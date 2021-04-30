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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Alcatel-Lucent
Алкатель-Лусент
Публикаций - 1416, упоминаний - 3336
Nokia Alcatel-Lucent упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 12
|Рейман Леонид 1001 11
|Анкилов Константин 94 5
|Микоян Александр 43 5
|Масленников Игорь 35 4
|Казак Максим 159 4
|Санадзе Георгий 16 4
|Тихонов Александр 64 4
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 26 4
|Муртазин Эльдар 53 4
|Beard Chris - Крис Берд 13 4
|Чичваркин Евгений 158 4
|Авдеев Сергей 26 3
|Заскалет Михаил 12 3
|Погребинский Антон 45 3
|Смирнов Владимир 33 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Baker Simon - Бейкер Саймон 36 3
|Тарасов Арсений 44 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 862 3
|Лубнин Кирилл 29 3
|Прянишников Николай 285 3
|Гирев Андрей 75 3
|Кусков Денис 212 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Чернышов Михаил 32 3
|Исаак Мостов 9 2
|Слободин Михаил 55 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 142 2
|Малис Александр 155 2
|Сергеев Андрей 6 2
|Путин Владимир 2437 2
|Попова Мария 139 2
|Матвиенко Валентина 104 2
|Bush George - Буш Джордж 296 2
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 2
|Заикина Мария 13 2
|Аитов Тимур 187 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru