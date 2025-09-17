Разделы

Синельников Евгений


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 «Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. открыли лабораторию для подготовки будущих ИТ-специалистов 1
18.10.2024 В Саратовском университете им. Н.Г. Чернышевского открыта лаборатория разработчика операционных систем «Альт» 1
30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1
28.11.2022 Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
02.04.2021 «Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go» 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1
12.05.2020 «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» помогут бизнесу с доставкой и оплатой заказов на месте 1
15.02.2018 «Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Синельников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 742 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 2
Ред Софт - Red Soft 904 2
Yandex - Яндекс 8121 2
Google LLC 12091 2
Microsoft Corporation 25054 2
Huawei 4114 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 41 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Edelweiss - Эдельвейс 61 1
Ростелеком 10118 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5144 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1540 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2272 1
Т-Платформы - T-Platforms 397 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 987 1
TrueConf - ТруКонф 417 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 933 1
Mali 36 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 465 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 1
Basis - Tionix - Тионикс - 82 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
Apple Inc 12434 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 140 1
ICL ГК 430 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 448 1
Куб три 1 1
Runetlex 1 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 57 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3273 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4673 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 338 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 718 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7961 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26645 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16536 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12138 3
ARM - Advanced RISC Machine 451 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4322 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25178 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14812 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8655 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12068 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5209 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12560 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8230 2
Repository - Репозиторий 986 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14394 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10889 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1895 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7096 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13115 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9894 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
DDR - Double data rate 2852 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 1
ARMv8 - Архитектура процессора 100 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 238 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 98 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 514 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12703 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7656 1
Linux OS 10642 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1460 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 36 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 664 2
Microsoft Windows 16136 2
Samba 149 2
Intel x86 - архитектура процессора 1952 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 866 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 1
Apple Pay 500 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 205 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1756 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
Red Hat Ceph Storage 107 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 1
Oracle Java - язык программирования 3283 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1180 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 906 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 595 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 584 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 321 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
НКТ - Р7-Офис 442 1
КриптоПро CSP СКЗИ 224 1
InfoTeCS - ViPNet Client 92 1
Lagrange Sarmah SoM - промышленные компьютеры 1 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 81 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 945 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 315 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 325 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1426 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 807 1
Новодворский Алексей 109 1
Комлев Николай 108 1
Черепенников Валерий 13 1
Державин Дмитрий 1 1
Горелова Юлия 5 1
Залотдинов Марат 1 1
Закиев Ильдар 1 1
Листопад Андрей 4 1
Левчук Илья 8 1
Чукарин Андрей 3 1
Коган Алексей 11 1
Евдокимов Андрей 86 1
Кулешов Сергей 36 1
Сивцев Илья 162 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Грищенков Александр 17 1
Щеглов Петр 65 1
Белкин Сергей 11 1
Орлова Любовь 6 1
Панченко Иван 153 1
Иванов Игорь 32 1
Петренко Александр 9 1
Разин Андрей 3 1
Корнев Александр 6 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мяснов Александр 1 1
Лаптев Владимир 1 1
Сундетова Алина 1 1
Кадомский Вячеслав 65 1
Черный Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 880 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 218 1
Казахстан - Республика 5731 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 1
Китай - Тайвань 4087 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 1
Индия - Bharat 5609 1
Ближний Восток 3010 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 884 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2373 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2847 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1383 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9749 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7805 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11532 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 1
Английский язык 6824 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8170 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3552 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2028 1
Паспорт - Паспортные данные 2680 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1157 1
Reference - Референс 195 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2097 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3110 1
РАН - Российская академия наук 1972 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 193 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 30 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
Авиационный техникум имени В.А. Казакова ГБПОУ МО 4 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 330 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 350 1
