Черный Владимир
Черный Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT 655 3
|H2O 19 1
|Pioneer Corporation 423 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
|Microsoft Corporation 24628 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
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