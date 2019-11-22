RCNTEC запустила RPCM.CLOUD

RCNTEC анонсировала выпуск продуктивного релиза RPCM.CLOUD - облачного решения для управления инфраструктурой электропитания на базе интеллектуальных модулей управления электропитанием RPCM Smart PDU.

RPCM Smart PDU обеспечивают самый высокий уровень интеграции функциональности в сравнении со всеми Smart PDU, доступными на рынке. Это управление каждой розеткой, измерение потребления, изоляция коротких замыканий, защита от превышения тока и напряжения, автоматический ввод резерва, watchdog'и (сторожевые таймеры) для автоматизации перезагрузки зависшего оборудования, контроль заземления, удержание нагрузки в бюджете мощности, обновления ПО и прошивок без прерывания подачи электроэнергии и многое другое. Всё это объединено удобным пользовательским интерфейсом, созданным командой разработчиков с большим опытом управления бизнес-критичными инфраструктурами больших масштабов с высокими требованиями к доступности.

Интеллектуальные модули управления электропитанием RPCM Smart PDU помогают многим клиентам улучшать доступность, снижать время недоступности и экономить на капитальных и эксплуатационных затратах.

«Как только наши клиенты начинают использовать RPCM'ы, у них очень быстро возникает потребность в централизованной системе мониторинга и управления для сбора телеметрии, логов, построения графиков, группировки RPCM'ов в соответствии с их расположением, управления их жизненным циклом и т.д. Построение такой функциональности с нуля требует больших усилий для создания, обеспечения отказоустойчивости решения и его поддержки. Более того, в современном мире инженерам зачастую необходимо обеспечить безопасный удалённый доступ к данным для принятия быстрых и корректных решений. Мы предоставляем готовую функциональность централизованного мониторинга и управления бесплатно с каждым купленным RPCM'ом предоставляя доступ к облаку RPCM.CLOUD. Всё, что необходимо сделать для получения доступа - это зарегистрировать учётную запись для компании в RPCM.CLOUD и добавить свои RPCMы» - отметил Денис Нештун, со-основатель и генеральный директор RCNTEC.

С момента регистрации RPCM'ов они начинают отправлять в облако RPCM.CLOUD телеметрию, и клиенты получают доступ к следующим возможностям.

Дашборд с данными от всех RPCM'ов инфраструктуры в едином экране. Детальные графики тока, напряжения, частоты и мощности (активной, реактивной и полной) для каждого ввода и вывода каждого RPCM'а. Управление жизненным циклом всего парка RPCM'ов для поддержания в актуальном состоянии версий ПО и гарантии и быть в курсе доступности устройств. Логи и телеметрия для решения сложных технических проблем и обнаружения несанкционированного потребления электроэнергии. Доступ к обновлениям программного обеспечения RPCM'ов и информации о сроках окончания поддержки. Группировка RPCM'ов для отражения их реального расположения для быстрого поиска всех графиков и логов, когда потери времени критичны. Привязка RPCM'ов к географическим точкам для быстрого поиска элементов электрической инфраструктуры на карте. Гибкий мониторинг суммарного потребления по каждому вводу и выводу за интересующие клиента временные промежутки. Возможность интерактивного масштабирования графиков для уточнения потребления киловатт часов в интересующие промежутки времени. Визуальное прогнозирование месячного потребления электроэнергии оборудованием для различных режимов нагрузки. Быстрый поиск по инфраструктуре электропитания благодаря возможности сортировки по потреблению, накопленным значениям кВч и т.д., а также фильтрации по именам, описаниям и проблемным статусам.