Четыре крупнейших сотовых оператора США решили отказаться от SMS

Четверка крупнейших американских операторов решила создать СП по продвижению стандарта обмена сообщениями RCS, который заменит SMS. Операторы разработают приложение, в котором можно будет переписываться по этому протоколу. Они обещают обеспечить совместимость со всеми остальными реализациями RCS.



Совместное предприятие

Четыре крупнейших сотовых оператора США — AT&T, Verizon, T-Mobile, и Sprint — выступили с заявлением, что намерены заменить SMS новым стандартом обмена сообщениями под названием RCS. С этой целью операторы собираются создать совместное предприятие под названием Cross-Carrier Messaging Initiative (CCMI).

Уже к следующему году СП должно выпустить приложение обмена сообщениями для Android, которое будет использовать RCS. Ресурс The Verge высказывает предположение, что это приложение по умолчанию будет использоваться для обмена сообщениями на всех Android-смартфонах, которые продаются в магазинах этих операторов.

В приложении будут реализованы все возможности RCS. В частности, специальный индикатор будет показывать пользователю, что его собеседник набирает сообщение. Также можно будет вести полноценные групповые чаты и прикреплять к сообщениям вложения высокого качества.

Совместимость с другими реализациями

Генеральный менеджер CCMI Дуг Гарланд (Doug Garland) сообщил, что СП будет работать и с другими компаниями, заинтересованными в RCS, чтобы обеспечить интероперабельность с их решениями. В число этих компаний, по-видимому, войдут Samsung и Google, которые совместно работают над внедрением RCS. Это также должно означать, что те пользователи, которые предпочитают старое SMS-приложение для Android, смогут переписываться с пользователями нового приложения, хотя здесь явно еще предстоит решить ряд технических вопросов, пишет The Verge.

Четыре крупнейших сотовых операторов США решили отказаться от SMS

Кроме того, новое приложение будет совместимо с вариантом RCS под названием Universal Profile, который уже внедрен рядом сотовых операторов в других странах. На вопрос, зачем тогда создавать новую организацию и почему бы просто не присоединиться к сообществу Universal Profile, Гарланд ответил, что имплементация стандарта в CCMI даст возможность бизнесу общаться с помощью RCS-сообщений с потребителями, и в этом заключается основное отличие от Universal Profile.

Реакция Google

Главным адвокатом RCS считается Google, которая хочет сделать его единственным стандартом обмена сообщениями на Android. До сих пор американские операторы компанию не поддерживали. Например, Verizon обеспечил поддержку RCS для Pixel 3, но не стал этого делать для Pixel 4, как и T-Mobile. Примечательно, что в нынешнем совместном пресс-релизе четырех операторов Google ни разу не упоминается.

Тем не менее, Google успела прокомментировать их инициативу. Продуктовый директор компании Саназ Ахари (Sanaz Ahari) выступила с заявлением, что «мы по-прежнему привержены работе с экосистемой Android для дальнейшего улучшения обмена сообщениями на Android с помощью RCS. Приятно видеть, что американские операторы серьезно поддерживают RCS, и мы с нетерпением ждем продолжения работы с ними, чтобы предоставить современный обмен сообщениями всем, кто использует Android».

Что такое RCS

Rich Communication Services (RCS) — это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, который должен заменить SMS. Протокол начал разрабатываться GSM Association в 2008 г., первый релиз появился 2012 г.

Google и Microsoft обеспечили его поддержку в Android и Windows 8. В 2016 г. с появлением первого универсального профиля RCS (GSMA Universal Profile 1.0) к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники. RCS известен также под названиями Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

В отличие от SMS новый протокол позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, использовать IP-звонки и видеозвонки, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список и др. RCS не обеспечивает сквозное шифрование.