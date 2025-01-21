Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Центральный университет приступили к первому этапу подготовки двух школьных сборных к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая пройдет в августе 2025 г. в Китае. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

В подготовке к Международной олимпиаде примут участие старшеклассники, занявшие призовые места на российских чемпионатах и конкурсах по искусственному интеллекту в 2024 г., среди которых: всероссийская олимпиада по ИИ, конкурсы AI Challenge и Innopolis Open по ИИ, профиль «Искусственный интеллект» НТО.

Всего 88 старшеклассников из России и стран СНГ, в частности Казахстана и Киргизии, пройдут обучение от ведущих экспертов Центрального университета и компаний-участниц Альянса в сфере ИИ.

Это позволит ученикам получить уникальный опыт, который откроет перед ними новые перспективы для дальнейшего образования и успешной карьеры, а также возможность представить свою страну на международной арене.

Программа подготовки к международным соревнованиям разработана ведущими экспертами Центрального университета. Она фокусируется на практических и теоретических знаниях в области нейронных сетей, глубокого обучения, обработки естественного языка (NLP) и компьютерного зрения (CV).

Первый этап подготовки к олимпиаде в Китае продлится 13 недель в онлайн формате. Кроме семинаров и практических заданий по каждому направлению, программа подготовки включает в себя: еженедельные вебинары с преподавателями для разбора заданий и ответов на вопросы; полезные статьи для более глубокого изучения тем; Кaggle-соревнования — участники соберут команду, вместе с которой смогут пройти отбор на международную олимпиаду и получить шанс выступить на самой олимпиаде в Китае. Ребят ждут задачи, которые позволят применить полученные знания на практике; сессии с экспертами по soft skills для успешного общения и эффективной работы в команде.

В апреле, после завершения онлайн-обучения, в ходе тренировочных сборов экспертами Центрального университета и компаниями-участницами Альянса в сфере ИИ будет проведен отбор участников для дальнейшей подготовки к Международной олимпиаде — две команды по четыре человека.

Далее с мая по август восемь финалистов продолжат подготовку на территории кампуса Центрального университета и на площадках компаний-участниц Альянса в сфере ИИ. Участников будут ждать очные сборы с ведущими экспертами в области ИИ и углубленная онлайн-подготовка.

Участников будут тренировать эксперты Центрального университета, которые подготовили победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту в 2024 году, проходившей в Болгарии. Это Александр Гущин, индустриальный лид направления искусственного интеллекта в Центральном университете, инженер по машинному обучению, топ-5 в общем рейтинге Kaggle Competitions Grandmaster (2017), автор курсов Coursera, Karpov.Courses, DMIA и Татьяна Гайнцева, руководитель Deep Learning School и AI Research в Лондонском Huawei, имеет докторскую степень в Университете Королевы Марии в Лондоне, преподаватель ML-курсов в МГУ, МФТИ, ШАД.

К подготовке присоединились преподаватели Центрального университета и ведущие эксперты в области искусственного интеллекта из российских и международных компаний: Ильсеяр Алимова, исследователь-разработчик в R&D центре «Т-Банка», действующий преподаватель курса NLP в Центральном университете и КФУ, кандидат технических наук, бывший сотрудник Wildberries и Huawei; Сергей Арефьев, преподаватель факультатива Competitive ML в Центральном университете, топ-11 в общем рейтинге Kaggle Competitions Grandmaster (2022), победитель ML контестов на различных площадках: Kaggle, Sberbank Data Science Journey, VK CUP, IDAO, Цифровой прорыв, ЛЦТ, Zindi, Topcoder; Егор Колодин, преподаватель NLP в Центральном университете, разработчик в команде GigaChat, выпускник МФТИ и ШАД; Александр Абрамов, Руководитель ML, AI RnD SberDevices , победитель и призер ИИ-хакатонов; Владимир Черный, выпускник МФТИ х «Сколтех» и CV-инженер в VK; Мария Бочарова, руководитель продукта и программы наставничества.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Для подготовки к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае экспертами Центрального университета была разработана уникальная образовательная программа. Мы использовали наш прошлогодний опыт успешной подготовки школьников-победителей к первой Международной олимпиаде, нашу накопленную экспертизу и новейшие знания. У Центрального университета уже более 50 компаний-партнеров, это лидеры индустрии, высокотехнологичные компании. Многие из них объединились в Альянс в сфере ИИ, который включает «Т-Банк», Сбербанк, «Яндекс», VK — их база знаний, научные открытия, непрерывное развитие и впечатляющие достижения в области искусственного интеллекта в совокупности с нашим опытом, вовлеченностью наших тренеров и усердием ребят, которые попадут в сборную, открывают большие перспективы для будущих побед».

Максим Еременко, вице-президент – директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка: «Мы рады участвовать в подготовке наших ребят к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Это огромный шаг в развитии молодых талантов в сфере технологий. Такие инициативы помогают подрастающему поколению развиваться и совершенствоваться, а также демонстрируют миру потенциал российской науки и образования. Это действительно уникальная возможность показать, насколько мы конкурентоспособны на международной арене. Впереди онлайн подготовка, а весной нас ждут очные учебные сборы. По итогам отбора определятся две команды, которые будут представлять в августе Россию на соревнованиях в Китае».

Напомним, что в 2024 г. команда, которую готовил Центральный университет, одержала безусловную победу на первой Международной олимпиаде по ИИ (IOAI) в Болгарии, с большим отрывом обойдя соперников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие.