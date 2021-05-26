В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами

В CRM «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами.

Новый инструмент поддерживает текстовые файлы, таблицы и презентации в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pptx, ppt. Cкоро будут доступны odt, rtf, txt, ods, csv, odp, обещают разработчики.

Сотрудники могут обсудить документ сразу в «Битрикс24», например, во время видеозвонка, и в режиме реального времени внести правки и комментарии. К каждому файлу можно настроить права доступа. Все документы открываются сразу в «Битрикс24».

Поделиться документом можно не только с коллегами, но и с клиентами или подрядчиками. Для этого нужно только отправить ссылку.

Все документы хранятся в специальном разделе в левом меню и автоматически сортируются по активности. Пользователи сразу увидят, с какими файлами они работали недавно и где были правки.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Любая современная компания работает с документами. Это происходит в разных сервисах и с помощью разных инструментов. Зачастую, тяжело найти необходимый файл в почте, мессенджерах или локальном диске компьютера.

Мы полностью меняем сценарий работы с документами — все рабочие файлы хранятся сразу в «Битрикс24».