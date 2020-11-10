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«Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку»

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

Компания «Крок» обновила портфель решений для управления документами в коммерческих и государственных организациях. К услугам по разработке и техподдержке ECM (СЭД и архивы документов) добавились сервисы ЭДО, конструкторы документов, решения по встраиванию мобильной подписи, интеллектуальному распознаванию и защите документов. Также изменения коснулись набора вендорских продуктов и отраслевых решений. Текущий комплекс решений позволит клиентам «Крок» не только снизить затраты на внутренний и внешний документооборот, но и автоматизировать весь процесс управления контентом.

Пересмотр содержимого портфеля связан с реструктуризацией спроса на рынке, развитием технологий и потребностью организаций к выстраиванию комплексного процесса управления контентом и удаленной работе с документами.

«В России пик внедрения систем управления контентом был более пяти лет назад, — отметил руководитель направления «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании «Крок» Алексей Пестерев. — За это время технологии ушли вперед, некоторые системы устарели и перестали отвечать бизнес-требованиям заказчиков. Поэтому многие компании начали модернизировать системы, в том числе с применением инструментов распознавания или умного поиска документов. А замена прежних СЭД на новые, чаще всего, идет с ориентиром на решения из реестра отечественного ПО, потому что у части организаций подошли сроки импортозамещения. Для нас при этом важно оставаться надежным ИТ-партнером для заказчиков, быстро наращивать экспертизу, своевременно обновлять стек технологий и быть «в рынке» по цене».

Одно из центральных мест в портфеле занимает услуга разработки ECM-решений. Эта услуга востребована у организаций с уникальными требованиями к функциональности, пользовательскому интерфейсу и архитектуре систем. Кроме того, это исключает необходимость лицензионных отчислений за продление вендорской поддержки, расширение функциональных модулей, увеличение рабочих мест. «Крок» имеет компетенции в разработке на платформах Alfresco, Cuba platform, КСЭД 3.0 («Комплексная система электронного документооборота») и Camunda BPM.

КСЭД 3.0 — последняя версия собственной платформы «Крок». На сегодня это одна из немногих импортонезависимых платформ разработки СЭД с передовым стеком технологий и реальным опытом внедрения. Например, на базе КСЭД 3.0 построен архив электронных дел в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы, а также базируется СЭД Федерального дорожного агентства (Росавтодор), пришедшая на смену иностранному решению.

Услуга внедрения и адаптации вендорских ECM — OpenText Documentum, Docsvision, Directum, TESSA — интересна клиентам с более типовыми требованиями к системе и ограниченными сроками на внедрение.

Помимо ECM-решений, портфель «Крок» содержит полный набор дополнительных инструментов, закрывающих весь бизнес-процесс управления контентом. В частности, сервисы ЭДО, распознавания, создания и защиты документов.

Например, задачи распознавания и интеллектуальной обработки документов компания предлагает решать с помощью инструментов Abbyy FlexiCapture, Directim Ario, Dbrain, Smart Engines, Kofax capture и Delis Info.

Конструкторы документов FreshDoc и Doczilla позволяют быстро создавать юридически грамотные документы. Конструктор «на лету» формирует документы, по правилам, заложенным юристами-экспертами. Благодаря исключению ошибок и неточных формулировок скорость согласования таких документов увеличивается в среднем на 40%.

Продукты на базе технологий EveryTag помогают решить проблему уязвимости документов, обнаруживая источник утечки информации, даже если это фотография распечатанного сильно поврежденного документа.

Обновленный портфель адаптирован и под задачи отраслей, в частности, госсектора, производственных, финансовых и страховых компаний. Например, для обеспечения концепции безбумажного офиса в банках «Крок» предлагает платформу Nopaper — разработку российских компаний Abanking и SafeTech. Решение дает возможность клиентам банка подписывать юридически значимые документы мобильной подписью и дистанционно оформлять банковские продукты. Специально для госсектора и госкомпаний с задачей импортозамещения существенная часть портфеля сформирована из решений, включенных в реестр российского ПО. Среди них — КСЭД 3.0, Cuba Platform, DirectumRX и Directim Ario, Docsvision, Тessa, Freshdoc, DocZilla, Abbyy FlexiCapture, Smart IDReader.

Для приверженцев модели SaaS все внедряемые ECM-решения могут быть предоставлены из облака «Крок». Облачной платформе «Крок» сегодня доверяют более 400 компаний из enterprise-сегмента.

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