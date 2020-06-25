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Впервые в истории поддержка российского процессора включена в основную ветку ядра Linux

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Baikal Electronics стал первым из производителей процессоров в России, включенным в основную ветку ядра Linux. Об этом CNews сообщили в компании.

Интеграция в информационный проект мирового уровня – это признание Baikal со стороны мирового ИТ-сообщества и удобство для тех, кто использует или планирует использовать решения на базе SoC BE-T1000 (Baikal-T).

Версия Linux 5.8-rc1, вышедшая на прошлой неделе, признана релизом с самым большим количеством изменений за всю историю — в него вошло 1026178 строк нового кода.

Ниже приведен список ключевых изменений Baikal Electronics (вендор-префикс "baikal"), которые вошли в ядро Linux 5.8-rc2: общий код ядра и архитектуры MIPS CPU P5600. Добавлен конфиг сборки ядра специфичного для CPU MIPSr5.Добавлен конфиг сборки ядра специфичного для CPU P5600; MIPS GIC timer; MIPS CM2 L2; Baikal-T1 CCU; Baikal-T1 APB-bus; Baikal-T1 AXI-bus; Baikal-T1 PVT sensor; DW APB Timer; DW APB SSI (SPI); DW APB I2C; DW APB GPIO; DW APB Watchdog.

Оставшаяся часть изменений в подсистемы ядра Linux находится в процессе ревью и войдет в ядро Linux 5.9. В него также будет добавлена поддержка Baikal-T1 SoC с файлом дерева устройств, использующим все добавленные Baikal Electronics версии драйверов.

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