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Syntellect Tessa

Syntellect Tessa


27.12.2024 «Синтеллект» выпустила новую версию платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa 1
01.10.2024 Коммерцбанк автоматизирует валютный контроль на платформе Tessa 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы TESSA и СУБД Tantor 1
26.08.2024 «DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
25.04.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российских СЭД 2024 1
01.03.2024 «Газпром трансгаз Самара» заменит OpenText на Tessa 1
15.01.2024 «Русагро» повысит эффективность бизнеса благодаря внедрению платформы TESSA 1
15.12.2023 «Синтеллект» выпустил готовое решение для банков — «TESSA валютный контроль» 2
12.12.2023 «Аэрофлот» приступил к внедрению отечественной платформы корпоративного документооборота Tessa 1
30.11.2023 Подтверждена совместимость мобильного приложения Tessa Assistant и устройств «Рутокен» 2
12.10.2023 TESSA 4.0 – новый дизайн и новые возможности 2
10.10.2023 «Т1 интеграция» стала партнером компании «Синтеллект» 1
15.08.2023 «Уралхиммаш» переводит документооборот на отечественную платформу 1
20.06.2023 Банк «Центр-инвест» переводит процессы электронного документооборота на платформу Tessa 1
18.04.2023 Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса? 1
05.04.2023 Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт» 2
14.03.2023 Группа компаний «Кортрос» расскажет о внедрении платформы TESSA на конференции CNews 2
03.11.2022 Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса 2
14.07.2022 7 шагов для быстрого внедрения «Р7-Офис» в больших компаниях 1
15.06.2022 Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия» 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
10.03.2022 Разработчики СЭД Tessa заявили о поддержке своих продуктов вне зависимости от санкций 2
28.02.2022 Банк «Открытие»: уникальный проект на платформе Tessa 2
27.12.2021 ООО «Синтеллект» и Группа компаний АЛМИ заключили технологическое партнерство 1
25.10.2021 Банк «Открытие» обновил платформу СЭД 3
12.10.2021 «Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King 2
23.07.2021 Платформа «Р7-Офис» интегрирована с СЭД Tessa 2
23.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и платформы СЭД Tessa для оптимизации бизнес-процессов 2
02.07.2021 Интеграция российского ПО «Р7-Офис» и СЭД TESSA 2
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
30.05.2018 ГК ПИК выбрала оператора ЭДО СКБ «Контур» и его сервис «Контур.Диадок» 1
28.04.2018 Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft 1
14.08.2017 «СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA 1
06.04.2017 EG Capital Partners сократила сроки обработки документов с помощью Tessa 2
03.04.2017 Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa 1
15.12.2016 Syntellect представила новую версию СЭД TESSA 2.0 3
14.09.2016 ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect 1
03.09.2015 Syntellect представила новую версию типового решения по автоматизации документооборота на платформе Tessa 2

Публикаций - 42, упоминаний - 63

Syntellect Tessa и организации, системы, технологии, персоны:

Syntellect - Синтеллект 79 26
8213 7
Directum - Директум 1090 6
Docsvision - ДоксВижн 1008 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Konica Minolta 406 2
OpenText 207 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
Юниксофт - Uniquesoft 21 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
SAP SE 5277 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24625 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Крок - Croc 1777 1
Xerox 1139 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Sony 6544 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 24 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 5 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Oracle Corporation 6688 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
Газпром трансгаз 145 2
Русагро Группа Компаний 277 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Транснефть 299 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Почта России ПАО 2112 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 1
Транснефть СК - страховая компания 5 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 22 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Центр-инвест КБ 59 1
УЗХМ - Уралхиммаш - Уральский Завод Химического Машиностроения 4 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Газпром ПАО 1342 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 20
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Microsoft Windows 15657 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 3
ALMI AlterOS 94 3
Abbyy FlexiCapture 163 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 2
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TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
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Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Syntellect UltraViews 10 1
Kofax Ascent Capture 12 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
Назарько Олег 6 6
Каштанов Павел 15 4
Агафонова Наталия 41 2
Фуксман Сергей 1 1
Шалагинов Павел 6 1
Тихомиров Илья 10 1
Потапова Клавдия 1 1
Пестерев Алексей 10 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Копиевская Александра 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Миронов Алексей 6 1
Дементьева Светлана 8 1
Шепшелевич Евгений 1 1
Чеханков Кирилл 12 1
Мендус Валерий 5 1
Сафонова Светлана 1 1
Васильев Павел 14 1
Рыжкин Денис 4 1
Сытин Дмитрий 56 1
Овсянникова Ксения 6 1
Митин Сергей 8 1
Селиванов Павел 5 1
Дергачева Светлана 41 1
Емельянова Светлана 3 1
Изотова Юлия 1 1
Голиков Роман 1 1
Бочкарева Алла 1 1
Дмитриева Галина 1 1
Бабарина Анастасия 1 1
Аликин Сергей 1 1
Игнатова Людмила 31 1
Анфимов Павел 48 1
Канусик Михаил 1 1
Мацкевич Антон 8 1
Фиников Владимир 1 1
Подольский Евгений 5 1
Кобаладзе Тамара 2 1
Зайнуллин Марат 1 1
Долматова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Канада 4881 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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