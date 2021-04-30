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Nokia Alcatel-Lucent
Алкатель-Лусент

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент


30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V
10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены
21.05.2019 В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены
13.08.2018 «Ростелеком» займется продажей техники Alcatel
01.06.2018 В России начались продажи бюджетного смартфона Alcatel 1X
17.05.2018 Merlion и Alcatel продлили дистрибьюторский контракт
13.04.2018 Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены
12.04.2018 Alcatel выбрал формат 18:9 и двойные камеры
27.02.2018 Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный»
30.01.2018 Новейшие смартфоны Alcatel уже появились в России
31.08.2017 Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm
02.03.2017 Alcatel A5 LED - светомузыка в кармане
22.02.2017 Назначен новый генеральный директор Alcatel в России и СНГ
19.12.2016 Власти России взволновались из-за цен на смартфоны. Под ударом LG, Sony, Alcatel и Asus
04.06.2016 Россия встречает флагманы Alcatel
02.03.2016 Alcatel попал в "десятку"
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel
14.04.2015 Nokia собирается купить Alcatel-Lucent
13.11.2014 В России начались продажи смартфонов на Firefox OS
06.02.2014 Alcatel-Lucent продает подразделение на фоне миллиардного убытка
08.10.2013 Alcatel-Lucent сокращает 10 тыс. рабочих мест
11.09.2013 CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел!
21.06.2013 Новый глава Alcatel-Lucent затеял полный передел компании
05.03.2013 Обзор выставки MWC 2013: лучшие мобильные новинки
19.02.2013 «МегаФон» начал продажи смартфонов Alcatel One Touch S’Pop и X’Pop
28.01.2013 Самый тонкий смартфон в мире: первый взгляд на Alcatel One Touch Idol Ultra
22.11.2012 Сервисный центр «Енисейтелекома» получил авторизацию Alcatel
01.08.2012 Alcatel-Lucent увольняет 5000 сотрудников
22.03.2012 Race Communications осуществил модернизацию УАТС в ГК «Космос»
09.08.2011 Новым главой Juniper в России стал выходец из Alcatel-Lucent и Cisco
18.12.2008 Alcatel OT-I650: новый телефон для молодых людей
03.09.2008 Alcatel-Lucent наконец назначил боссов
23.06.2008 Microsoft оштрафовали за Outlook и Windows Mobile
22.05.2008 Alcatel-Lucent назначил вице-президента компании в России и СНГ
13.03.2008 Alcatel-Lucent: производство в России за 300 млн евро
03.09.2007 «Евросеть» реанимировала Alcatel в России
03.09.2007 «Евросеть» и Alcatel объявили о сотрудничестве

Публикаций - 1416, упоминаний - 3336

Nokia Alcatel-Lucent упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5234 174
Samsung Electronics 8933 169
Siemens AG - Сименс Россия 2221 161
Cisco Systems 4626 119
Ericsson 2274 118
Lenovo Motorola 3318 116
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 116
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8514 100
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 96
Nortel Networks 1286 84
Huawei 2980 83
Microsoft Corporation 20979 80
LG Electronics 3117 79
Apple Inc - Эппл Рус 10094 73
Philips 1721 51
IBM 8665 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 47
ZTE Corporation 637 46
Sony 5560 44
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 43
HP - Hewlett-Packard 3423 43
TCL Corporation 145 42
Intel Corporation 10784 41
HTC Corporation 1374 36
NEC 1693 36
Lenovo Group 1993 34
Orange France Télécom 637 32
HP Inc. 5098 30
HP 3Com 644 30
Oracle Corporation 5804 29
Sony Ericsson 1032 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 28
Fujitsu 1618 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 24
Oracle - Sun Microsystems 2158 23
Qualcomm Technologies 1553 23
AT&T Inc 1554 22
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 21
Fly 154 20
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 40
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1763 33
Евросеть 1342 23
Связной ГК 1083 18
Dixis - Диксис 343 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 6
Merrill Lynch 427 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 6
Газпром ПАО 746 6
Евросеть Техмаркет 76 5
Альфа-Банк 1325 5
Airbus Defence and Space - EADS 123 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 5
EADS Astrium 143 5
Белый Ветер 213 4
Walmart - Wal-Mart Stores 318 4
Альфа-Групп 581 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 4
Enron - Enrongate 121 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 4
Hyundai Motor 256 4
РЖД - Российские железные дороги 1322 4
Беталинк 102 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 840 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 4
Телефорум 91 3
Boeing 895 3
Телефон.Ру 87 3
UMA - United Music Agency 30 3
Rambus 231 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
Меркури - Mercury 64 3
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 3
ЮКОС НК 104 3
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 21 2
Ford 350 2
Deutsche Bank 288 2
РАО ЕЭС России ПАО 186 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 554 6
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 4
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 4
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 2
Правительство Москвы 815 2
Роснано 619 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
Президент Российской Федерации 1717 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 2
Парламент Франции - Parlement français 9 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 51 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 67
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
Руссофт - Russoft 342 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 125
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2569 75
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 73
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 67
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 54
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 45
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 30
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 27
LTE-смартфон 139 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 25
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9092 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 23
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4048 18
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 17
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 16
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 16
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 16
Smartphone - Смартфон 873 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 15
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3542 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 14
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 14
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 13
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 13
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 13
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 13
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 13
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 350 12
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1268 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 11
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 128
Google Android 11637 66
Apple iOS 6203 28
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 32 28
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 35 25
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 25
Linux OS 7172 24
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 56 24
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 38 22
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 22
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 21
Microsoft Windows 10 10093 21
Microsoft Windows Phone OS 1521 20
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 19
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 19
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 18
Java - Язык программирования 2389 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 15
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1668 13
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 13
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 12
Mozilla Firefox OS 84 12
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 12
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 11
Symbian OS 1387 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 11
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 11
Космодром Байконур 1004 11
Apple iPhone 6 577 10
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 10
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 9
Apple iPad 3537 9
Nokia 3310 59 8
Samsung Galaxy Note 586 8
Samsung Electronics Bada 177 8
Apple iPhone 7 255 8
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 8 8
Apple iPhone 5 731 8
WhatsApp Messenger 691 7
ASBIS Prestigio 192 7
Солонин Виталий 89 12
Рейман Леонид 1001 11
Анкилов Константин 94 5
Микоян Александр 43 5
Масленников Игорь 35 4
Казак Максим 159 4
Санадзе Георгий 16 4
Тихонов Александр 64 4
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 26 4
Муртазин Эльдар 53 4
Beard Chris - Крис Берд 13 4
Чичваркин Евгений 158 4
Авдеев Сергей 26 3
Заскалет Михаил 12 3
Погребинский Антон 45 3
Смирнов Владимир 33 3
Ксенин Алекс 311 3
Медведев Дмитрий 1582 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 36 3
Тарасов Арсений 44 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 3
Лубнин Кирилл 29 3
Прянишников Николай 285 3
Гирев Андрей 75 3
Кусков Денис 212 3
Ершова Элеонора 64 3
Чернышов Михаил 32 3
Исаак Мостов 9 2
Слободин Михаил 55 2
Щеголев Игорь 684 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 142 2
Малис Александр 155 2
Сергеев Андрей 6 2
Путин Владимир 2437 2
Попова Мария 139 2
Матвиенко Валентина 104 2
Bush George - Буш Джордж 296 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 2
Заикина Мария 13 2
Аитов Тимур 187 2
Россия - Российская федерация - РФ 82186 332
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 171
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 128
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 112
Франция - Французская Республика 4921 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 72
Европа 7250 63
Германия - Федеративная Республика 7777 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 49
Япония 7890 42
Африка - Африканский регион 2662 40
Европа Восточная 2808 39
Азия - Азиатский регион 3149 36
Южная Корея - Республика 3251 31
Ближний Восток 2483 31
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 30
Северная Америка 2578 30
Индия - Республика 4074 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 29
Украина 5524 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1923 24
Испания - Королевство 2511 23
Китай - Тайвань 1555 22
Бельгия - Королевство 847 22
Италия - Итальянская Республика 2816 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1727 22
Казахстан - Республика 4125 21
Россия - СФО - Новосибирск 2909 20
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 20
Канада 3049 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1567 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1726 19
Китай - Шанхай 591 18
Австралия - Австралийский Союз 2650 18
Латинская Америка 1340 18
Нидерланды 1988 18
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3645 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 5
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1098 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 3
Русский язык 1653 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 2
МПС - Международные платежные системы 94 2
Образование в России 551 2
Великая Отечественная война 199 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 8 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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