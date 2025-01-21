Колодин Егор
|21.01.2025
|Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
Колодин Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7382 1
|Huawei 3945 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
|Абрамков Александр 39 1
|Еременко Максим 13 1
|Черный Владимир 6 1
|Ивашкевич Евгений 10 1
|Бочарова Мария 1 1
|Арефьев Сергей 1 1
|Гущин Александр 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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