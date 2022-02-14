Завершена интеграция платформы edna с «Битрикс24»

Российская CRM-система «Битрикс24» провела интеграцию с коммуникационным каналом WhatsApp омниканальной платформы edna. С конца ноября 2021 г. пользователи «Битрикс24» могут, подключив канал edna WhatsApp, вести диалог с клиентом в чате.

Компания edna отмечает рост популярности WA для бизнеса. 95% жителей крупных городов России используют WhatsApp каждый день. Еще один актуальный тренд – переход от SMS как одностороннего канала связи в пользу двустороннего (WA). SMS только информирует, а в WA можно вести диалог.

Интеграция платформы edna c CRM – это бесшовное ИТ-решение для конечного клиента. Ему не надо использовать временные решения для связи с внешним WA, чтобы передавать статусы, базы данных и пр. Весь процесс от «А» до «Я» идет в контуре CRM: сохранение истории диалога, что обеспечивает безопасность.

Канал edna WhatsApp в рамках CRM-системы может применяться для сервисных рассылок (информирования о заказе, статусе доставки, режиме работы компании), обратной связи с клиентом (работы с клиентским опытом, контроля качества), а также для промоакций (информирования о снижении цен, подарках за покупку или бонусных предложениях).

При этом у менеджера компании-пользователя остается возможность выбора между SMS и WhatsApp, ему нужно просто нажать соответствующую кнопку. Интеграция WhatsApp-канала с CRM-системой позволяет автоматизировать набор сообщения в мессенджере: система предложит нужный шаблон, подскажет ФИО клиента, номер заказа и т.д. Если клиент захочет ответить, его сообщение придет в чат системы «Битрикс24», который встроен в CRM и где работает менеджер контакт-центра.

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«Важнейшим требованием современного рынка является наличие связок между всеми цифровыми продуктами. Удержаться здесь сможет только тот, кто обеспечивает коннекторы между всеми актуальными вендорами. При этом надо отметить, что “Битрикс24” – лидер российского рынка CRM-систем: каждая третья компания из российского рейтинга Forbes использует «Битрикс24». Благодаря проведенной интеграции еще больше клиентов могут пользоваться каналом WhatsApp омниканальной платформы edna. Мы отмечаем повышение обращений к нам на 70%», – сказала Анна Теплякова, директор департамента продаж цифровых продуктов edna.

«Мы всегда стараемся предоставить своим клиентам оптимальный сервис. Важнейший тренд в развитии CRM – это их интеграция с новыми коммуникационными каналами, а для этого необходимо развивать сотрудничество с ведущими провайдерами, которые помогают нам повысить уровень сервиса и предоставить больше возможностей для наших пользователей», – отметил Сергей Кулешов эксперт «Битрикс24».