Syntellect Tessa
Syntellect Tessa и организации, системы, технологии, персоны:
|Назарько Олег 6 6
|Каштанов Павел 15 4
|Агафонова Наталия 41 2
|Фуксман Сергей 1 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Тихомиров Илья 10 1
|Потапова Клавдия 1 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Копиевская Александра 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Миронов Алексей 6 1
|Дементьева Светлана 8 1
|Шепшелевич Евгений 1 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Мендус Валерий 5 1
|Сафонова Светлана 1 1
|Васильев Павел 14 1
|Рыжкин Денис 4 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Митин Сергей 8 1
|Селиванов Павел 5 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Изотова Юлия 1 1
|Голиков Роман 1 1
|Бочкарева Алла 1 1
|Дмитриева Галина 1 1
|Бабарина Анастасия 1 1
|Аликин Сергей 1 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Анфимов Павел 48 1
|Канусик Михаил 1 1
|Мацкевич Антон 8 1
|Фиников Владимир 1 1
|Подольский Евгений 5 1
|Кобаладзе Тамара 2 1
|Зайнуллин Марат 1 1
|Долматова Елена 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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