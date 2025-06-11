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Watchdog timer Сторожевой таймер Контрольный таймер аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы Watchdog Safety Sensor Watchdog Service
УПОМИНАНИЯ
Watchdog timer и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
|Слизень Виталий 242 1
|Грачева Евгения 1 1
|Нештун Денис 14 1
|Кучерук Павел 16 1
|Новиков Александр 35 1
|Кравченко Олег 11 1
|Садовский Алексей 12 1
|Мякишева Марина 84 1
|Карлсон Галина 3 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Ермолич Павел 5 1
|Заклязменская Наталья 2 1
|Подборская Ирина 3 1
|Thompson Roger - Томпсон Роджер 8 1
|Фадина Елена 1 1
|Юсипов Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
|Frost & Sullivan 203 1
|Synergy Research Group 44 1
|Datamonitor 83 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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