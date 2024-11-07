Получите все материалы CNews по ключевому слову
Центр-инвест КБ
ПАО КБ «Центр-Инвест» — региональный банк Юга России. С 2019 года банк является официальным подписантом «Принципов ответственной банковской деятельности» ООН. Банк «Центр-Инвест» использует бизнес-модель ESG, которая обеспечивает высокую рентабельность и прозрачность работы банка за счёт грамотного управления рисками.
СОБЫТИЯ
|07.11.2024
|
Банк «Центр-инвест» и eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве
Банк «Центр-инвест» и финтех-компания eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерств
|29.10.2024
|
Банк «Центр-инвест» и BSS подписали меморандум о партнерстве по развитию цифровых сервисов
Банк «Центр-инвест» и компания BSS подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Дальнейшее со
|17.04.2024
|
Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер
Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с банком «Центр-инвест» автоматизировала бизнес-процессы кредитного конвейера физических и юридических лиц. Проект реализован на базе low-code BPM-платформы. Это позволило централизовать кредитные процес
|20.06.2023
|
Банк «Центр-инвест» переводит процессы электронного документооборота на платформу Tessa
Банк «Центр-инвест» переводит процессы электронного документооборота на платформу Tessa. Система позволит решать задачи по организации электронного делопроизводства, оптимизировать ключевые бизнес-пр
|27.07.2020
|
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»
«Ростелеком» завершил проект по внедрению в систему ПАО КБ «Центр-инвест» комплекса программно-аппаратных средств, которые повышают надежность передачи б
|28.08.2019
|
Клиент-банк «Центр-инвеста» проверяет надежность контрагентов для своих клиентов
Банк «Центр-инвест» внедрил сервис Контур.Светофор в свою систему дистанционного обслуживания юридических лиц. Теперь клиенты банка могут бесплатно проверить своих партнеров перед совершением онлайн-
|11.02.2016
|
В интернет-банке «Центр-инвеста» теперь можно оплачивать штрафы ГИБДД с 50% скидкой
Банк «Центр-инвест» предоставил своим клиентам возможность оплаты штрафов ГИБДД в сервисе «Интернет
|23.12.2015
|
Terrasoft получила награду Retail Finance Awards за проект автоматизации розничного кредитования в банке «Центр-инвест»
м голосования экспертного жюри и посетителей сайта rfinance.ru группа компаний Terrasoft удостоена специального приза «За ИТ-внедрение». Он присужден за автоматизацию розничного кредитования в банке «Центр-инвест». С помощью продукта компании bpm’online «Центр-инвест» оптимизировал весь цикл розничного кредитования, начиная от ввода заявки потенциальным заемщиком до оформления докуме
|03.09.2015
|
«Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО
Южно-российский банк «Центр-инвест» совместно с компаниями БСЦ Мск, SafeTech и «Аладдин Р.Д.» повысил безопасность
|02.03.2015
|
Банк «Центр-инвест» выпустил часы watch2pay для оплаты покупок в одно касание
Банк «Центр-инвест» выпустил новый банковский продукт для оплаты покупок в одно касание: часы watch
|13.08.2014
|
Банк «Центр-инвест» реализовал выдачу потребительских кредитов через банкомат с помощью Compass Plus
Банк «Центр-инвест» объявил о запуске программы «Кредит 0,07%», в рамках которой клиенты банка могу
|28.05.2014
|
Банк «Центр-инвест» начал принимать УЭК на базе системы ПРО100 в ЮФО
Банк «Центр-инвест» завершил тестирование межбанковских испытаний по универсальным электронным картам и приступил к эквайрингу УЭК. Об этом CNews сообщили в банке «Центр-инвест». «Центр-инв
|24.12.2013
|
eToken Pass обеспечивает безопасность системы ДБО банка «Центр-инвест»
Компании БСЦ Мск и «Алладин Р.Д.» обеспечили безопасность системы ДБО Gemini банка «Центр-инвест» с помощью ключей eToken Pass. В составе филиальной сети банка «Центр-инвест» насчитывается 140 офисов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском
|25.02.2013
|
Клиенты банка «Центр-инвест» могут бесплатно подключить сервис «Интернет-банк» в банкомате
Банк «Центр-инвест» предоставил своим клиентам бесплатно подключить сервис «Интернет-банк» в любом
|29.12.2012
|
Банк «Центр-инвест» участвует в создании ИТ-бренда Ростовской области
Банк «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону) вошел в Совет конструкторов ИТ-систем. Специалисты банка уже п
|19.10.2012
|
Банк «Центр-инвест» примет участие в локализации новой версии SAP for Banking
Банк «Центр-инвест» объявил о новом этапе в сотрудничестве с компанией SAP. После успешного построе
|11.10.2012
|
Через интернет-банк «Центр-инвеста» теперь можно оплатить налоги
Банк «Центр-инвест» совместно с Федеральной налоговой службой предоставляет своим клиентам — физиче
|02.10.2012
|
Банк «Центр-инвест» получил первые УЭК Ростовской области для тестирования
области, ГАУ РО «Региональный центр информационных систем» (РЦИС), ДГТУ, «Ростовтранспорт» и банк «Центр-инвест» приступили к тестированию уже внедрённых в Ростовской области карточных электро
|20.01.2012
|
«Центр-инвест» запустил защищенную версию корпоративного сайта
Банк «Центр-инвест» перешел к использованию защищенного протокола HTTPS для всей информации на свое
|06.12.2011
|
Банк «Центр-инвест» обновил «Интернет-банк»
Банк «Центр-инвест» представил новую версию системы дистанционного банковского обслуживания для физ
|05.12.2011
|
Банк «Центр-инвест» присоединился к платёжно-сервисной системе УЭК
КБ «Центр-инвест» сообщил о подписании договора о присоединении к правилам федеральной уполномоче
|08.12.2010
|
Банк «Центр-инвест» совместно с «QIWI Кошельком» представил новую услугу по банковским картам
В декабре банк «Центр-инвест» и «QIWI Кошелек» представили новую услугу для владельцев банковских карт Visa и
|14.11.2006
|
Банк "Центр-инвест" оптимизирует ИС с помощью решений SAP
3 ноября 2006 г., банк «Центр-инвест», компания «Организационно-Технологические Решения» (ОТР), компания SAP в страна
|21.09.2006
|
ИТ-стратегия для банка по мировым стандартам
Компания "Организационно-технологические решения" (ОТР) разработала ИТ-стратегию для банка "Центр-инвест" и провела тендер по выбору автоматизированной банковской системы (АБС). В ходе реализации ИТ-стратегии на базе новой высокотехнологичной АБС компания ОТР выступает в качестве сист
