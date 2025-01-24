Беликов Дмитрий
|24.01.2025
|«К2Тех» использует систему бизнес-моделирования Business Studio в комплексных проектах автоматизации 1
|05.05.2023
|В 90% городского транспорта Ростовской области заработала билетная система «Сбертройка» 1
Беликов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Центр-инвест КБ 59 1
|Сбер - СберТройка 14 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7312 1
|Почта России ПАО 2113 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
|Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2502 1
|СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
|Google Android 13998 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
|Торицын Алексей 2 1
|Салимов Руслан 1 1
|Собянин Сергей 382 1
|Ликсутов Максим 114 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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