«Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. открыли лабораторию для подготовки будущих ИТ-специалистов

В Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций открыта новая учебная лаборатория «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты направления «Информатика и вычислительная техника» будут изучать и осваивать российские операционные системы семейства «Альт».

Будущие ИТ-специалисты под руководством специалистов Саратовского инженерного подразделения «Базальт СПО» освоят на практике системное администрирование Linux, архитектуру вычислительных машин и систем, системы хранения данных и другие профильные дисциплины.

По окончании обучения студенты смогут бесплатно пройти вендорскую сертификацию с присвоением статуса «Администратор ОС “Альт”», а также учебную и производственную практику в компании.

«В ближайших совместных планах — запустить на базе лаборатории исследовательские проекты и профориентационные мероприятия. «Базальт СПО» заинтересована в подготовке грамотных ИТ-кадров для региона, планирует и дальше расширять сотрудничество с СГТУ», — сказал руководитель Саратовского инженерного подразделения «Базальт СПО» Евгений Синельников.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

«Тесная связь вуза с разработчиками отечественного ПО – это залог подготовки востребованных специалистов, качественной адаптации выпускников к реальным запросам бизнеса. Мы уверены, что открытие лаборатории лишь первый шаг сотрудничества с компанией «Базальт СПО», а впереди нас ждут новые мероприятия в проектной и научно-исследовательской деятельности», — отметила директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Светлана Кумова.

Открытие лаборатории состоялось в рамках реализации совместной комплексной образовательной программы. В 2024 г. «Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. заключили соглашение и объединили усилия для подготовки востребованных ИТ-специалистов. Российский вендор предоставил университету программное обеспечение и оказал содействие в модернизации оборудования для оснащения лаборатории на кафедре «Программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей» ИнПИТ.

