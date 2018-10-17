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RTF Rich Text Format Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.10.2018 Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы

DOCX, RTF, далее везде Киберпреступники развернули целую инфраструктуру для распространения несколь
25.03.2014 Найдена опасная уязвимость во всех версиях Word. Microsoft призывает не открывать RTF-файлы

or Mac 2011. Чтобы заразить систему, пользователю любой из указанных версий Word достаточно открыть RTF-файл со встроенным в него вредоносным кодом. RTF - это популярный кроссплатформенн
09.02.2007 RTF Management подтвердила продажу доли в Subscribe.ru

тевых Технологий» и ЗАО «Люмэкс-маркетинг». Информация о завершении работы фонда не подтвердилась. «RTF Management верит в перспективы российского рынка технологий и в текущем году планирует со
15.06.2001 "Троян" в RTF-файлах

ограмма имеет две отличительные черты. Во-первых, она использует в качестве носителей файлы формата RTF. Это дезориентирует пользователей, поскольку до сих пор многие из них считают эти файлы а
15.06.2001 "Троян" в RTF-файлах

Троянская программа проникает на компьютеры при чтении RTF-файлов, предостерегает пользователей "Лаборатория Касперского", российский разработчик си

Публикаций - 247, упоминаний - 271

RTF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 37
Google LLC 12690 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
PocketBook International 98 12
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Dropbox 527 5
Digma 251 5
Wacom 143 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ESET - ESET Software 1161 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Promt - Промт 323 4
Wexler 61 3
Арсеналъ 45 3
Treelogic 41 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 3
Ectaco - East-Coast Trading American Company Incorporated 33 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
X Corp - Twitter 2938 3
HP Inc. 5883 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Верный - торговая сеть 326 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Barnes & Noble 171 1
Геометрия НПО 165 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Резонанс НПП 407 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
Русский Язык Медиа 7 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Автокард холдинг 21 1
Роллтон ТД 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
Merriam-Webster 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Администрация Краснодарского края 64 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 111
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 68
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FB2 - FictionBook 129 59
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MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 47
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 46
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 44
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
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Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 96
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 84
Microsoft Office 4170 57
Microsoft Windows 16882 56
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 42
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 41
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 40
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 38
Google Android 15244 34
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 31
Linux OS 11533 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 24
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 17
Apple iOS 8583 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Prology Latitude 21 12
Новые облачные технологии - МойОфис 958 12
Microsoft Outlook 1506 12
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 11
PocketBook - серия электронных книг 45 10
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 9
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Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Apple macOS 2419 8
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Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 8
НКТ - Р7-Офис 543 8
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Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Samsung SVR-диктофон 464 7
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 7
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Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
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Чеглаков Андрей 63 2
Давидан Александр 16 2
Кирсанов Алексей 24 2
Кривенко Виталий 23 2
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Ковтун Андрей 19 2
Калякин Павел 79 2
Иванов Герман 3 2
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Комиссаров Дмитрий 248 2
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Шаблыков Никита 29 1
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Доброхотов Алексей 18 1
Козлов Михаил 182 1
Купреев Олег 18 1
Тимошенко Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1665 1
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Каштанов Павел 18 1
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По Эдгар Аллан 9 1
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Нечипоренко Максим 13 1
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