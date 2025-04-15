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ЭвриТег EveryTag
«ЭвриТег» – российская компания-разработчик решений для защиты информации и предотвращения утечек, которая предоставляет для бизнеса решения в трех различных направлениях: платформу безопасности данных (DSP), on-premise программы, построенные на технологии маркирования документов, и виртуальную комнату данных (VDR), которая обеспечивает безопасный обмен данными и их хранение в частном корпоративном облаке.
"Современные методы борьбы с инсайдерскими утечками конфиденциальных документов" Николай Клочков, Технический эксперт, EveryTag на CNews FORUM 2021.
ЭвриТег и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Антон 7 7
|Тимошенко Сергей 6 5
|Потемкина Валерия 4 4
|Демьянчук Юлия 4 4
|Клочков Николай 3 3
|Войнов Сергей 2 2
|Заикин Андрей 32 2
|Лебединский Ярослав 1 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Ключников Дмитрий 8 1
|Петров Никита 6 1
|Серёдкин Иван 3 1
|Елашко Наталья 2 1
|Селюков Василий 1 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Демчук Юлия 1 1
|Зуев Владимир 1 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Толчельников Михаил 5 1
|Сова Алексей 6 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Починок Николай 12 1
|Хомутов Дмитрий 36 1
|Ежов Василий 42 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Карасев Артем 6 1
|Козерод Сергей 38 1
|Ерин Андрей 22 1
|Абрамков Александр 39 1
|Ford Henry - Форд Генри 18 1
|Селезнев Денис 30 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Ставринов Яков 7 1
|Ермаков Никита 1 1
|Ромашев Анатолий 4 1
|Руснак Ольга 3 1
|Парфентьев Алексей 140 1
|Дбар Федор 38 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
|МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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