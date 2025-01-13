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Прямая линия с Президентом РФ



13.01.2025 «Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России 2
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC 1
19.05.2017 Умер экс-замминистра связи, стоявший у истоков современного телекома России 1
28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 1
28.03.2008 Call Center World 2008: Россия готовится к проблемам 1
21.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчика 1
13.03.2008 «Синтерра» построит ЦОВ в Пскове 1
05.12.2007 «Синтерра» расширила возможности центра обработки вызовов 1
19.10.2007 Самый активный абонент ЕТК послал 242 сообщения президенту 1
19.10.2007 «Синтерра» обеспечила прием вопросов для президента 3
17.10.2007 «Ростелеком» обеспечит связь для «прямой линии» с президентом 1
05.06.2007 Infon стал партнером Пятого канала по интерактивным сервисам 1
25.10.2006 Владимир Путин получил более 187 тыс. SMS-вопросов 2
25.10.2006 Synterra обеспечила работу центра обработки сообщений "Прямой линии с Президентом России" 2

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Прямая линия с Президентом РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
МегаФон 8804 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Intel Corporation 12197 1
Microsoft Corporation 24624 1
Naumen - Наумен 625 1
Cisco Systems 5114 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
8213 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Телеконтакт 11 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Jabra 76 1
Ростех - РТ-Инвест 56 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Genesys 208 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Dialogic Corp 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Физприбор - Московский завод 8 1
О2О Холдинг 56 1
Транснефть 299 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Комус 94 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
МегаФон - Синтерра ЦОВ - Центр обработки вызовов 6 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
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Европа 21767 1
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Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 387 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Frost & Sullivan 203 1
Synergy Research Group 42 1
Datamonitor 83 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Короткая ссылка

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