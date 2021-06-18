Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кулешов Сергей


18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
10.06.2021 В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram 1
26.05.2021 В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами 1
29.04.2021 В «Битрикс24» появилась запись видеозвонков 1
02.04.2021 «Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go» 1
24.12.2020 В «Битрикс24» появились новые видеозвонки и видеоконференции в HD 1
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 1
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний 1
06.08.2020 В «Битрикс24» появилась интеграция с «Яндекс.Такси» 1
09.06.2020 «Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек 1
04.06.2020 В «Битрикс24» появился CRM-магазин 1
27.05.2020 Число групповых видеозвонков через «Битрикс24» с начала самоизоляции выросло в 18,5 раз 1
22.04.2020 «Битрикс24» расширил количество участников своих видеоконференций до 12 человек 1
14.04.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний 1
18.02.2020 В «Битрикс24» появилась «База знаний» 1
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке 1
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму 1
19.11.2019 В «Битрикс24» появилась интеграция с «Авито» 1
05.11.2019 Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
26.09.2019 В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов 1
17.09.2019 В «Битрикс24» появились «Туннели продаж» 1
13.08.2019 В «Битрикс24» появилась новая CRM-аналитика 1
01.08.2019 В «Битрикс24» появился новый профиль сотрудника 1
09.07.2019 В «Битрикс24» появились голосовые сообщения 1
05.04.2019 «Битрикс24» позволит предпринимателям продавать в чатах и мессенджерах 1
27.02.2019 «Битрикс24» интегрировал Instagram со своим конструктором интернет-магазинов 1
05.02.2019 В России создана «убийца секретарш» на основе «Алисы» 1
17.01.2019 Интерфейс «Битрикс24» перевели на шесть новых языков 1
06.12.2018 «Битрикс24» обновил задачи в своём мобильном приложении 1
28.11.2018 «Битрикс24» обновил свою CRM 1
31.10.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину 1
24.05.2018 «Битрикс24» обновил функционал CRM 1
10.04.2018 «Битрикс24» обновил функциональность CRM 1
31.01.2013 Softline выполнила проект мониторинга угроз и рисков безопасности для банка «Петрокоммерц» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Кулешов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс 351 7
Yandex - Яндекс 4106 4
Facebook 3768 4
3799 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Google LLC 7198 2
Ланит ГК 1164 1
Telegram Group 702 1
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Банк 1128 1
Яндекс.Такси 271 1
Роснефть НК 367 1
Татнефть 114 1
Вертолеты России 114 1
Avito - Авито 171 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 26 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
Сквозная аналитика - Метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI) 3 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Голосовые сообщения 3 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Оцифровка - Digitization 49 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 28
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Rakuten Viber 429 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Maps - Карты Google 402 1
Sony Xperia Ear Duo 3 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Интернет 1 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 2 1
ELARI KidPhone 3G 6 1
Яндекс.Телефон 16 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
CRM24 1 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple Pay 385 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Apple iOS 5742 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Путин Владимир 1831 1
Клочков Алексей 25 1
Паршиков Сергей 10 1
Пчеловодова Наталья 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 9
Франция - Французская Республика 2150 4
Италия - Итальянская Республика 1409 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Португалия - Португальская Республика 319 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 3
Испания - Королевство 1262 3
Украина 3417 3
Индонезия - Республика 389 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Польша - Республика 834 3
Япония 2827 3
Турция - Турецкая республика 957 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Коста-Рика - Республика 32 1
Турция - Стамбул 51 1
Нигерия - Федеративная Республика 114 1
Греция - Греческая Республика 328 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Таиланд - Королевство 366 1
Малайзия 345 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Великобритания - Лондон 831 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Швеция - Королевство 767 1
Индия - Республика 2184 1
Сингапур - Республика 811 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Русский язык 1004 3
Дед Мороз 60 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
Международный женский день - 8 марта 9 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771112, в очереди разбора - 674794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще