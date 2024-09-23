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Nokia Alcatel-Lucent Алкатель-Лусент

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент

Nokia Alcatel-Lucent представляет собой международную компанию, образованную в результате слияния финской Nokia и франко-американской Alcatel-Lucent в 2015 году. С момента объединения компания специализируется на разработке и внедрении телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для операторов связи, предприятий и государственных организаций. Компания предлагает  спектр решений в области сетевых технологий, включая IP-телефоны, коммутаторы, маршрутизаторы и беспроводные системы связи. Особое внимание уделяется созданию продуктов для корпоративной связи, таких как стационарные телефоны различных серий и программное обеспечение для телефонии.

Компания является частью группы компаний Nokia, что позволяет ей использовать обширный патентный портфель и технологическую базу материнской компании.

Основные конкуренты на рынке включают:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 28 дел, на cумму 533 163 430 ₽*

Судебные дела (28) на сумму 533 163 430 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 98 916 204 ₽*
в качестве ответчика (15) на сумму 231 226 319 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений

го и среднего бизнеса. Об этом можно судить по увеличению доли сетевых решений в портфолио компании Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). Наталья Панфилова: Сегодня пользователи предъявляют к сети п
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К

тыс. рупий (63,3 тыс. руб.), а 65 дюймов – 90 тыс. рупий (90,5 тыс. руб.). TCL – это китайская компания, основанная в 1981 г. Она выпускает технику под собственным брендом, так и под другими, включая Alcatel. В конце 2016 г. TCL приобрела лицензию на выпуск смартфонов Blackberry, но, как сообщал CNews, прекратила их производство в августе 2020 г. Главная особенность телевизоров Отличительна
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13.07.2020 Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow

агдуд (Moussa Zaghdoud), исполнительный вице-президент, бизнес-отдел облачных коммуникаций компании Alcatel-Lucent Enterprise. – Потребности наших пользователей постоянно развиваются, и мы стре
21.05.2019 В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена

TCL Communication объявила о старте продаж в России нового смартфона серии Alcatel 1 — Alcatel 1S. Устройство оснащено экраном Full View HD+ 18:9, двойной основной камерой с технологией искусственного интеллекта (ИИ) и восьмиядерным процессором. Цена аппарата –
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены

TCL Communication объявила о старте продаж в России двух новых смартфонов, ориентированных на самую широкую аудиторию: Alcatel 3 (2019) и Alcatel 3L (2019). Оба устройства отличаются прогрессивным дизайном экранами Super Full View HD+ производства TCL. Новые смартфоны работают на базе процессоров Qualcom
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены

TCL Communication представила новые смартфоны Alcatel: Alcatel 3, Alcatel 3L и Alcatel 1S. Новые смартфоны отличаются премиальным дизайном с отделкой в стиле органик и оснащены последним поколением экрана Full View про
13.08.2018 «Ростелеком» займется продажей техники Alcatel

«Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») и бренд Alcatel договорились о сотрудничестве. Теперь в салонах связи «Ростелекома» представлены моде
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Alcatel совместно с МТС представили новый смартфон Alcatel 1X по привлекательной цене — 5 990 руб. Несмотря на небольшую цену устройство имеет ряд продвинутых функций, в их числе разблокировка по лицу и широкоформатный экран с соотношением стор
17.05.2018 Merlion и Alcatel продлили дистрибьюторский контракт

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и производитель смартфонов бренда Alcatel, TCL Communication Technology Holdings Limited, пролонгировали подписанный в ноябре 2016 г. дистрибьюторский контракт. В 2018 г. стороны вступили с новыми, амбициозными целями и начинаю
13.04.2018 Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены

TCL Communication, владеющая торговой маркой телефонов Alcatel, представила смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V на российском рынке. Оба устройства оснащены функцией разблокировки по лицу и широкоформатным экраном с соотношением сторон 1
12.04.2018 Alcatel выбрал формат 18:9 и двойные камеры

В России стартуют продажи новых смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Оба аппарата оснащены современными дисплеями с соотношением сторон 18:9 и используют функцию распознавания лица для разблокировки системы. Корпус Alcatel 5
27.02.2018 Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный»

первого смартфона, на который Android Go была предустановлена производителем. Этим смартфоном стал Alcatel 1X, представленный на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в Барселоне, Испания.Н
30.01.2018 Новейшие смартфоны Alcatel уже появились в России

На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания TCL покажет обновлённую линейку смартфонов марки Alcatel сезона 2018 года. Основными особенностями смартфонов 2018 года стали модернизированный дизайн и экран с актуального формата 18:9. Новинки Alcatel поделят на три линейки - Alca
31.08.2017 Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm

Легенда возвращаетсяКитайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г. Об этом сообщил Стефан Стрейт (S
02.03.2017 Alcatel A5 LED - светомузыка в кармане

Интерактивной задней панелью наделили новый смартфон инженеры компании TCL Communication, использующей на рынке брэнд Alcatel. Интерактивная светодиодная задняя панель смартфона Alcatel A5 LED позволяет формировать различные световые эффекты при поступлении входящего звонка, сообщения, сигнале будильник
22.02.2017 Назначен новый генеральный директор Alcatel в России и СНГ

ила о назначении Андрея Сергеева на должность генерального директора «ТиЭмСи Рус», дочерней компании TCT Mobile International Limited , которая занимается продажами и продвижением мобильных устройств Alcatel в России и странах СНГ.Alcatel стал одним из ключевых игроков на российском рынке. По итогам 2016 г. бренд вошел в пятерку лидеров по продажам LTE-смартфонов и занял второе место
19.12.2016 Власти России взволновались из-за цен на смартфоны. Под ударом LG, Sony, Alcatel и Asus

х продукцию. Причиной запросов стали жалобы на признаки ценного сговора при продаже флагманских моделей этих производителей. Как сообщает «Интерфакс», в число подозреваемых в сговоре попали Asus, LG, Alcatel и Sony. В большинстве случае запросы были направлены в российские представительства этих производителей. У Asus представительства в России нет, поэтому запрос был направлен в головной о
04.06.2016 Россия встречает флагманы Alcatel

Амбициозная цель марки Alcatel – войти в тройку наиболее успешных и широко представленных на мобильном рынке брэндов становится ближе с запуском линейки флагманских смартфонов IDOL 4. C начала июня аппараты Alcate
02.03.2016 Alcatel попал в "десятку"

Операционная система Windows 10 оказалась удачной платформой для использования её в гибридных планшетах-ноутбуках. В этом можно убедиться, познакомившись с новым ALCATEL PLUS 10. Для компании ALCATEL устройство стало дебютом в нише гибридных решений. ALCATEL PLUS 10 имеет разъёмную конструкцию, состоящую из экрана-планшета с магнитной конт
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel

Компания МТС с 1 февраля и до конца марта снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel для тех, кто готов пользоваться скоростным мобильным интернетом оператора. В зависимости от модели скидка может достигать 27%. В акцию включены смартфоны Samsung Galaxy A3, Galaxy A5, G
24.12.2015 Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию

Компания Alcatel-Lucent разворачивает свои технологии для оптических и IP-сетей в рамках проекта «Швей
21.12.2015 Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа

Компания Alcatel-Lucent подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями Red Hat, Advantech и 6W
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent

ра связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизатор
20.11.2015 Alcatel-Lucent представила радиомодуль DAS RFM для распределенных антенных систем

Компания Alcatel-Lucent представила радиоинтерфейс для распределенных антенных систем (distributed ant
13.11.2015 Nokia объявила о назначении руководителя по региону Европа объединенной Nokia и Alcatel-Lucent

ia объявила о том, что руководителем региона Европа после планируемого объединения компаний Nokia и Alcatel-Lucent станет Маркус Борхерт (Markus Borchert). Назначение состоится при условии успе
11.11.2015 Alcatel-Lucent объявила о готовности к коммерческому развертыванию новых мультистандартных малых сот для жилых помещений

Компания Alcatel-Lucent объявила о готовности к коммерческому развертыванию новейших мультистандартных
09.11.2015 Alcatel-Lucent расширяет совместимость устройств в рамках программы MotiveSmart, включая в программу устройства ARM mbed

Компания Alcatel-Lucent объявила о присоединении платформы для интернета вещей ARM mbed IoT Device Pla
29.10.2015 Alcatel-Lucent представила новое многопортовое устройство G.fast Distribution Point Unit с поддержкой технологии векторизации 2.0

Компания Alcatel-Lucent представила новое многопортовое устройство G.fast Distribution Point Unit с по
29.10.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON

Компания Alcatel-Lucent пополнила свой портфель решений TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multipl
26.10.2015 Alcatel-Lucent ускорила трафик по медным линиям до 300 Мбит/с

Новый уровень скоростейКомпания Alcatel-Lucent представила коммерческие продукты на базе новой широкополосной технологии Vplu
26.10.2015 Alcatel-Lucent представила продукты Vplus, заполняющие пробел между системами G.fast и VDSL2 с векторизацией

Компания Alcatel-Lucent представила коммерческие продукты на базе технологии Vplus, которые дают возмо
22.10.2015 Alcatel-Lucent представила новые решения в области передачи данных по медным и оптическим линиям

Компания Alcatel-Lucent представила новые решения в области передачи данных по медным и оптическим лин
14.10.2015 Alcatel-Lucent расширила линейку IP-маршрутизаторов

Компания Alcatel-Lucent представила новую серию IP-маршрутизаторов – экономически и эргономически опти

Публикаций - 2666, упоминаний - 3334

Nokia Alcatel-Lucent и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 720
Cisco Systems 5372 275
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 271
Siemens AG - Siemens Group 2673 227
Samsung Electronics 11065 218
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 217
Lenovo Motorola 3566 208
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 204
Huawei 4677 197
Microsoft Corporation 25775 195
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 159
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 157
Intel Corporation 12811 125
IBM - International Business Machines Corp 9699 115
LG Electronics 3735 104
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 102
Apple Inc 13156 98
HP - Hewlett-Packard 3662 87
ZTE Corporation 800 79
МегаФон 10742 78
Oracle Corporation 7074 78
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 77
HP Inc. 5883 75
AT&T Inc 1726 75
Philips 2099 73
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 69
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 69
Ростелеком 10948 68
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 67
Genesys 216 63
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 59
HP 3Com 681 57
Dell EMC 5180 57
Sony 6739 57
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 54
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 52
Qualcomm Technologies 1974 52
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 49
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 49
Amazon Inc - Amazon.com 3277 45
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 107
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 99
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 71
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Евросеть 1421 24
eBay Inc 1640 23
Merrill Lynch 454 22
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 19
Россети Ленэнерго 1699 19
Связной ГК 1401 19
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 17
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 15
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 14
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Dixis - Диксис - Dиксис 371 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 11
Boeing 1031 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Газпром ПАО 1493 9
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 9
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Lockheed Martin 777 8
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Walmart - Wal-Mart Stores 405 8
BMW Group 482 8
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
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WiMAX Forum 69 12
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 3
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OIN - Open Invention Network 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 590
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 523
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 393
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 354
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 308
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 295
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 251
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 231
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 214
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 211
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 183
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 165
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 164
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 161
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 156
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 154
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 145
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 140
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 138
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 131
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 127
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 114
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 113
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 113
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 106
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 102
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 100
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 98
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 98
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 92
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 91
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 89
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 87
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 84
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 82
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 82
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 82
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 77
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 77
Microsoft Windows 2000 8678 126
Google Android 15244 84
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 81
Microsoft Windows 16882 51
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 44
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 44
Apple iOS 8583 40
Linux OS 11533 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 37
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 35
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 34
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 32
Apple iPhone 6 4861 30
Oracle Java - язык программирования 3469 29
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 25
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 24
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 24
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 23
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 21
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 20
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 20
Mozilla Firefox - браузер 1951 18
Космодром Байконур 1072 17
Avaya Definity УАТС 104 17
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 17
Samsung Galaxy 1035 16
Mozilla Firefox OS 93 15
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 15
Nokia Symbian OS 1411 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 13
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 13
Nokia Alcatel-Lucent - PacketStar 16 13
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 12
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 12
Nokia Alcatel-Lucent OmniSwitch 15 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Тихонов Александр 69 22
Солонин Виталий 90 20
Tchuruk Serge - Чурук Серж 20 17
Russo Patricia - Руссо Патриция 17 15
Рейман Леонид 1065 15
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 10
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 8
Саушкин Олег 31 8
Schacht Henry - Шахт Генри 8 8
Каменский Дмитрий 13 7
Щеголев Игорь 699 7
Казак Максим 162 6
Burns Tom - Бернс Том 19 6
Анкилов Константин 121 6
Ксенин Алекс 311 6
Масленников Игорь 36 6
Verwaayen Ben - Верваайен Бен 14 6
Хасьянова Гульнара 156 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Слизень Виталий 244 5
Санадзе Георгий 18 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Симоненко Вячеслав 44 5
Муртазин Эльдар 74 5
Микоян Александр 44 5
Bishop David - Бишоп Дэвид 7 5
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 4
Ушацкий Андрей 105 4
Прянишников Николай 316 4
Попова Мария 141 4
Beard Chris - Крис Берд 14 4
Ершова Элеонора 67 4
Авдеев Сергей 29 4
Баранов Григорий 9 4
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 4
McGinn Richard - МакГинн Ричард 6 4
Holland Michael - Холланд Майкл 6 4
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 4
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 4
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 742
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 606
Франция - Французская Республика 8177 430
Европа 24964 345
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 270
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 265
Германия - Федеративная Республика 13221 170
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 170
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 143
Япония 13807 119
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 107
Азия - Азиатский регион 5920 97
Южная Корея - Республика 7052 93
Канада 5082 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 71
Финляндия - Финляндская Республика 3697 69
Индия - Bharat 5870 64
Африка - Африканский регион 3641 64
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 64
Украина 7928 61
Испания - Королевство 3840 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 59
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 59
Китай - Тайвань 4245 59
Италия - Итальянская Республика 4508 56
Казахстан - Республика 6048 53
Европа Восточная 3138 52
Швеция - Королевство 3782 47
Ближний Восток 3154 47
Нидерланды 3746 47
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 42
Бельгия - Королевство 1192 42
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
США - Калифорния 4829 39
Америка - Американский регион 2206 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 37
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 37
Европа Западная 1496 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 268
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 213
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 166
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 149
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 108
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 95
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 87
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 84
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 79
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 76
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 74
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 70
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 67
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 56
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 52
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 48
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 47
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 46
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 43
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 43
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 42
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 41
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 40
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 36
Английский язык 7030 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 35
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 28
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 28
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 27
ISDEX интернет-индекс 250 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 106
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 66
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 49
CNET Networks - CNET News 1643 35
FT - Financial Times 1296 30
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 25
Total Telecom 613 23
Dow Jones - MarketWatch 334 21
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
Bloomberg 1627 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 10
AP - Associated Press 2007 9
Известия ИД 770 9
Telecom Today - Today in Telecom 138 9
Cellular News 234 8
RCR News 107 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Space Daily 528 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
ComNews - Медиа-бизнес 142 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 5
NYT - The New York Times 1100 5
Мобильные системы 118 4
Computer Weekly 376 4
Newsbytes News Network 379 4
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 4
e4 Engineering 107 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Ars Technica 450 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 93
Internet Stock Report 994 70
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 39
S&P 500 565 36
Gartner - Гартнер 3658 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 32
IDC - International Data Corporation 4975 27
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
Moody's Investors Service 136 15
Dell'Oro Group 66 14
Gartner - Dataquest 353 14
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 12
Thomson Financial - Thomson First Call 386 12
Synergy Research Group 48 11
Frost & Sullivan 207 8
Forrester Research 834 8
Mobile Research Group 87 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Bear Stearns 79 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
ABI Research 236 5
Informa - Ovum - Omdia 156 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
In-Stat/MDR 74 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
Strategy Analytics 285 3
TeleGeography Research 40 3
Datamonitor 83 3
In-Stat 115 3
Gartner - AMR Research 48 3
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Fortune Global 500 295 3
Рустелеком ТК 305 2
Fortune Global 100 142 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
University of Mons - Университет Монса 3 3
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 3
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 7 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
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CeBIT 614 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
CSTB Telecom & Media 83 5
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 4
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GITEX Technology - международная выставка 48 1
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Burning Man - фестиваль 7 1
USENIX - техническая конференция 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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