Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент

Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise ирование работы УПАТС «Агат CU-7212» в распределенных телефонных сетях, построенных на базе станций Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE) версий 10.x, 11.x и 12.x. Тестирование обусловлено на

Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise бщили представители ООО ФЛАТ. Тестирование проводилось с целью выбрать отечественный IP-телефон, который может использоваться для работы с УПАТС OXE в случае выхода из строя и/или замены IP-телефонов Alcatel-Lucent Enterprise. Стоит отметить, что программа апробирования была разработана с учетом требований, предусматривающих в первую очередь обеспечение технического сопровождения системы IP

WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому OS, которая в своем нынешнем виде существует с весны 2017 г. Версия WhatsApp* для нее впервые появилась в 2018 г. На базе KaiOS выпускают фичефоны многие известные бренды. В их числе в первую очередь Alcatel и Nokia, а также Tecno, Jio, Itel, Gigaset, Energizer и пр. В частности, проблемы в работе мессенджера возникли у владельцев телефонов Nokia 2720 Flip, 2760 Flip, 2780 Flip, 6300 4G, 80

Alcatel-Lucent Enterprise представила новые стационарные телефоны ого, чтобы поддержать новые форматы рабочего процесса, включая гибридные модели и удаленную работу, Alcatel-Lucent Enterprise создала новый модельный ряд стационарных телефонов, призванных удов

Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений го и среднего бизнеса. Об этом можно судить по увеличению доли сетевых решений в портфолио компании Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). Наталья Панфилова: Сегодня пользователи предъявляют к сети п

Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К тыс. рупий (63,3 тыс. руб.), а 65 дюймов – 90 тыс. рупий (90,5 тыс. руб.). TCL – это китайская компания, основанная в 1981 г. Она выпускает технику под собственным брендом, так и под другими, включая Alcatel. В конце 2016 г. TCL приобрела лицензию на выпуск смартфонов Blackberry, но, как сообщал CNews, прекратила их производство в августе 2020 г. Главная особенность телевизоров Отличительна

TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V Компания TCL объявляет о старте продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной точки для широкого круга пользователей. Новый 4G Wi-Fi-

ALE и RingCentral представили новое межбрендовое облачное решение и на рынке новое межбрендовое облачное решение Rainbow Office powered by RingCentral. RingCentral и Alcatel-Lucent Enterprise будут совместно разрабатывать программы, которые «позволят обеим ко

TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены TCL Communication объявляет о старте продаж в России интернет-центра Alcatel Linkhub HH71V1 и 4G USB-модема Alcatel Linkkey IK41VE1. Первые поставки новинок на российский рынок начала осуществлять компания Merlion, официальный дистрибьютор TCL в России. У

Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow агдуд (Moussa Zaghdoud), исполнительный вице-президент, бизнес-отдел облачных коммуникаций компании Alcatel-Lucent Enterprise. – Потребности наших пользователей постоянно развиваются, и мы стре

В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена TCL Communication объявила о старте продаж в России нового смартфона серии Alcatel 1 — Alcatel 1S. Устройство оснащено экраном Full View HD+ 18:9, двойной основной камерой с технологией искусственного интеллекта (ИИ) и восьмиядерным процессором. Цена аппарата –

TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены TCL Communication объявила о старте продаж в России двух новых смартфонов, ориентированных на самую широкую аудиторию: Alcatel 3 (2019) и Alcatel 3L (2019). Оба устройства отличаются прогрессивным дизайном экранами Super Full View HD+ производства TCL. Новые смартфоны работают на базе процессоров Qualcom

TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены TCL Communication представила новые смартфоны Alcatel: Alcatel 3, Alcatel 3L и Alcatel 1S. Новые смартфоны отличаются премиальным дизайном с отделкой в стиле органик и оснащены последним поколением экрана Full View про

«Ростелеком» займется продажей техники Alcatel «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») и бренд Alcatel договорились о сотрудничестве. Теперь в салонах связи «Ростелекома» представлены моде

В России начались продажи бюджетного смартфона Alcatel 1X Alcatel совместно с МТС представили новый смартфон Alcatel 1X по привлекательной цене — 5 990 руб. Несмотря на небольшую цену устройство имеет ряд продвинутых функций, в их числе разблокировка по лицу и широкоформатный экран с соотношением стор

Merlion и Alcatel продлили дистрибьюторский контракт Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и производитель смартфонов бренда Alcatel, TCL Communication Technology Holdings Limited, пролонгировали подписанный в ноябре 2016 г. дистрибьюторский контракт. В 2018 г. стороны вступили с новыми, амбициозными целями и начинаю

Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены TCL Communication, владеющая торговой маркой телефонов Alcatel, представила смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V на российском рынке. Оба устройства оснащены функцией разблокировки по лицу и широкоформатным экраном с соотношением сторон 1

Alcatel выбрал формат 18:9 и двойные камеры В России стартуют продажи новых смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Оба аппарата оснащены современными дисплеями с соотношением сторон 18:9 и используют функцию распознавания лица для разблокировки системы. Корпус Alcatel 5

Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный» первого смартфона, на который Android Go была предустановлена производителем. Этим смартфоном стал Alcatel 1X, представленный на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в Барселоне, Испания.Н

Новейшие смартфоны Alcatel уже появились в России На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания TCL покажет обновлённую линейку смартфонов марки Alcatel сезона 2018 года. Основными особенностями смартфонов 2018 года стали модернизированный дизайн и экран с актуального формата 18:9. Новинки Alcatel поделят на три линейки - Alca

Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm Легенда возвращаетсяКитайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г. Об этом сообщил Стефан Стрейт (S

Alcatel A5 LED - светомузыка в кармане Интерактивной задней панелью наделили новый смартфон инженеры компании TCL Communication, использующей на рынке брэнд Alcatel. Интерактивная светодиодная задняя панель смартфона Alcatel A5 LED позволяет формировать различные световые эффекты при поступлении входящего звонка, сообщения, сигнале будильник

Назначен новый генеральный директор Alcatel в России и СНГ ила о назначении Андрея Сергеева на должность генерального директора «ТиЭмСи Рус», дочерней компании TCT Mobile International Limited , которая занимается продажами и продвижением мобильных устройств Alcatel в России и странах СНГ.Alcatel стал одним из ключевых игроков на российском рынке. По итогам 2016 г. бренд вошел в пятерку лидеров по продажам LTE-смартфонов и занял второе место

Власти России взволновались из-за цен на смартфоны. Под ударом LG, Sony, Alcatel и Asus х продукцию. Причиной запросов стали жалобы на признаки ценного сговора при продаже флагманских моделей этих производителей. Как сообщает «Интерфакс», в число подозреваемых в сговоре попали Asus, LG, Alcatel и Sony. В большинстве случае запросы были направлены в российские представительства этих производителей. У Asus представительства в России нет, поэтому запрос был направлен в головной о

Россия встречает флагманы Alcatel Амбициозная цель марки Alcatel – войти в тройку наиболее успешных и широко представленных на мобильном рынке брэндов становится ближе с запуском линейки флагманских смартфонов IDOL 4. C начала июня аппараты Alcate

Alcatel попал в "десятку" Операционная система Windows 10 оказалась удачной платформой для использования её в гибридных планшетах-ноутбуках. В этом можно убедиться, познакомившись с новым ALCATEL PLUS 10. Для компании ALCATEL устройство стало дебютом в нише гибридных решений. ALCATEL PLUS 10 имеет разъёмную конструкцию, состоящую из экрана-планшета с магнитной конт

МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel Компания МТС с 1 февраля и до конца марта снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel для тех, кто готов пользоваться скоростным мобильным интернетом оператора. В зависимости от модели скидка может достигать 27%. В акцию включены смартфоны Samsung Galaxy A3, Galaxy A5, G

Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию Компания Alcatel-Lucent разворачивает свои технологии для оптических и IP-сетей в рамках проекта «Швей

Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа Компания Alcatel-Lucent подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями Red Hat, Advantech и 6W

China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent ра связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизатор

Alcatel-Lucent представила радиомодуль DAS RFM для распределенных антенных систем Компания Alcatel-Lucent представила радиоинтерфейс для распределенных антенных систем (distributed ant

Nokia объявила о назначении руководителя по региону Европа объединенной Nokia и Alcatel-Lucent ia объявила о том, что руководителем региона Европа после планируемого объединения компаний Nokia и Alcatel-Lucent станет Маркус Борхерт (Markus Borchert). Назначение состоится при условии успе

Alcatel-Lucent объявила о готовности к коммерческому развертыванию новых мультистандартных малых сот для жилых помещений Компания Alcatel-Lucent объявила о готовности к коммерческому развертыванию новейших мультистандартных

Alcatel-Lucent расширяет совместимость устройств в рамках программы MotiveSmart, включая в программу устройства ARM mbed Компания Alcatel-Lucent объявила о присоединении платформы для интернета вещей ARM mbed IoT Device Pla

Alcatel-Lucent представила новое многопортовое устройство G.fast Distribution Point Unit с поддержкой технологии векторизации 2.0 Компания Alcatel-Lucent представила новое многопортовое устройство G.fast Distribution Point Unit с по

Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON Компания Alcatel-Lucent пополнила свой портфель решений TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multipl

Alcatel-Lucent ускорила трафик по медным линиям до 300 Мбит/с Новый уровень скоростейКомпания Alcatel-Lucent представила коммерческие продукты на базе новой широкополосной технологии Vplu

Alcatel-Lucent представила продукты Vplus, заполняющие пробел между системами G.fast и VDSL2 с векторизацией Компания Alcatel-Lucent представила коммерческие продукты на базе технологии Vplus, которые дают возмо

Alcatel-Lucent представила новые решения в области передачи данных по медным и оптическим линиям Компания Alcatel-Lucent представила новые решения в области передачи данных по медным и оптическим лин