NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет

Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы тие GoogleИскусственный интеллект Google обнаружил новую, восьмую по счету планету в системе звезды Kepler-90. Таким образом, впервые за всю историю астрономических наблюдений было доказано, чт

Телескоп Кеплер нашел еще десяток планет, похожих на Землю Команда исследователей НАСА с помощью телескопа Кеплер обнаружила еще 219 новых экзопланет, десять из которых сопоставимы по размеру с Землей

Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет Миссия «Кеплер» с момента запуска уже совершила немало открытий, в том числе нашла более 3500 планет-

Копия Земли стерилизована радиационными ударами Астроном Дэвид Армстронг (David Armstrong) из Университета Уорвика сообщил о том, что экзопланета Кеплер-438b не пригодна для жизни человека из-за нестабильности родительской звезды. Эта план

Экзопланета Kepler-78b существует вопреки всем теориям Обнаруженная недавно экзопланета Kepler-78b согласно всем современным теориям формирования планет просто не может существовать

Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли Новый анализ наблюдений Kepler-а дал астрономам надежду на то, что удалось обнаружить первые планеты, схожие по массе

На далекой планете обнаружены облака Телескоп Spitzer смог изучить похожую на Юпитер планету Kepler-7b, которая вращается вокруг своей звезды по чрезвычайно близкой орбите: 0,06 астроном

НАСА выберет из каталога "Кеплера" обитаемые планеты кт SPHERE по поиску обитаемых миров в каталоге планет-кандидатов, найденных космическим телескопом "Кеплер". Данные будут занесены в каталог потенциально обитаемых планет HEC, где планеты класс

Большинство планетных систем плоские ыводу ученые пришли, изучив статистику по звездным системам, собранную космическим телескопом НАСА "Кеплер". "Кеплер" обнаружил в 3 раза больше экзопланет-кандидатов, чем все другие астр

Исследованы следы сверхновой 1604 года Рентгеновский телескоп НАСА Chandra изучил следы древней сверхновой, которую наблюдал Иоганн Кеплер. В 1604 году на ночном небе появилась новая звезда, которая в течение нескольких недел

Кошмар небесной механики: два солнца, две планеты В журнале Science появилось сообщение о новой находке космического телескопа "Кеплер", известного охотника за экзопланетами. С его помощью астрономы впервые обнаружили сис

Найдена планетная система, повторяющая Солнечную Вокруг звезды Kepler-30, обследованной космическим телескопом "Кеплер" в январе этого года и расположенной в 10 тыс. световых лет от Солнца, астрономы из Ма

Каковы шансы Кеплера найти вторую Землю? Недавно НАСА опубликовало свежую статистику наблюдений космического телескопа Кеплер. Новые данные в первую очередь говорят о том, что планеты земного типа крайне редки. В

"Охоту за экзопланетами" продлят до 2016 года е космическое агентство решило продлить миссию «охотника за экзопланетами» - космического телескопа Кеплер. Миссия будет продлена до 2016 года благодаря ее чрезвычайно успешной работе. Запущенн

"Кеплер" будет искать обитаемые спутники Космический телескоп "Кеплер" продолжает поиск потенциально обитаемых планет, но возможно к списку добавят и их спу

Две очередные экзопланеты: практически Земля т не только земного типа, но и сравнимых по размеру с Землей. Они входят в планетную систему звезды Kepler-20, которая очень похожа на Солнце и находится в 950 световых годах от Земли. Одна из

Загадки суперземель: находки "Кеплера" рушат модели ученых На прошлой неделе, ученые, занятые в миссии "Кеплер", объявили о том, что их космический телескоп к настоящему времени обнаружил 2326 поте

НАСА подтвердило - новая Земля найдена женных "Кеплером", статус одной повысился с "кандидата" на "подтвержденный". Эта планета, названная Kepler 22-b, находится в 600 световых годах от Земли и превосходит ее по диаметру в 2,4 раза.

"Кеплер" нашел очередную Землю а лет. По яркости и температуре она превосходит Солнце, но ненамного. Планета, о которой идет речь, Kepler-21b, радиусом превосходит Землю всего в 1,6 раза и в 10 раз тяжелее. Ее большой недост

Как ищут экзопланеты? Методы и технологии В 2011 году человечество радикально расширило свои горизонты: космический телескоп "Кеплер" открыл более 1200 экзопланет, 54 из которых находятся в обитаемой зоне и могут быть н

Два Нептуна и суперземля: что увидел "Кеплер"? Ученые из Техасского университета с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер" обнаружили уникальную мультипланетную звездную систему. Вокруг звезды Кеплер-1

"Металлические" звезды плодят новые "Земли" На основе данных, полученных космическим телескопом НАСА Кеплер, астрономы выяснили, что искать планеты земной группы нужно у небольших звезд, богатых

Астрономы обнаружили "родину Скайуокера" Космический телескоп «Кеплер» открыл мир, удивительно похожий на Татуин – родную планету Люка Скайуокера из «Звездн

"Кеплер": Луна не является выбитым куском Земли , но делает ее маловероятной. Во всяком случае, подобное столкновение должно было привести к громадному облаку вокруг звезды, у которой уже сформировались планеты, а таких звезд космический телескоп "Кеплер", "охотник за экзопланетами" практически не увидел. Читайте на CNews Россия строит свой суперколлайдер Вышла бесплатная версия системы управления сайтами .NET Forge CMS «1С» в 3 раза уве

Телескоп "Кеплер" нашел выжженную "Землю" обнаружила новую скалистую планету, похожую на "выжженную, расплавленную Землю". Планета, названная Kepler-10c, примерно в 2 раза больше Земли и находится очень близко к своей звезде, делая обо

Солнечная система сильно отличается от других Не так давно космическая обсерватория "Кеплер" всего за четыре месяца наблюдений обнаружила почти полторы тысячи экзопланет. Сейчас,

Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет Экстраполируя на весь Млечный Путь данные об экзопланетах, полученные космическим телескопом "Кеплер", ученые подсчитали количество планет во всей Галактике – у них получилась астрономиче

Открытия "Кеплера" проверят с Земли Поиск планет за пределами Солнечной системы продолжает набирать обороты. Космический телескоп НАСА "Кеплер" обнаружил более 1200 кандидатов на звание экзопланеты, однако подтверждение реального

"Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть Чего-то подобного астрономы в принципе ожидали, но результаты все равно оказались ошеломляющими. "Кеплер" сканирует участок Млечного пути, занимающий сектор в сто квадратных градусов – это пл

Обнаружена экзопланета размером с Землю Звезда, вокруг которой вращается эта планета, находится в созвездии Лебедя, ее назвали Кеплер-10. Соответственно, и самой планете дали похожее имя – Кеплер-10б. Размерами он

NASA анонсировало брифинг о первых научных результатах миссии Kepler Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства на брифинге 6 августа 2009 года объявит о первых научных результатах поиска экзопланет космическим телескопом Kepler, сообщает пресс-служба агентства. Kepler оснащён сверхчувствительным фотометром и создан для поиска планет, близких по размеру к Земле и при этом находящихся в "зоне жизни" (на ра

Принцип Кеплера: геометрическая гармония обнаружена в иной системе нцентрически расположенных правильных многогранников. Подобный подход предполагает и выражает принцип математически гармоничного устройства мироздания и его «разумной» обусловленности. Правда, подход Кеплера имеет свои ограничения и не может напрямую трактоваться как подтверждение истинности пифагорейского подхода. Во-первых, он описывает планеты Солнечной системы только вплоть до Сатурна –

NASA в поисках двойников Земли Автоматическая станция Kepler будет выведена на околосолнечную орбиту и на протяжении четырех лет исследует около 100 тыс. звезд, пытаясь обнаружить планеты, напоминающие размером Землю и находящиеся на аналогичном р

NASA начнет активный поиск пригодной для жизни планеты В 2006 году NASA запустит два грандиозных проекта. Первый из них называется Kepler (Кеплер), второй Dawn (Заря). Проект Kepler предусматривает запуск первого в ми