтожению свой мессенджер Allo 1
12.09.2018 Samsung и Google решили вместе избавить мир от SMS 1
23.04.2018 Google закрывает разработку мессенджеров, чтобы создать настоящего «убийцу» SMS 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Google Android Messages и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11850 16
Samsung Electronics 10299 13
Huawei 3964 11
Microsoft Corporation 24695 10
Lenovo Group 2297 10
Apple Inc 12166 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 7
LG Electronics 3620 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 7
HTC Corporation 1499 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 6
МегаФон 8999 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 6
Telegram Group 2045 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 5
Xiaomi 1760 4
BBK OPPO Electronics 385 3
ZTE Corporation 750 3
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 994 3
X Corp - Twitter 2851 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Vodafone Group 1370 2
China Telecom - Чайна Телеком 257 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
AT&T Inc 1681 2
Deutsche Telekom 911 2
China Mobile 407 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 2
America Movil 55 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 2
CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative 4 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 2
Unsplash 857 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 11
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8526 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24346 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7133 12
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 49 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 11
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 20 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25584 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7666 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27995 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20799 7
AMQP - Advanced Message Queuing Protocol - Открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы 11 6
Advanced Communications 38 6
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1029 6
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 287 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1039 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24647 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8132 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10608 3
Google Android - приложения и разработчики 598 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8325 2
Micorosft Windows Insider 130 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3934 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7424 2
Оповещение и уведомление - Notification 4702 2
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3021 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 62 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 1
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Microsoft Windows 15756 8
Apple iMessage - Мессенджер 155 6
Message+ 11 6
WhatsApp Messenger 1093 5
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 5
Rakuten Viber 628 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7115 3
Microsoft Windows 10 1773 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 2
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Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 2
Google Allo - Мессенджер 11 2
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Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1160 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Ирландия - Дублин 160 1
Европа 21821 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Blacklist - Чёрный список 623 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1635 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6204 1
Латинский алфавит 191 1
Информатика - computer science - informatique 1068 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 198 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
The Verge - Издание 560 4
GizChina - Издание 74 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Android Authority 47 1
Ведомости 1033 1
The Register - The Register Hardware 1578 1
Bloomberg 1299 1
Reddit 317 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
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