EveryTag и Softline заключили партнерское соглашение

Softline, глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации, заключила соглашение о партнерстве с EveryTag, российским разработчиком в области информационной безопасности.

Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения, продвижения всей линейки продуктов EveryTag и реализации совместно подготовленных проектов.

Партнерские отношения с EveryTag позволят Softline предложить своим заказчикам новое решение на рынке ИБ, защитить конфиденциальные документы от утечек.

Продуктовая линейка EveryTag представлена продуктами, которые закрывают различные задачи клиентов: от утечек печатных документов до утечек в формате фото на смартфон. Все решения компании базируются на запатентованной технологии невидимой маркировки. Она позволяет создавать уникальные копии отображения информации для каждого пользователя. Благодаря персонализации распечатанной или отображенной на экране информации такое решение способно превентивно защитить конфиденциальные документы от утечек при фотографировании, копировании, печати и пересылке по электронной почте.

Специалисты EveryTag обладают опытом в сфере ИБ, а продукты компании внесены в реестр отечественного ПО.

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«Сотрудничество с Softline позволит нам обрести надежного и опытного партнера для долгосрочного взаимодействия с целью реализации намеченных стратегических планов и расширения своего присутствия на рынке. Мы надеемся на продуктивную реализацию решений EveryTag при поддержке успешного партнера. А также гарантируем индивидуальный подход и высокий уровень сервиса нашим заказчикам», – сказал Сергей Тимошенко, генеральный директор EveryTag.

«Защита персональных данных заказчиков для нас на первом месте, равно как и для наших партнеров – компании EveryTag. Вместе мы сможем предложить клиентам эффективные продукты и решения, подтверждённые уже реализованными кейсами. Мотивационная среда, созданная внешними факторами, множит количество киберугроз. Для нас это сигнал к тому, чтобы объединить усилия и опыт в области информационной безопасности и обеспечения безопасных коммуникации», – отметил Никита Ермаков, менеджер по развитию бизнеса компании Softline.