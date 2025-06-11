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Watchdog timer Сторожевой таймер Контрольный таймер аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы Watchdog Safety Sensor Watchdog Service


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 WatchDog от «Т1 Облако» минимизирует риски и повышает надежность информационных систем 1
21.06.2024 X-Com масштабировала сетевую инфраструктуру старейшего вуза России 1
24.01.2023 Polywell Computers выпустила встраиваемый компьютер 12 поколения Nano-U12L2C 1
14.03.2022 Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android 1
25.06.2020 Впервые в истории поддержка российского процессора включена в основную ветку ядра Linux 1
22.11.2019 RCNTEC запустила RPCM.CLOUD 1
02.12.2015 Fujitsu представила две промышленные материнские платы с поддержкой процессоров Intel Core 6-го поколения 1
12.10.2015 Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032 1
23.05.2012 Wellink выпустила платформу wiSLA 3.0 для управления качеством обслуживания ИТ-услуг и облачных сервисов 1
24.11.2010 AIS представила 7-дюймовый сенсорный встраиваемый безвентиляторный компьютер с протоколом Modbus 1
14.07.2010 Обзор за неделю: "умные" дома контролируют энергозатраты 1
09.07.2010 Saia Burgess пополнила линейку универсальных контроллеров 1
05.07.2010 “Гидромонтаж” приступил к производству новой модели контроллера для диспетчеризации отопления TM-B65 1
21.10.2009 Интернет-шлюз Ideco ICS 3.0 получит сертификат ФСТЭК 1
28.03.2008 Call Center World 2008: Россия готовится к проблемам 1
19.12.2007 Голландия: выписан штраф в ?1 млн. за распространение вредоносного ПО 1
03.10.2007 Google может превратиться в «оружие» спамеров 1
27.09.2007 Строим call-центр: как выбрать поставщика 1
25.09.2007 Watchdog-O-Matic Professional 5.01 - мониторинг работоспособности ПО 1
26.03.2007 Axis анонсировала одноканальный видеосервер с поддержкой IPv6 1
21.07.2003 Kurashi Net – домашняя система управления бытовой техникой от Panasonic 3
26.03.2002 Ampro Computers представила одноплатный PC/104-компьютер CoreModule 4Gn 1
10.10.2001 Axiom представила новую компактную процессорную плату SBC8362 1
09.10.2001 Axiom представила новую компактную процессорную плату SBC8362 1
14.02.2001 Force Computers объявил о начале выпуска встраиваемого Internet-модуля Flexor EIM-1 1
22.12.1998 Watchdog формирует каталог "опасных" торговцев в Сети 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Watchdog timer и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12322 5
Cisco Systems 5160 3
AMD - Advanced Micro Devices 4321 3
Realtek Semiconductor 63 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Siemens AG - Siemens Group 2604 2
Naumen - Наумен 655 2
Ростех - Автоматика Концерн 1676 2
Polywell Computers 22 2
Dialogic Corp 92 2
Stratodesk 9 2
Forte-IT - Форте-АйТи 32 2
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 2
Крок - Croc 1785 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
Apple Inc 12290 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Microsoft Corporation 24877 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Google LLC 11969 1
Sony 6575 1
Toshiba Corporation 2937 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Sharp Corporation 1043 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Fujitsu 2047 1
Jabra 76 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Ideco - Айдеко 85 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
MicroMax Computer Intelligence 25 1
FrontRange Solutions 19 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 802 1
Гидромонтаж 5 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3688 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9577 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4307 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13013 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16387 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 3
PnP - Plug&Play 318 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1347 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8300 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8656 3
Сетевое оборудование - Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller 37 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13044 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 575 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 3
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 284 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2403 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4168 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 2
DDR - Double data rate 2809 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13858 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1409 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7441 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6483 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3913 2
Intel Celeron - Серия процессоров 967 4
Linux OS 10271 3
Microsoft Windows 15929 3
Google Android 14301 2
Intel Pentium III 781 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 2
Forte-IT - IntelleScript Pro 9 2
Гидромонтаж - ГидроЛого 2 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 1
Apple iOS 7984 1
Microsoft Windows 7 1986 1
Apple macOS 2120 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 894 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 156 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
Intel Core - Семейство процессоров 1217 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 213 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 64 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Realtek ALC - серия звуковых карт 16 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
Intel - StrongARM - 121 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
RCNTEC RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 6 1
Lantech IPGS - Ethernet коммутаторы 4 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Intel Core 6 10 1
Слизень Виталий 242 1
Грачева Евгения 1 1
Нештун Денис 14 1
Кучерук Павел 16 1
Новиков Александр 35 1
Кравченко Олег 11 1
Садовский Алексей 12 1
Мякишева Марина 84 1
Карлсон Галина 3 1
Пасеков Владимир 24 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Ермолич Павел 5 1
Заклязменская Наталья 2 1
Подборская Ирина 3 1
Thompson Roger - Томпсон Роджер 8 1
Фадина Елена 1 1
Юсипов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 7
Европа 24407 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Украина 7676 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 1
Европа Восточная 3109 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 1
Китай - Тайвань 4053 1
Япония 13379 1
Азия - Азиатский регион 5624 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 312 1
Нидерланды 3562 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Канада 4926 1
Америка Латинская 1846 1
Дания - Королевство 1309 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
США - Нью-Йорк 3107 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5036 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1615 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4147 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6087 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 624 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 543 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 330 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Reference - Референс 187 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3610 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 211 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1296 1
Дневной свет - Дневное освещение 143 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3521 1
Аудит - аудиторский услуги 2830 1
The Register - The Register Hardware 1609 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
Frost & Sullivan 203 1
Synergy Research Group 44 1
Datamonitor 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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