Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»

Verizon пришла последней

Verizon, крупный американский оператор мобильной связи, объявил о сотрудничестве с Google по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой связи.



В рамках сотрудничества телеком-оператор намерен начать предустановку приложения «Сообщения» (Messages) на все реализуемые компанией через розничные сети смартфоны на базе Android.

«Сообщения» – это универсальный инструмент для обмена сообщениями, разработанный Google и, в частности, используемый по умолчанию в смартфонах с «чистым» Android. Приложение поддерживает сразу несколько протоколов обмена, в том числе SMS и RCS.

Verizon стал последним оператором из американской большой тройки, который решился предустанавливать Google Messages на все продаваемые Android-смартфоны

В своем заявлении Verizon отмечает, что к концу 2021 г. клиенты компании смогут обмениваться фотографиями и видео в высоком качестве, вести переписку как при подключении через Wi-Fi, так и через сеть оператора, получать информацию о статусе отправленного сообщения, подключаться к групповым чатам. Кроме того, им будет доступно общение один на один с поддержкой сквозного шифрования содержимого переписки. Другими словами, абоненты Verizon получат «из коробки» все то, что может предложить любой современный мессенджер вроде WhatsApp или Telegram.

Verizon не планирует оставлять без внимания и представителей бизнеса. Компаниям оператор планирует предоставлять сервисы, которые позволят взаимодействовать с абонентами напрямую. Возможно, имеются в виду осуществление рекламных рассылок с обратной связью. Абоненты, в свою очередь, получат возможность легко связываться с компаниями для совершения покупок и получения полезной информации, обещает оператор.

Союз «большой четверки» не удался

В конце октября 2019 г. CNews сообщил о том, что четыре крупнейших на тот момент сотовых оператора США – AT&T, Verizon, T-Mobile, и Sprint – объявили о создании совместного предприятие под названием Cross-Carrier Messaging Initiative (CCMI).

Предполагалось, что новая организация займется разработкой собственного приложения для обмена сообщениями на базе RCS, которое будут предустанавливать на смартфоны, распространяемые через розничные сети этих операторов.

В апреле 2021 г. Light Reading сообщило о свертывании инициативы. Как рассказали изданию в Verizon, участники совместного предприятия решили его ликвидировать. Причины такого решения не сообщались, однако Verizon и T-Mobile независимо друг от друга выразили приверженность идее дальнейшего внедрения RCS.

Согласно информации Statista, по состоянию на конец I квартала 2021 г., крупнейшим по числу абонентов провайдером услуг беспроводной связи в США является AT&T – компания захватила и удерживает 44,8% рынка. На втором месте Verizon с 29,1%. Тройку лидеров замыкает T-Mobile, существенно увеличившая абонентскую базу (24,9%) после приобретения Sprint в 2019 г.

Google не дремлет

Главным сторонником повсеместного внедрения RCS считается Google, которая давно хочет сделать его единственным стандартом обмена сообщениями на Android, вероятно, чтобы отобрать часть аудитории у мессенджеров и обеспечить себе дополнительный заработок на рекламе. Google неоднократно пыталась сама «ворваться» на рынок мессенджеров, однако попытки не увенчались успехом – к примеру, в 2018 г. корпорация свернула разработку непопулярного сервиса Allo, чтобы сосредоточить свои усилия на развитии Messages.

Когда американские телеком-гиганты объявили о создании CCMI и разработке универсального мессенджера с поддержкой технологии RCS на замену SMS, Google выразила им свою поддержку.

Однако, по всей видимости предвидя, что инициатива «большой четверки» не просуществует долго, корпорация начала развертывать «убийцу SMS» самостоятельно, без участия операторов, с использованием в качестве шлюза для обмена сообщениями инфраструктуру собственной «дочки» Jibe Mobile.

Таким образом, в ноябре 2019 г. возможность бесплатно воспользоваться RCS без посредников в лице сотовых компаний получили жители США. В ноябре 2020 г. состоялся глобальный запуск сервиса.

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В России «безоператорский» RCS официально по-прежнему недоступен, как и в Китае, Иране, КНДР и на Кубе. МТС в ноябре 2020 г. анонсировала ограниченную поддержку RCS на территории Москвы.

Как ранее сообщил CNews, в июне 2021 г. в сетях российских операторов было зафиксировано резкое падение объема отправленных SMS-сообщений. Россияне все реже пользуются этой услугой, отдавая предпочтение мессенджерам.



Что такое RCS

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM (GSMA) в 2008 г.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8.

Корпорация Apple – главный конкурент Google на рынке мобильных ОС – внедрять RCS отказывается, поскольку у нее есть похожая собственная технология – iMessage. Таким образом, обмен текстовыми сообщениями с использованием стандартных средств между пользователями iPhone и Android по-прежнему происходит посредством SMS, несмотря на существование более «продвинутых» альтернатив.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel.

В ноябре 2015 г. российские операторы в рамках сотрудничества с ассоциацией GSM сформировали рабочую группу All IP Interconnect Russia, задачей которой стало внедрение технологий IMS, VoLTE и RCS.

К апрелю 2018 г. Google удалось заручиться поддержкой 55 операторов, включая всех представителей российской «большой четверки» – МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

По данным GSMA, возможностями обмена сообщениями по протоколу RCS пользуются ежемесячно 444 млн человек в 60 странах по всему миру.