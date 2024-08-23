«Эвритег» анонсировала обновление «Виртуальной комнаты данных»

Компания «Эвритег» анонсировала обновление «Виртуальной комнаты данных» (ранее известной как EveryTag VDR) – защищенного пространства для хранения и обмена документами внутри компании или с внешними контрагентами. Решение предлагает возможности для совместной работы, гибкую настройку прав доступа и защиту от утечек.

В новом релизе производитель ускорил поиск и навигацию, ввел новые механизмы защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальным данным. Важные изменения коснулись рабочих областей – изолированных виртуальных пространств для совместной работы с документами. Как утверждают разработчики, в новой версии появилось больше возможностей для управления доступом и администрирования, а работа с файлами и папками стала более удобной.

Основные изменения:

Появилась возможность дублировать рабочую область вместе со структурой папок и их содержимым, а также со списком пользователей и ролей. Рабочую область можно дублировать несколько раз и приглашать контрагентов в разные изолированные комнаты. Теперь новые области создаются и настраиваются быстрее, а возможность ошибки при копировании структуры папок и прав доступа стала ниже.

При удалении пользователя из рабочей области удаляются его ACL-записи, а также все ссылки доступа, созданные пользователем в рабочей области. Это снижает риск несанкционированного доступа.

При увольнении сотрудника из компании пользователь автоматически удаляется из системы, а рабочие области, владельцем которых он был, отключаются.

Теперь рабочая область вместе со всеми данными удаляется, а не только помечается как удаленная. Это экономит дисковое пространство для администраторов.

В новой версии система не позволит удалить всех пользователей, имеющих право управления доступом на уровне файла или папки. Изменение предотвращает ситуацию, когда никто не сможет восстановить или изменить настройки доступа.

Доработана маркировка растровых документов с разными положениями документа при сканировании – через нижний лоток или верхний податчик. Ориентация текста определяется автоматически, и система корректно маркирует документы.

Документы, удаленные из корзины или вместе с рабочей областью, больше не будут отображаться в результатах поиска. Изменение улучшает точность поиска.

В режиме просмотра содержимого папки добавлена возможность скачать всю папку без необходимости скачивать файлы по отдельности.

Теперь поиск лучше обрабатывает переименованные файлы – пользователи быстрее находят нужные документы, даже если их имена были изменены.

В разделе «Общий доступ» добавлена навигация с помощью «хлебных крошек» ("breadcrumbs"). Это позволяет легко ориентироваться в структуре папок и быстро возвращаться к предыдущим разделам.

В новой версии при перемещении документа или папки в корзину автоматически удаляются все связанные с ними ссылки доступа. Изменение обеспечивает безопасность и предотвращает несанкционированный доступ к удаленным данным.

Отключена возможность делиться файлами из выключенной рабочей области. Это предотвращает случайное предоставление доступа к данным, которые находятся в неактивной области.