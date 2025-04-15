ЭвриТег - EveryTag

«ЭвриТег» – российская компания-разработчик решений для защиты информации и предотвращения утечек, которая предоставляет для бизнеса решения в трех различных направлениях: платформу безопасности данных (DSP), on-premise программы, построенные на технологии маркирования документов, и виртуальную комнату данных (VDR), которая обеспечивает безопасный обмен данными и их хранение в частном корпоративном облаке.

"Современные методы борьбы с инсайдерскими утечками конфиденциальных документов" Николай Клочков, Технический эксперт, EveryTag на CNews FORUM 2021.