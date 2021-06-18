Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кулешов Сергей
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Публикаций - 35, упоминаний - 35
Кулешов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-Битрикс 351 7
|Yandex - Яндекс 4106 4
|Facebook 3768 4
|1С 3799 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Google LLC 7198 2
|Ланит ГК 1164 1
|Telegram Group 702 1
|Ланит - Норбит - Norbit 204 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Президент Российской Федерации 1443 1
|ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
|Путин Владимир 1831 1
|Клочков Алексей 25 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Пчеловодова Наталья 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771112, в очереди разбора - 674794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771112, в очереди разбора - 674794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru