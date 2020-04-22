«Битрикс24» расширил количество участников своих видеоконференций до 12 человек

Российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24» усовершенствовал функционал своих видеоконференций. Пользоваться нововведениями в видеосвязи могут все клиенты «Битрикс24» — даже на бесплатном тарифе. В отличии от других сервисов, видеоконференции в «Битрикс24» не ограничены по времени.

Кроме этого, было усовершенствовано качество связи и повышена надёжность видеозвонков. Видеоконференции стали более устойчивы к нестабильному интернет-соединению.

Разработчики планируют добавить в видеозвонки дополнительные функции: размытие заднего фона, виртуальные «обои», блокировку неприятных звуков.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Сегодня видеозвонки — одна из главных функций для общения внутри компании. Мы видим, что нашем продукте их стали использовать в 4 раза чаще. Раньше большинство бизнесов работали в офисе — сотрудники могли быстро общаться и “считывать” настроение коллег. Сейчас люди трудятся из дома и общаются в чатах — но текст плохо передаёт эмоции. Наши видеоконференции позволяют общаться внутри привычной рабочей среды и не отвлекаться на сторонние сервисы, которые создают лишний инфошум».