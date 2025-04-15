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ЭвриТег EveryTag

ЭвриТег - EveryTag

«ЭвриТег» – российская компания-разработчик решений для защиты информации и предотвращения утечек, которая предоставляет для бизнеса решения в трех различных направлениях: платформу безопасности данных (DSP), on-premise программы, построенные на технологии маркирования документов, и виртуальную комнату данных (VDR), которая обеспечивает безопасный обмен данными и их хранение в частном корпоративном облаке.

 

"Современные методы борьбы с инсайдерскими утечками конфиденциальных документов" Николай Клочков, Технический эксперт, EveryTag на CNews FORUM 2021.

Судебные дела (4) на сумму 37 469 075 ₽
в качестве истца (2) на сумму 6 403 797 ₽
в качестве ответчика (2) на сумму 31 065 278 ₽


15.04.2025 «ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве 1
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1
13.09.2024 «Эвритег» и Wone IT объявили о сотрудничестве в сфере защиты данных 2
23.08.2024 «Эвритег» анонсировала обновление «Виртуальной комнаты данных» 2
17.07.2024 «Код Безопасности» реализовал поддержку ПО «Эвритег» в Secret Net Studio 1
07.12.2022 ПО EveryTag Virtual Data Room вошло в экосистему «Ред ОС» 2
30.09.2022 EveryTag и Softline заключили партнерское соглашение 1
23.09.2022 EveryTag и IT Task стали партнерами по продвижению продуктов для защиты от утечек 1
15.09.2022 Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон 1
20.05.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу решения Everytag для защиты от утечек 1
21.04.2022 В России создана уникальная технология маркировки для поиска источника при инсайдерской утечке 1
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
25.02.2022 Поиск источника утечки по невидимой маркировке: разработка компании EveryTag 1
21.02.2022 «Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
22.11.2021 «Информзащита» и EveryTag заключили партнерское соглашение 1
15.11.2021 Эксперт EveryTag рассказал на CNews Forum 2021, как найти источник утечки конфиденциальных документов благодаря невидимой маркировке 1
03.11.2021 Современные методы борьбы с инсайдерскими утечками конфиденциальных документов 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
31.07.2019 «Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
21.09.2018 «Танаис» и «Эвритег» объединили силы для защиты документов крупнейших предприятий 1
28.08.2018 «Эвритег» и Ricoh объявили о создании совместного решения для защиты бумажных документов 1
16.08.2018 «Эвритег» и Tegrus защитят производство и атомные объекты от утечек 1
26.06.2018 «Нетком» стал официальным дистрибьютором решения ILD для поиска источников утечки электронных документов 1
07.05.2018 Модуль для выявления совпадающих печатных форм документов включен в Реестр отечественного ПО 1
16.04.2018 «Эвритег» запатентовала способ защиты копий документов 1
11.04.2018 «Эвритег» внедрила информационную систему производственной деятельности в «Связьтранснефти» 1
22.03.2018 «ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики» 1
11.01.2018 «Эвритег» разработала систему управления инженерно-техническими решениями в «Связьтранснефти» 1
30.08.2017 «Информзащита» и «ЭвриТег» защитят российский бизнес от утечек 2
22.08.2017 «ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint 2
17.08.2017 Решение «Эвритег» и Directum защитит конфиденциальные данные пользователей ECM 1
05.07.2017 Система контроля утечек документов ILD открыла интерфейс для подключения любой СЭД 1
05.07.2017 Система контроля утечек документов ILD открыла интерфейс для подключения любой СЭД 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

ЭвриТег и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1109 7
Alfresco Software 146 5
InfoWatch - Инфовотч 1033 4
Информзащита 781 3
Softline - Софтлайн 2917 2
Нетком - Netkom 5 2
Nginx - Энджайникс 170 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 2
8373 2
Системы документооборота 498 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 1
Крок - Croc 1782 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 1
Docsvision - ДоксВижн 1013 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
SafeTech - СэйфТек 94 1
ДиалогНаука 255 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 28 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 6 1
TANAiS IT Group - Танаис 22 1
Microsoft Corporation 24773 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Ideco - Айдеко 81 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Ред Софт - Red Soft 764 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 271 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
Ponemon Institute 85 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 2
Транснефть 305 1
Транснефть Логистика 2 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Ак Барс Банк 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Резонанс НПП 372 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 465 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Спортмастер - Sportmaster 179 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 16
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Маркировка - Marking 1101 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 8
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 344 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 7
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DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 380 2
IBM FileNet 124 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 253 2
Linux OS 10146 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 207 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 211 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Syntellect Tessa 44 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Kofax Ascent Capture 12 1
Google Android 14179 1
Apple iOS 7919 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 1
Directum Ario 43 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 48 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 24 1
Microsoft Azure 1419 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2083 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Microsoft Office Word 830 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - серия МФУ 40 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Microsoft Office Excel 1212 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 151 1
Microsoft Windows 15829 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 171 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 33 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 74 1
Самойлов Антон 7 7
Тимошенко Сергей 6 5
Потемкина Валерия 4 4
Демьянчук Юлия 4 4
Клочков Николай 3 3
Войнов Сергей 2 2
Заикин Андрей 32 2
Лебединский Ярослав 1 1
Игнатова Людмила 31 1
Ключников Дмитрий 8 1
Петров Никита 6 1
Серёдкин Иван 3 1
Елашко Наталья 2 1
Селюков Василий 1 1
Бабинцев Василий 24 1
Пестерев Алексей 10 1
Демчук Юлия 1 1
Зуев Владимир 1 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Толчельников Михаил 5 1
Сова Алексей 6 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Починок Николай 12 1
Хомутов Дмитрий 36 1
Ежов Василий 42 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Карасев Артем 6 1
Козерод Сергей 38 1
Ерин Андрей 22 1
Абрамков Александр 39 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Селезнев Денис 30 1
Ледовской Валерий 10 1
Ставринов Яков 7 1
Ермаков Никита 1 1
Ромашев Анатолий 4 1
Руснак Ольга 3 1
Парфентьев Алексей 140 1
Дбар Федор 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Европа 21870 2
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
Россия - СФО - Новосибирск 4375 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 277 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 104 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3071 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2476 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 845 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Ведомости 1056 1
Markets&Markets Research 112 1
Cybersecurity Ventures 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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