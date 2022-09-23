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EveryTag и IT Task стали партнерами по продвижению продуктов для защиты от утечек

EveryTag, российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, и IT Task, системный интегратор в области информационных технологий и информационной безопасности, объявили о сотрудничестве в рамках совместной работы по продвижению ИБ-продуктов для обеспечения защиты конфиденциальных документов.

IT Task будет заниматься реализацией всей линейки продуктов EveryTag, созданных на базе запатентованной технологии.

EveryTag — российский разработчик технологии невидимой маркировки для защиты документов от утечек. Продукты на базе технологии EveryTag решают проблемы уязвимости, отображенной на экране и распечатанной конфиденциальной информации, предотвращая таким образом репутационные и финансовые потери компаний. В основе технологии лежит запатентованный алгоритм маркировки, который создает уникальную копию отображения информации для каждого сотрудника компании или контрагента. В случае утечки по такой персонализированной копии можно определить источник утечки вплоть до имени.

Экспертиза команды EveryTag выросла из проектов крупнейших компаний российского рынка, работающих в сфере инвестиций, добычи и транспортировки полезных ископаемых, банковской и агропромышленной отрасли.

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«Компания IT Task всегда старается предложить своим заказчикам прежде всего решения, показавшие свою эффективность в реализованных проектах. Именно поэтому с компанией EveryTag мы видим перспективное партнерство в объединении компетенций и нашего опыта в области информационной безопасности. Защита от утечек данных как никогда актуальна. В текущих реалиях отечественные разработчики очень нужны рынку, в особенности те, кто может обеспечить безопасные коммуникации», — сказал Яков Ставринов, коммерческий директор IT Task.

«Для нас важно видеть в числе своих партнеров опытных игроков рынка с обширной экспертизой. IT-Task – одна из таких компаний. Мы надеемся, что сотрудничество в сочетании с высокой клиентоориентированностью компании IT-Task откроет новые возможности для обоих бизнесов», — отметил Сергей Тимошенко, генеральный директор EveryTag.

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