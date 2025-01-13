Прямая линия с Президентом РФ
Прямая линия с Президентом РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Путин Владимир 3171 7
|Слизень Виталий 242 3
|Кучерук Павел 16 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Борисов Юрий 116 1
|Анохин Сергей 64 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Носов Игорь 14 1
|Талыбов Азер 5 1
|Луцик Павел 12 1
|Подольный Вадим 8 1
|Грачева Евгения 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Карлсон Галина 3 1
|Шрамко Кирилл 25 1
|Смит Вячеслав 18 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Мардер Наум 116 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Фадина Елена 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
|Frost & Sullivan 203 1
|Synergy Research Group 42 1
|Datamonitor 83 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
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