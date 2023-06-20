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Банк «Центр-инвест» переводит процессы электронного документооборота на платформу Tessa

Банк «Центр-инвест» переводит процессы электронного документооборота на платформу Tessa. Система позволит решать задачи по организации электронного делопроизводства, оптимизировать ключевые бизнес-процессы, а также дополнительно повысит надежность хранения цифровых данных.

Банк «Центр-инвест» — региональный банк, который на практике реализует бизнес-модель ESG-банкинга, основанную на принципах экологической, социальной и управленческой ответственности. В компании постоянно обновляются системы дистанционного банковского обслуживания, расширяется их функциональность, оптимизируются текущие процессы.

Продолжая инвестиции в технологическое развитие, банк «Центр-инвест» приобрел лицензии санкционно независимой СЭД/ECM/BPM-платформы Tessa российского разработчика «Синтеллект». В настоящее время специалистами команды внедрения проводится анализ текущего состояния потребностей заказчика и составление перечня требующих адаптации бизнес-процессов.

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безопасность

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