Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В «Битрикс24» появился CRM-магазин

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Битрикс24» объявила о запуске CRM-магазина, который поможет компаниям принимать платежи сразу в CRM. Это особенно актуально для небольших бизнесов, которые продают товары через соцсети, лендинги или только по телефону.

Прямо во время разговора с покупателем менеджер может выбрать или создать нужный товар и при необходимости добавить скидку. Система автоматически сгенерирует ссылку на оплату и отправит её клиенту в SMS.

Клиент сможет оплатить покупку через любую доступную платежную систему. CRM покажет, перешел ли покупатель на страницу оплаты заказа и оплатил ли заказ. Если у клиента возникли сложности, менеджер сможет с ним связаться и предложить помощь.

После оплаты покупатель автоматически получит чек на телефон и email.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Кризис заставляет компании продавать по-новому. Небольшие бизнесы, которые не могли легально принимать платежи от клиентов, получили простой инструмент для системной работы с заказами. Клиент получит ссылку на оплату сразу в чате, а менеджер быстро обработает сделку в CRM. Мы верим, что CRM-магазин позволит компаниям больше продавать в этот непростой период».

Другие материалы рубрики

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки»

Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе