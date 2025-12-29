Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ермаков Никита
СОБЫТИЯ
|29.12.2025
|Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу» 1
|30.09.2022
|EveryTag и Softline заключили партнерское соглашение 1
Ермаков Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3290 1
|ЭвриТег - EveryTag 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.