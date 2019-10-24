«Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний

«1С-Битрикс» объявила о том, что 2 октября 2019 г. в сервисе калининградского разработчика зарегистрировалась компания из Германии. Она стала 6-миллионным пользователем «Битрикс24». 21 марта 2019 г. в сервисе зарегистрировалась организация из Великобритании — она стала 5-миллионным клиентом.

«Битрикс24» — платформа для управления бизнесом. В продукте собраны решения, которые позволяют компаниям работать онлайн: сквозная аналитика, корпоративный таскменеджер, социальная сеть, CRM, контакт-центр, конструктор лендингов и интернет-магазинов, автоматизированный контроль стресса сотрудников, мессенджер, бизнес-процессы.

Сервисом пользуются компании из сегментов малого и среднего бизнеса, крупные предприятия, а также муниципальные организации. Среди клиентов: армия Нигерии, крупнейший банк Индонезии, метрополитен Стамбула, епископство в Германии, вьетнамский производитель лапши быстрого приготовления.

В России «Битрикс24» используют локальные предприниматели, малый и средний бизнес, крупные корпорации: OBI, «Роснефть», «Вертолеты России», «Сибур», «Татнефть».

Интерфейс сервиса локализован на 18 языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский (2 версии), португальский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди, тайский.

«1С-Битрикс» представила «Битрикс24» 12 апреля 2012 г. В марте 2016 г. в «Битрикс24» зарегистрировались миллион компаний. 40% клиентов сервиса — находятся на территории России и стран СНГ. 60% — в других странах.

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс», отметил: «За последнее время «Битрикс24» сильно изменился — мы добавили новые функции и упростили интерфейс. Всё это привело к росту клиентов — теперь у нас целых 6 миллионов пользователей абсолютно во всех странах мира. Мы всегда заботимся об удобстве работы наших пользователей. В этом году наш сервис cтанет ещё более простым и функциональным».