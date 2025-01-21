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Индексная книга (каталог) CNews*
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Черный Владимир



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
06.05.2024 «Базальт СПО» представила учебник по работе с системой компьютерной математики Scilab 1
30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1
26.03.2020 Снижены цены на ОС «Альт» для образовательных учреждений 1
13.07.2007 Происхождение колец Сатурна: новая теория 1
10.07.2007 Новая теория генезиса колец Сатурна разработана в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Черный Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 3
H2O 19 1
Pioneer Corporation 423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Microsoft Corporation 24628 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 170 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1962 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
ОС Защищенная - ОССН - Операционная система специального назначения - Операционные системы повышенной защищённости 32 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Samba 146 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 1
Linux OS 9940 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Windows 15659 1
Синельников Евгений 8 1
Корсаков Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Сатурн - планета Солнечной системы 135 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Казахстан - Республика 5527 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3709 2
Экватор - Equator 202 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 133 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Astrophysics and Space Science 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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