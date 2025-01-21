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Арефьев Сергей



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Арефьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

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Huawei 3943 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 334 1
Тинькофф - Центральный университет 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 1
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