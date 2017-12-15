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NASA Kepler Space Telescope Кеплер космическая обсерватория для поиска экзопланет

NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет

«Кеплер» — первый космический аппарат, созданный с целью поиска экзопланет (планет вне Солнечной системы). Это орбитальный телескоп, разработанный NASA, названный в честь немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера, открывшего законы движения планет. 4 января 2010 года было объявлено об открытии первых 5 планет. В январе 2015 года их число превысило 1000. 15 ноября 2018 года «Кеплер» прекратил свою работу, так как топлива для возврата на орбиту не хватало. В тот же день умер Иоганн Кеплер. Вероятнее всего, NASA специально отключили телескоп именно в этот день.

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15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы

тие GoogleИскусственный интеллект Google обнаружил новую, восьмую по счету планету в системе звезды Kepler-90. Таким образом, впервые за всю историю астрономических наблюдений было доказано, чт
20.06.2017 Телескоп Кеплер нашел еще десяток планет, похожих на Землю

Команда исследователей НАСА  с помощью телескопа Кеплер обнаружила еще 219 новых экзопланет, десять из которых сопоставимы по размеру с Землей
18.07.2016 Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет

Миссия «Кеплер» с момента запуска уже совершила немало открытий, в том числе нашла более 3500 планет-
18.11.2015 Копия Земли стерилизована радиационными ударами

Астроном Дэвид Армстронг (David Armstrong) из Университета Уорвика сообщил о том, что экзопланета Кеплер-438b не пригодна для жизни человека из-за нестабильности родительской звезды. Эта план
01.11.2013 Экзопланета Kepler-78b существует вопреки всем теориям

Обнаруженная недавно экзопланета Kepler-78b согласно всем современным теориям формирования планет просто не может существовать
15.10.2013 Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли

Новый анализ наблюдений Kepler-а дал астрономам надежду на то, что удалось обнаружить первые планеты, схожие по массе
02.10.2013 На далекой планете обнаружены облака

Телескоп Spitzer смог изучить похожую на Юпитер планету Kepler-7b, которая вращается вокруг своей звезды по чрезвычайно близкой орбите: 0,06 астроном
22.02.2013 НАСА выберет из каталога "Кеплера" обитаемые планеты

кт SPHERE по поиску обитаемых миров в каталоге планет-кандидатов, найденных космическим телескопом "Кеплер". Данные будут занесены в каталог потенциально обитаемых планет HEC, где планеты класс
22.10.2012 Большинство планетных систем плоские

ыводу ученые пришли, изучив статистику по звездным системам, собранную космическим телескопом НАСА "Кеплер". "Кеплер" обнаружил в 3 раза больше экзопланет-кандидатов, чем все другие астр
17.09.2012 Исследованы следы сверхновой 1604 года

Рентгеновский телескоп НАСА Chandra изучил следы древней сверхновой, которую наблюдал Иоганн Кеплер. В 1604 году на ночном небе появилась новая звезда, которая в течение нескольких недел
29.08.2012 Кошмар небесной механики: два солнца, две планеты

В журнале Science появилось сообщение о новой находке космического телескопа "Кеплер", известного охотника за экзопланетами. С его помощью астрономы впервые обнаружили сис
27.07.2012 Найдена планетная система, повторяющая Солнечную

Вокруг звезды Kepler-30, обследованной космическим телескопом "Кеплер" в январе этого года и расположенной в 10 тыс. световых лет от Солнца, астрономы из Ма
19.06.2012 Каковы шансы Кеплера найти вторую Землю?

Недавно НАСА опубликовало свежую статистику наблюдений космического телескопа Кеплер. Новые данные в первую очередь говорят о том, что планеты земного типа крайне редки. В
09.04.2012 "Охоту за экзопланетами" продлят до 2016 года

е космическое агентство решило продлить миссию «охотника за экзопланетами» - космического телескопа Кеплер. Миссия будет продлена до 2016 года благодаря ее чрезвычайно успешной работе. Запущенн
09.01.2012 "Кеплер" будет искать обитаемые спутники

Космический телескоп "Кеплер" продолжает поиск потенциально обитаемых планет, но возможно к списку добавят и их спу
23.12.2011 Две очередные экзопланеты: практически Земля

т не только земного типа, но и сравнимых по размеру с Землей. Они входят в планетную систему звезды Kepler-20, которая очень похожа на Солнце и находится в 950 световых годах от Земли. Одна из

15.12.2011 Загадки суперземель: находки "Кеплера" рушат модели ученых

На прошлой неделе, ученые, занятые в миссии "Кеплер", объявили о том, что их космический телескоп к настоящему времени обнаружил 2326 поте
08.12.2011 НАСА подтвердило - новая Земля найдена

женных "Кеплером", статус одной повысился с "кандидата" на "подтвержденный". Эта планета, названная Kepler 22-b, находится в 600 световых годах от Земли и превосходит ее по диаметру в 2,4 раза.
03.12.2011 "Кеплер" нашел очередную Землю

а лет. По яркости и температуре она превосходит Солнце, но ненамного. Планета, о которой идет речь, Kepler-21b, радиусом превосходит Землю всего в 1,6 раза и в 10 раз тяжелее. Ее большой недост
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии

В 2011 году человечество радикально расширило свои горизонты: космический телескоп "Кеплер" открыл более 1200 экзопланет, 54 из которых находятся в обитаемой зоне и могут быть н
10.10.2011 Два Нептуна и суперземля: что увидел "Кеплер"?

Ученые из Техасского университета с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер" обнаружили уникальную мультипланетную звездную систему. Вокруг звезды Кеплер-1
04.10.2011 "Металлические" звезды плодят новые "Земли"

На основе данных, полученных космическим телескопом НАСА Кеплер, астрономы выяснили, что искать планеты земной группы нужно у небольших звезд, богатых
19.09.2011 Астрономы обнаружили "родину Скайуокера"

Космический телескоп «Кеплер» открыл мир, удивительно похожий на Татуин – родную планету Люка Скайуокера из «Звездн
06.06.2011 "Кеплер": Луна не является выбитым куском Земли

, но делает ее маловероятной. Во всяком случае, подобное столкновение должно было привести к громадному облаку вокруг звезды, у которой уже сформировались планеты, а таких звезд космический телескоп "Кеплер", "охотник за экзопланетами" практически не увидел. Читайте на CNews Россия строит свой суперколлайдер Вышла бесплатная версия системы управления сайтами .NET Forge CMS «1С» в 3 раза уве
31.05.2011 Телескоп "Кеплер" нашел выжженную "Землю"

обнаружила новую скалистую планету, похожую на "выжженную, расплавленную Землю". Планета, названная Kepler-10c, примерно в 2 раза больше Земли и находится очень близко к своей звезде, делая обо
25.05.2011 Солнечная система сильно отличается от других

Не так давно космическая обсерватория "Кеплер" всего за четыре месяца наблюдений обнаружила почти полторы тысячи экзопланет. Сейчас,
22.02.2011 Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет

Экстраполируя на весь Млечный Путь данные об экзопланетах, полученные космическим телескопом "Кеплер", ученые подсчитали количество планет во всей Галактике – у них получилась астрономиче
18.02.2011 Открытия "Кеплера" проверят с Земли

Поиск планет за пределами Солнечной системы продолжает набирать обороты. Космический телескоп НАСА "Кеплер" обнаружил более 1200 кандидатов на звание экзопланеты, однако подтверждение реального
03.02.2011 "Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть

Чего-то подобного астрономы в принципе ожидали, но результаты все равно оказались ошеломляющими. "Кеплер" сканирует участок Млечного пути, занимающий сектор в сто квадратных градусов – это пл
11.01.2011 Обнаружена экзопланета размером с Землю

Звезда, вокруг которой вращается эта планета, находится в созвездии Лебедя, ее назвали Кеплер-10. Соответственно, и самой планете дали похожее имя – Кеплер-10б. Размерами он
04.08.2009 NASA анонсировало брифинг о первых научных результатах миссии Kepler

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства на брифинге 6 августа 2009 года объявит о первых научных результатах поиска экзопланет космическим телескопом Kepler, сообщает пресс-служба агентства. Kepler оснащён сверхчувствительным фотометром и создан для поиска планет, близких по размеру к Земле и при этом находящихся в "зоне жизни" (на ра
15.02.2008 Принцип Кеплера: геометрическая гармония обнаружена в иной системе

нцентрически расположенных правильных многогранников. Подобный подход предполагает и выражает принцип математически гармоничного устройства мироздания и его «разумной» обусловленности. Правда, подход Кеплера имеет свои ограничения и не может напрямую трактоваться как подтверждение истинности пифагорейского подхода. Во-первых, он описывает планеты Солнечной системы только вплоть до Сатурна –
25.12.2001 NASA в поисках двойников Земли

Автоматическая станция Kepler будет выведена на околосолнечную орбиту и на протяжении четырех лет исследует около 100 тыс. звезд, пытаясь обнаружить планеты, напоминающие размером Землю и находящиеся на аналогичном р
25.12.2001 NASA начнет активный поиск пригодной для жизни планеты

В 2006 году NASA запустит два грандиозных проекта. Первый из них называется Kepler (Кеплер), второй Dawn (Заря). Проект Kepler предусматривает запуск первого в ми
25.12.2001 NASA начнет активный поиск пригодной для жизни планеты

В 2006 году NASA запустит два грандиозных проекта. Первый из них называется Kepler (Кеплер), второй Dawn (Заря). Проект Kepler предусматривает запуск первого в ми

Публикаций - 131, упоминаний - 266

NASA Kepler Space Telescope и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 30
Галактика - Корпорация 1545 19
Intel Corporation 12811 9
Apple Inc 13154 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
HP Inc. 5883 5
9594 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
Palit Microsystems 45 4
Samsung Electronics 11064 4
Lenovo Group 2446 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 4
Zotac 22 4
Dell EMC 5180 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Adobe Systems 1597 3
Google LLC 12688 3
Kometa - Комета 160 3
EVGA 14 2
Palit Microsystems - Gainward 13 2
LG Electronics 3735 2
Toshiba Corporation 2980 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Sony 6739 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Inno3D 5 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
iRobot - 62 1
Dell Alienware Corp 149 1
MakerBot Industries 9 1
MathWorks 12 1
Астек НПО - Фаствидео - Fastvideo 6 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 8
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
Tesla Motors 461 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Volkswagen Audi Group 232 3
ЕКА Топливная компания 148 3
Веста 52 3
BMW Group 482 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Volvo Cars 262 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Christie's - Кристис 17 1
Space Biosphere Ventures 1 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Kickstarter 136 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Ford 434 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Bentley Motors 74 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
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Россети Ленэнерго 1699 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
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U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
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Google Android 15243 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 5
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GAiA-X - европейская облачная система 54 5
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Nvidia Fermi 30 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Windows 16882 4
Intel Core i - Cерия процессоров 534 4
Nvidia Quadro GPU 279 4
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Microsoft Windows 2000 8678 4
Intel HD Graphics - графический процессор 233 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Nvidia GPU Boost 10 3
Apple iPad 4011 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 26 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 2
Левкевич Михаил 59 4
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 3
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Livio Mario - Ливио Марио 5 2
Brown Tim - Браун Тим 5 2
Dressing Courtney - Дрессинг Кортни 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Зубков Павел 13 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Armstrong David - Армстронг Дэвид 2 1
Наякшин Сергей 2 1
Иванов Красимир 1 1
Kipping David - Киппинг Дэвид 2 1
Shapiro Danny - Шапиро Дэнни 1 1
Bovaird Tim - Бовард Тим 1 1
Boss Alan - Босс Алан 9 1
Borucki William - Боруцки Уильям 1 1
Welch William - Уэлш Уильям 1 1
Newcomb Simon - Ньюкомб Саймон 3 1
Jones Chris - Джонс Крис 21 1
Neisser Albert - Нейссер Альберт 1 1
Buzasi Derek - Бузаши Дерек 1 1
Brahe Tycho - Браге Тихо 5 1
Johnson John - Джонсон Джон 6 1
Forward Robert - Форвард Роберт 1 1
Scott Steve - Скотт Стив 4 1
Salmon Daniel - Сальмон Даниэл 1 1
Seager Sara - Сигер Сара 3 1
Halley Edmond - Галлей Эдмонд 1 1
Gaudi Scott - Гауди Скотт 1 1
Bhathal Ragbir - Бхатал Рагбир 3 1
Циолковский Константин 47 1
Черный Владимир 6 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 79
Солнечная система - Solar system 2569 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 21
Нептун - планета Солнечной системы 203 18
Юпитер - планета Солнечной системы 557 17
США - Калифорния 4829 16
Европа 24964 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
Венера - планета Солнечной системы 298 11
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 8
Уран - планета Солнечной системы 550 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Япония 13807 6
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 4
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Канада 5081 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 35 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Новая Зеландия 737 3
Чили - Республика 494 3
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США - Пасадина 169 2
Сатурн - планета Солнечной системы 136 2
Меркурий - планета Солнечной системы 12 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Дания - Королевство 1337 2
Индия - Bharat 5869 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 91
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Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 10
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 5
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 5
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Физика - Градус Цельсия 293 4
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Зоология - наука о животных 2887 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
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Phys.org 972 1
Optics 143 1
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Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
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РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
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Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
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CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
JKU Linz - Johannes Kepler University Linz - Линцский университет Иоганна Кеплера 8 1
Aarhus University - Орхусский университет - Aarhus School of Business - Бизнес-школа Орхуса 10 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
SETI Institute 23 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
ISEAS - Institite of South-East Asian Studies - Институт исследований Юго-Восточной Азии - Юго-Восточный исследовательский институт 3 1
University of Göttingen - Georg-August-Universität - Гёттингенский университет имени Георга Августа 10 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
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