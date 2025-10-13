Разделы

13.10.2025 Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера 1
22.07.2024 В «Ситилинке» появились новые комплектующие Biostar 1
17.09.2018 Xiaomi начала официальные продажи «убийцы MacBook» в России. Цена 1
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1
14.12.2015 Обзор Dell Inspiron 15 (5558): то, что надо! 1
11.12.2012 Обзор моноблока Fujitsu ESPRIMO X913/X913-T 1
07.12.2012 Первый нежный взгляд на бизнес-ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U772 1
18.10.2012 Biostar предлагает системные платы PURO Hi-Fi для платформ AMD и Intel 1
31.07.2012 Лучший бизнес-ноутбук: первый взгляд на Fujitsu LifeBook AH/LH532 1
24.11.2010 AIS представила 7-дюймовый сенсорный встраиваемый безвентиляторный компьютер с протоколом Modbus 1
21.02.2008 Shuttle выпустил экологический barebone-компьютер 1
17.10.2007 MSI HydroGen X38: системная плата с водяным охлаждением 1
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP 1
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК 1
25.05.2006 Elitegroup создала системную плату для геймеров 1
02.07.2003 MSI выпустила новую системную плату под процессоры AMD 1
21.08.2002 Вышла в свет материнская плата EPoX на базе чипсета VIA KT400 1

Intel Corporation 12481 8
Nvidia Corp 3684 5
Fujitsu 2064 4
AMD - Advanced Micro Devices 4433 3
Apple Inc 12514 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 667 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 691 2
Biostar - Biostar Microtech 32 2
Xiaomi 1919 1
AKG 65 1
Realtek Semiconductor 64 1
Microsoft Corporation 25147 1
Dell EMC 5077 1
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
LG Electronics 3667 1
HP Inc. 5745 1
Acer Group - Acer Inc 2631 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 428 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 58 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 782 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
CyberLink 36 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
Ampere Computing 55 1
Zalman 10 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Лента - Сеть розничной торговли 2236 1
Совкомбанк Совесть 277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21624 15
DDR - Double data rate 2867 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10245 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9736 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25680 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26833 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12852 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7592 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1599 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14882 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12804 7
Микрофон - Microphone 2661 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1996 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1380 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3979 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3726 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4357 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6210 6
Наушники - Headphones 4215 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1562 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4075 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17695 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1063 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 780 5
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1440 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3543 5
Контрастность 2923 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2393 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6268 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6546 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3467 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8069 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 799 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10091 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5600 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3335 4
Cardreader - Кардридер - Картридер 719 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2775 4
Вентилятор - Fan 1019 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1401 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1314 4
Microsoft Windows 7 1990 3
Intel Core - Семейство процессоров 1232 3
Microsoft Windows 16188 3
Microsoft Windows 10 1855 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 731 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 3
Fujitsu LifeBook 167 3
Intel HD Graphics - графический процессор 233 3
Microsoft Office 3907 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 2
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 2
AMD - ATI CrossFireX 30 2
Intel GM чипсет 88 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 436 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 129 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 489 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 476 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 998 1
Intel Turbo Boost Technology 214 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 20 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 78 1
Xiaomi Mi Air - серия ноутбуков 1 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Google YouTube - Видеохостинг 2859 1
Google Android 14545 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 484 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
Волошин Олег 5 1
Пыкин Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 1
Германия - Федеративная Республика 12891 1
Европа 24558 1
Япония 13483 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Китай - Тайвань 4111 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 3
Ergonomics - Эргономика 1666 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5212 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1427 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1328 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 2
Металлы - Медь - Copper 824 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4272 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2040 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6854 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2902 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10544 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2904 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1717 1
Философия - Philosophy 485 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 869 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5529 1
Литий - Lithium - химический элемент 592 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 79 1
Здравоохранение - Отоларингология 180 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
X-Bit Labs 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
