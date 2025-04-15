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Тимошенко Сергей



15.04.2025 «ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве 1
30.09.2022 EveryTag и Softline заключили партнерское соглашение 1
23.09.2022 EveryTag и IT Task стали партнерами по продвижению продуктов для защиты от утечек 1
21.04.2022 В России создана уникальная технология маркировки для поиска источника при инсайдерской утечке 1
31.07.2019 «Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag 1
30.08.2017 «Информзащита» и «ЭвриТег» защитят российский бизнес от утечек 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Тимошенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭвриТег - EveryTag 35 5
InfoWatch - Инфовотч 1033 1
Системы документооборота 498 1
Информзащита 781 1
Softline - Софтлайн 2917 1
IT Task - АйТи Таск 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 4
Маркировка - Marking 1101 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 214 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 385 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 65 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 436 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 286 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 224 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 780 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1711 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2113 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1207 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1593 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1900 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 808 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 344 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 283 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1279 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2304 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5944 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
IBM FileNet 124 1
Microsoft Office Word 830 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2083 1
Ромашев Анатолий 4 1
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Ермаков Никита 1 1
Ставринов Яков 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 819 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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