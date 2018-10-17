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RTF Rich Text Format Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.10.2018
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Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы
DOCX, RTF, далее везде Киберпреступники развернули целую инфраструктуру для распространения несколь
|25.03.2014
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Найдена опасная уязвимость во всех версиях Word. Microsoft призывает не открывать RTF-файлы
or Mac 2011. Чтобы заразить систему, пользователю любой из указанных версий Word достаточно открыть RTF-файл со встроенным в него вредоносным кодом. RTF - это популярный кроссплатформенн
|09.02.2007
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RTF Management подтвердила продажу доли в Subscribe.ru
тевых Технологий» и ЗАО «Люмэкс-маркетинг». Информация о завершении работы фонда не подтвердилась. «RTF Management верит в перспективы российского рынка технологий и в текущем году планирует со
|15.06.2001
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"Троян" в RTF-файлах
ограмма имеет две отличительные черты. Во-первых, она использует в качестве носителей файлы формата RTF. Это дезориентирует пользователей, поскольку до сих пор многие из них считают эти файлы а
|15.06.2001
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"Троян" в RTF-файлах
Троянская программа проникает на компьютеры при чтении RTF-файлов, предостерегает пользователей "Лаборатория Касперского", российский разработчик си
RTF и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеглов Петр 85 4
|Чеглаков Андрей 63 2
|Давидан Александр 16 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Кривенко Виталий 23 2
|Савюк Виктор 41 2
|Храмцовская Наталья 48 2
|Бодягин Иван 9 2
|Ковтун Андрей 19 2
|Калякин Павел 79 2
|Иванов Герман 3 2
|Иваница Владимир 6 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Касперский Евгений 337 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Шаблыков Никита 29 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Сергеев Алексей 46 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Доброхотов Алексей 18 1
|Козлов Михаил 182 1
|Купреев Олег 18 1
|Тимошенко Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Тихонова Анастасия 5 1
|Каштанов Павел 18 1
|Павлов Игорь 8 1
|По Эдгар Аллан 9 1
|King Stephen - Кинг Стивен 51 1
|Панин Денис 5 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Нечипоренко Максим 13 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Долгов Владимир 60 1
|Закоржевский Вячеслав 94 1
|Галямов Эдуард 5 1
|Кумпель Артем 43 1
|Колесников Александр 27 1
|Демидов Михаил 134 1
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