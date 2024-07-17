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«Код Безопасности» реализовал поддержку ПО «Эвритег» в Secret Net Studio

Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» и компания «Эвритег» реализовали проект интеграции средства защиты Secret Net Studio версии 8.11 и программного обеспечения «Эвритег». Совместное решение позволит компаниям-эксплуатантам бандла повысить уровень защиты данных при печати документов.

За 2023 г. количество утечек документов в России выросло на 60%. Нередко такие документы содержат конфиденциальные данные, которые могут нанести не только репутационный, но и финансовый ущерб организации.

Теперь обеспечить дополнительную безопасность документов поможет интегрированное решение от «Кода Безопасности» и «Эвритег». Средство защиты инфраструктуры серверов и рабочих станций Secret Net Studio имеет модуль «Контроль печати». Он позволяет разграничить доступ пользователей к принтерам организации, зарегистрировать вывод на печать документов с тем или иным уровнем конфиденциальности и зафиксировать теневое копирование. С помощью ПО «Эвритег» Secret Net Studio 8.11 будет маркировать особыми невидимыми символами каждый документ, который отправляется на печать.

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«Благодаря этой технологии в случае утечки информации с документа пострадавшая организация может провести экспертизу и на основании маркировки установить источник утечки, – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар. – При этом экспертиза будет точной даже если проводится по скриншоту или фото фрагмента распечатанного документа».

Технология «Эвритег» предполагает создание до 205 трлн уникальных комбинаций для одной страницы формата А4. При печати Secret Net Studio передает серверу ETP документ и идентификатор пользователя, который планирует обратиться к принтеру. Сервер маркирует копию документа, фиксирует параметры меток и привязывает к идентификатору пользователя. Таким образом, каждый скопированный документ уже на начальном этапе связан с потенциальным злоумышленником.

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