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NASA Kepler Space Telescope Кеплер космическая обсерватория для поиска экзопланет
«Кеплер» — первый космический аппарат, созданный с целью поиска экзопланет (планет вне Солнечной системы). Это орбитальный телескоп, разработанный NASA, названный в честь немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера, открывшего законы движения планет. 4 января 2010 года было объявлено об открытии первых 5 планет. В январе 2015 года их число превысило 1000. 15 ноября 2018 года «Кеплер» прекратил свою работу, так как топлива для возврата на орбиту не хватало. В тот же день умер Иоганн Кеплер. Вероятнее всего, NASA специально отключили телескоп именно в этот день.
СОБЫТИЯ
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|15.12.2017
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Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы
тие GoogleИскусственный интеллект Google обнаружил новую, восьмую по счету планету в системе звезды Kepler-90. Таким образом, впервые за всю историю астрономических наблюдений было доказано, чт
|20.06.2017
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Телескоп Кеплер нашел еще десяток планет, похожих на Землю
Команда исследователей НАСА с помощью телескопа Кеплер обнаружила еще 219 новых экзопланет, десять из которых сопоставимы по размеру с Землей
|18.07.2016
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Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет
Миссия «Кеплер» с момента запуска уже совершила немало открытий, в том числе нашла более 3500 планет-
|18.11.2015
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Копия Земли стерилизована радиационными ударами
Астроном Дэвид Армстронг (David Armstrong) из Университета Уорвика сообщил о том, что экзопланета Кеплер-438b не пригодна для жизни человека из-за нестабильности родительской звезды. Эта план
|01.11.2013
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Экзопланета Kepler-78b существует вопреки всем теориям
Обнаруженная недавно экзопланета Kepler-78b согласно всем современным теориям формирования планет просто не может существовать
|15.10.2013
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Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли
Новый анализ наблюдений Kepler-а дал астрономам надежду на то, что удалось обнаружить первые планеты, схожие по массе
|02.10.2013
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На далекой планете обнаружены облака
Телескоп Spitzer смог изучить похожую на Юпитер планету Kepler-7b, которая вращается вокруг своей звезды по чрезвычайно близкой орбите: 0,06 астроном
|22.02.2013
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НАСА выберет из каталога "Кеплера" обитаемые планеты
кт SPHERE по поиску обитаемых миров в каталоге планет-кандидатов, найденных космическим телескопом "Кеплер". Данные будут занесены в каталог потенциально обитаемых планет HEC, где планеты класс
|22.10.2012
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Большинство планетных систем плоские
ыводу ученые пришли, изучив статистику по звездным системам, собранную космическим телескопом НАСА "Кеплер". "Кеплер" обнаружил в 3 раза больше экзопланет-кандидатов, чем все другие астр
|17.09.2012
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Исследованы следы сверхновой 1604 года
Рентгеновский телескоп НАСА Chandra изучил следы древней сверхновой, которую наблюдал Иоганн Кеплер. В 1604 году на ночном небе появилась новая звезда, которая в течение нескольких недел
|29.08.2012
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Кошмар небесной механики: два солнца, две планеты
В журнале Science появилось сообщение о новой находке космического телескопа "Кеплер", известного охотника за экзопланетами. С его помощью астрономы впервые обнаружили сис
|27.07.2012
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Найдена планетная система, повторяющая Солнечную
Вокруг звезды Kepler-30, обследованной космическим телескопом "Кеплер" в январе этого года и расположенной в 10 тыс. световых лет от Солнца, астрономы из Ма
|19.06.2012
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Каковы шансы Кеплера найти вторую Землю?
Недавно НАСА опубликовало свежую статистику наблюдений космического телескопа Кеплер. Новые данные в первую очередь говорят о том, что планеты земного типа крайне редки. В
|09.04.2012
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"Охоту за экзопланетами" продлят до 2016 года
е космическое агентство решило продлить миссию «охотника за экзопланетами» - космического телескопа Кеплер. Миссия будет продлена до 2016 года благодаря ее чрезвычайно успешной работе. Запущенн
|09.01.2012
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"Кеплер" будет искать обитаемые спутники
Космический телескоп "Кеплер" продолжает поиск потенциально обитаемых планет, но возможно к списку добавят и их спу
|23.12.2011
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Две очередные экзопланеты: практически Земля
т не только земного типа, но и сравнимых по размеру с Землей. Они входят в планетную систему звезды Kepler-20, которая очень похожа на Солнце и находится в 950 световых годах от Земли. Одна из
|15.12.2011
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Загадки суперземель: находки "Кеплера" рушат модели ученых
На прошлой неделе, ученые, занятые в миссии "Кеплер", объявили о том, что их космический телескоп к настоящему времени обнаружил 2326 поте
|08.12.2011
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НАСА подтвердило - новая Земля найдена
женных "Кеплером", статус одной повысился с "кандидата" на "подтвержденный". Эта планета, названная Kepler 22-b, находится в 600 световых годах от Земли и превосходит ее по диаметру в 2,4 раза.
|03.12.2011
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"Кеплер" нашел очередную Землю
а лет. По яркости и температуре она превосходит Солнце, но ненамного. Планета, о которой идет речь, Kepler-21b, радиусом превосходит Землю всего в 1,6 раза и в 10 раз тяжелее. Ее большой недост
|22.11.2011
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Как ищут экзопланеты? Методы и технологии
В 2011 году человечество радикально расширило свои горизонты: космический телескоп "Кеплер" открыл более 1200 экзопланет, 54 из которых находятся в обитаемой зоне и могут быть н
|10.10.2011
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Два Нептуна и суперземля: что увидел "Кеплер"?
Ученые из Техасского университета с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер" обнаружили уникальную мультипланетную звездную систему. Вокруг звезды Кеплер-1
|04.10.2011
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"Металлические" звезды плодят новые "Земли"
На основе данных, полученных космическим телескопом НАСА Кеплер, астрономы выяснили, что искать планеты земной группы нужно у небольших звезд, богатых
|19.09.2011
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Астрономы обнаружили "родину Скайуокера"
Космический телескоп «Кеплер» открыл мир, удивительно похожий на Татуин – родную планету Люка Скайуокера из «Звездн
|06.06.2011
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"Кеплер": Луна не является выбитым куском Земли
, но делает ее маловероятной. Во всяком случае, подобное столкновение должно было привести к громадному облаку вокруг звезды, у которой уже сформировались планеты, а таких звезд космический телескоп "Кеплер", "охотник за экзопланетами" практически не увидел. Читайте на CNews Россия строит свой суперколлайдер Вышла бесплатная версия системы управления сайтами .NET Forge CMS «1С» в 3 раза уве
|31.05.2011
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Телескоп "Кеплер" нашел выжженную "Землю"
обнаружила новую скалистую планету, похожую на "выжженную, расплавленную Землю". Планета, названная Kepler-10c, примерно в 2 раза больше Земли и находится очень близко к своей звезде, делая обо
|25.05.2011
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Солнечная система сильно отличается от других
Не так давно космическая обсерватория "Кеплер" всего за четыре месяца наблюдений обнаружила почти полторы тысячи экзопланет. Сейчас,
|22.02.2011
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Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет
Экстраполируя на весь Млечный Путь данные об экзопланетах, полученные космическим телескопом "Кеплер", ученые подсчитали количество планет во всей Галактике – у них получилась астрономиче
|18.02.2011
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Открытия "Кеплера" проверят с Земли
Поиск планет за пределами Солнечной системы продолжает набирать обороты. Космический телескоп НАСА "Кеплер" обнаружил более 1200 кандидатов на звание экзопланеты, однако подтверждение реального
|03.02.2011
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"Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть
Чего-то подобного астрономы в принципе ожидали, но результаты все равно оказались ошеломляющими. "Кеплер" сканирует участок Млечного пути, занимающий сектор в сто квадратных градусов – это пл
|11.01.2011
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Обнаружена экзопланета размером с Землю
Звезда, вокруг которой вращается эта планета, находится в созвездии Лебедя, ее назвали Кеплер-10. Соответственно, и самой планете дали похожее имя – Кеплер-10б. Размерами он
|04.08.2009
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NASA анонсировало брифинг о первых научных результатах миссии Kepler
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства на брифинге 6 августа 2009 года объявит о первых научных результатах поиска экзопланет космическим телескопом Kepler, сообщает пресс-служба агентства. Kepler оснащён сверхчувствительным фотометром и создан для поиска планет, близких по размеру к Земле и при этом находящихся в "зоне жизни" (на ра
|15.02.2008
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Принцип Кеплера: геометрическая гармония обнаружена в иной системе
нцентрически расположенных правильных многогранников. Подобный подход предполагает и выражает принцип математически гармоничного устройства мироздания и его «разумной» обусловленности. Правда, подход Кеплера имеет свои ограничения и не может напрямую трактоваться как подтверждение истинности пифагорейского подхода. Во-первых, он описывает планеты Солнечной системы только вплоть до Сатурна –
|25.12.2001
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NASA в поисках двойников Земли
Автоматическая станция Kepler будет выведена на околосолнечную орбиту и на протяжении четырех лет исследует около 100 тыс. звезд, пытаясь обнаружить планеты, напоминающие размером Землю и находящиеся на аналогичном р
|25.12.2001
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NASA начнет активный поиск пригодной для жизни планеты
В 2006 году NASA запустит два грандиозных проекта. Первый из них называется Kepler (Кеплер), второй Dawn (Заря). Проект Kepler предусматривает запуск первого в ми
|25.12.2001
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NASA начнет активный поиск пригодной для жизни планеты
В 2006 году NASA запустит два грандиозных проекта. Первый из них называется Kepler (Кеплер), второй Dawn (Заря). Проект Kepler предусматривает запуск первого в ми
NASA Kepler Space Telescope и организации, системы, технологии, персоны:
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