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«Сиссофт» предложит бизнесу решения Everytag для защиты от утечек

Everytag и «Сиссофт» заключили договор о партнерстве. В рамках сотрудничества Everytag и «Сиссофт» предложат рынку продукты в сфере ИБ. В статусе партнера «Сиссофт» расширит свой портфель решений, направленных на выявление источника утечки конфиденциальных документов, и предложит бизнесу способ защиты корпоративной информации. В свою очередь, решения Everуtag будут представлены еще большему количеству российских заказчиков.

«Сиссофт» занимается подбором и осуществлением проектов по внедрению программного обеспечения. Компания является партнером более 1,4 тыс. зарубежных и российских вендоров, среди которых «Лаборатория Касперского», «Киберпротект», «Аскон» и ряд других. В каталоге лицензионного программного и аппаратного обеспечения компании – более 115 тыс. продуктов, в том числе специализированное отраслевое ПО, поставляемое на эксклюзивных условиях.

«Сегодня DLP и другие классические инструменты противодействия утечкам коммерчески важной информации не гарантируют ее сохранность. Для расследования инцидентов необходимо знать источник несогласованного распространения информации. В этом на помощь приходят отечественные решения Everytag, которые позволяют эффективно пресекать утечки данных. В рамках сотрудничества мы уже ведем совместные проекты, которые высоко оценивают клиенты», — сказал руководитель направления защиты прикладных систем компании «Сиссофт» Валерий Ледовской.

Компания Everytag – российский разработчик решений в сфере информационной безопасности. В основе технологии Everytag лежит запатентованный алгоритм невидимой маркировки, создающий уникальную копию отображения информации для каждого пользователя. Персонализация распечатанной и отображенной на экране информации защищает конфиденциальные документы от утечек при фотографировании, копировании, печати и отправке по электронной почте. На данный момент технология Everytag реализована в шести продуктах: каждый пользователь может выбрать наиболее подходящий вариант защиты, исходя из своих задач.

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«Мы искренне рады, что к числу наших партнеров присоединился такой сильный и достойный представитель как „Сиссофт“. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем донести как можно большему количеству компаний информацию о нашем продукте, чтобы помочь им решить задачи, связанные с утечками конфиденциальных данных и документов», — отметила Юлия Демьянчук, руководитель отдела маркетинга Everytag.

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