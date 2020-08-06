В «Битрикс24» появилась интеграция с «Яндекс.Такси»

«Битрикс24» объявила об интеграции с «Яндекс.Такси». Водители «Яндекс.Такси» помогут в транспортировке заказов клиентов. Менеджер сможет вызвать курьера всего за несколько кликов прямо в CRM — из карточки сделки. Для этого нужно знать только адрес и контактный номер клиента.

Система сама рассчитает стоимость отправления. Продавец может отредактировать сумму, которую заплатит клиент. Или организовать доставку за счет компании.

Стоимость может измениться в зависимости от времени вызова такси. Если покупатель оплатит заказ через неделю, то цена отправления может быть пересчитана.

Когда сервис подберет курьера, продавец может отследить доставку товара, сделать звонок водителю, отменить доставку.

Менеджеру не нужно переключаться на дополнительные программы. Все возможности доступны сразу из CRM «Битрикс24».

Новая функция доступна в России, Казахстане и Республике Беларусь.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Экспресс-доставка с помощью такси помогает компаниям доставить заказы всего за несколько часов. Это увеличивает лояльность клиентов и позволяет интернет-магазинам не нанимать курьеров в штат. Мы рады предложить интеграцию, которая позволит компаниям организовать доставку с помощью “Яндекс.Такси”. На сегодняшний день — это самый быстрый способ транспортировки небольших товаров».