Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон

С каждым годом число утечек конфиденциальных данных увеличивается за счет того, что нарушители придумывают новые способы их компрометации. Сейчас просто скачать информацию на флешку уже не получится, так как у большинства компаний есть DLP решения, предотвращающие подобные противоправные действия. Но вот запретить использовать свой личный смартфон, с помощью которого можно сделать фотографию нужного документа или экрана в своих целях, подобные решения не могут.

По данным последних исследований, число утечек, совершаемых в формате фото или скриншота документа и экрана с ценной информацией, растет. В частности, на такие каналы утечек как мессенджеры и Сеть, где чаще всего и можно встретить фотографии конфиденциальной информации, приходится почти 3/4 от числа всех происходящих утечек.

Для обеспечения должного контроля за конфиденциальной информацией компаниям необходимо позаботиться о защите вышеупомянутых каналов утечек, а сделать это можно, например, с помощью нового облачного решения от компании EveryTag.

EveryTag VDR – это облачная виртуальная комната данных, позволяющая пользователям загружать и хранить свои документы в защищенном пространстве, обмениваться ими, приглашать пользователей для совместной работы над документом с возможностью разграничения доступа. Как дополнительный блок, для ряда форматов предусмотрен функционал невидимого маркирования документов для обеспечения возможности обнаружения источника в случае утечки.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно Импортозамещение ВКС

Ключевое отличие EveryTag VDR от других решений, предлагающих облачное пространство для хранения документов:

возможность администрирования собственной рабочей области; функционал невидимой маркировки для обеспечения дополнительной превентивной защиты конфиденциальных документов, в т.ч от фотографирования.

22 сентября в рамках конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» представители компании EveryTag для всех желающих подробнее расскажут о тенденциях в современных методах борьбы с утечками конфиденциальных документов, а также о решениях компании и самой технологии невидимой маркировки для защиты документов.