В «Ситилинке» появились новые комплектующие Biostar

В «Ситилинке» расширился ассортимент комплектующих для сборки ПК, и теперь для покупки стали доступны видеокарты и материнские платы Biostar в форм-факторе mATX. Тайваньский бренд Biostar основан в 1986 г. и специализируется на производстве компьютерных комплектующих.

Biostar Nvidia GeForce RTX 3070. Видеокарта на архитектуре Ampere с базовой частотой графического процессора 1500 МГц, Boost-частотой 2640 МГц и техпроцессом 8 нм. Объем видеопамяти составляет 8 ГБ, разрядность шины – 256 bit. Активное охлаждение обеспечивают два кулера, а три разъема DisplayPort и один порт HDMI позволяют подключить одновременно до 4 мониторов с максимальным разрешением 8к.

Biostar Nvidia GeForce GT 710. Объем видеопамяти, как и частота графического процессора (на архитектуре Kepler), у младшей модели скромнее – 2 Гб и 954 МГц соответственно. Разрядность шины составляет 64 bit, техпроцесс – 28 нм. Охлаждение активное – обеспечивается с помощью одного осевого вентилятора. Видеокарта оснащена разъемами HDMI, DVI и VGA и поддерживает одновременную работу трех мониторов разрешением до 4К.

Biostar B650MP-E Pro. Материнская плата на чипсете AMD B650 поддерживает процессоры AMD Ryzen седьмого поколения и установку оперативной памяти DDR5 общим объемом до 192 ГБ. Оснащена тремя слотами PCI-E 4.0 х1 и одним разъемом PCI-E 4.0 х16, обеспечивающим скорость передачи данных до 64 Гбит/с. Возможно подключение двух твердотельных накопителей через разъемы М2.

Из других особенностей стоит отметить подсистему питания с дополнительным охлаждением, сетевой адаптер Realtek RTL8125B на 2,5 Гбит/с, звуковой восьмиканальный чипсет Realtek ALC897 и технологию обновления BIOS. На задней панели платы расположились разъемы DisplayPort, HDMI, M.2 Key E для установки модуля Wi-Fi и восемь портов USB, включая Type-C. На передней панели – четыре порта USB, включая Type-C.

Biostar B760MZ-E Pro. Материнская плата на базе однокристальной архитектуры Intel B760 совместима с новейшими процессорами Intel Core. Новинка оснащена тремя слотами PCI-E (х1, 3.0 х16 и 4.0 х16) и обеспечивает скорость передачи данных до 64 Гбит/с. Максимальный объем оперативной памяти – 192 ГБ – доступен благодаря четырем слотам DDR5. Плата поддерживает скорость сетевого соединения до 2,5 Гбит/с, подключение двух жестких дисков в форм-факторе M2, восьмиканальной аудиосистемы и установку модуля Wi-Fi. На задней панели находятся 5 портов USB и разъемы HDMI, DVI, VGA и DisplayPort. На передней панели – 4 порта USB, включая один Type-C.

Biostar H610MHP 2.0. Материнская плата на базе чипсета Intel H610 поддерживает новейшие поколения процессоров Intel. Оснащена одним слотом PCI-E x1, одним слотом PCI-E x16. Два слота DDR4 позволяют установить 64 ГБ оперативной памяти, а разъем М2 – один твердотельный накопитель.

На задней панели расположились шесть USB-портов Type-A и разъемы VGA и HDMI. На передней панели – 3 USB-порта Type-A. Сетевая карта поддерживает скорость соединения до 1 Гбит/с, а звуковой чипсет – подключение восьмиканальной аудиосистемы.

Стоимость видеокарты Biostar Nvidia GeForce RTX 3070 на старте продаж составляет 41,7 тыс. руб.

Стоимость видеокарты Biostar Nvidia GeForce GT 710 на старте продаж составляет 4,5 тыс. руб.

Стоимость материнской платы Biostar B650MP-E Pro на старте продаж составляет 12,4 тыс. руб.

Стоимость материнской платы Biostar B760MZ-E PRO на старте продаж составляет 11,14 тыс. руб.

Стоимость материнской платы Biostar H610MHP 2.0 на старте продаж составляет 6,69 тыс. руб.