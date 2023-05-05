В 90% городского транспорта Ростовской области заработала билетная система «Сбертройка»

Ростовская область: в рамках пилота «Сбертройка» в сотрудничестве с оператором платежной системы области ООО «АРПС» во всех муниципалитетах Ростовской области запустили современную московскую билетную систему. 4 млн жителей теперь могут оплатить проезд картой «Тройка», банковскими картами, региональной транспортной и льготной картой «Простор». С помощью «Сбертройки» власти региона также смогут отследить, насколько качественно в регионе предоставляются субсидии на проезд. Об этом CNews сообщили представители «Сбертройки».

​​«Сбертройка» теперь работает в 2390 транспортных средствах области, что составляет более 90% городского транспорта региона.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска инновационного билетного решения «Сбертройка» с регионами. Теперь пассажирам Ростовской области доступна оплата проезда картой «Тройка», банковскими и льготными картами, а также наличными. Поездки стали еще удобнее. В более 90% городского транспорта области теперь работает одна из лучших билетных систем в мире. Благодарим руководство региона и лично губернатора Ростовской области В. Голубева за желание сделать передвижение пассажиров комфортнее и безопаснее», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Региональные льготники смогут воспользоваться льготной картой на всем городском транспорте, который не выходит за пределы Ростовской области, в том числе в электричках. Федеральным льготникам будет доступна оплата картой на городских и внутрирайонных маршрутах, а в пригородных электричках необходимо будет также показывать документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС или справку о праве на льготу. Пополнять карту федерального льготника нужно будет ежемесячно на сумму 303 руб. ​​

«В Ростовской области Министерством транспорта совместно с Министерством труда с 1 мая 2023 г. в рамках пилотного проекта была реализована программа по переводу льготных категорий граждан федерального и регионального регистров на маршрутах регулярных пассажирских перевозок на электронный учет. Благодаря слаженному взаимодействию ООО «АРПС», Сбербанк, «Сбертройка», «Почта России», «Центр-инвест», ВТБ реализовали возможность регистрации и учета поездок льготных категорий граждан федерального и регионального регистров Ростовской области на маршрутах регулярных пассажирских перевозок с использованием электронной билетной системы (ЭСПБ). По заявкам УСЗН и ОСЗН Ростовской области ООО «АРПС» было изготовлено и выдано 48 940 карт для доведения до льготных категорий граждан. В том числе 27 931 карт региональным льготникам, 21 009 карт федеральным льготникам. По дополнительным заявкам изготовлено 15 тыс. карт. Внедрение системы позволит перевозчикам получать компенсацию за проезд льготников из регионального и федерального бюджетов на основании предоставленной отчетности и сделает работу более эффективной и прозрачной», — отметил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

Для удобства пассажиров, которые пользуются банковскими картами, «Сбертройка» также предоставляет доступ к личному кабинету на сайте lkp.sbertroika.ru, где можно посмотреть историю поездок, проверить чек поездки, погасить задолженность по банковской карте.

Также внедрение современной билетной системы выгодно администрации области: власти региона получают качественный инструмент для аналитики пассажиропотока, благодаря которому прозрачность платежей в городском транспорте увеличивается до 70%.

«Развитие бесконтактной оплаты – одно из приоритетных направлений «Сбера» в Ростовской области. Сегодня в регионе более 80% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд безналично – это более 300 тыс. транзакций в день. Банк активно работает с правительством Ростовской области и оператором платежной системы над расширением географии транспортного проекта: оплатить поездку безналичным способом можно не только в городском и областном транспорте, но и в пригородных поездах ЮФО и СКФО. Безналичная оплата проезда позволяет значительно повысить качество предоставления транспортных услуг в регионе: это просто, удобно и безопасно», – сказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

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Для перевозчиков запуск в регионе «Сбертройка» также означает выгодные условия: они получают удобный подключенный сервис и систему аналитики, контроль безбилетного проезда, гибкую настройку тарифов и отчетов, а также круглосуточную поддержку от компании.

«За последний год нами была проделана большая работа совместно с Министерством транспорта, Министерством труда и социального развития, совместно с Ассоциацией перевозчиков, руководством муниципальных образований Ростовской области по обеспечению доведения льготников федерального и регионального регистра, как внутри межмуниципальных, так и внешних маршрутах. Агентство развития платежных систем с 1 мая 2023 г. запустило возможности безналичной оплаты и приема карт льготников федерального и регионального регистра на всей территории Ростовской области. В настоящий момент это один из крупнейших проектов в России, который мы реализуем совместно с такими организациями, как Сбербанк, «Сбертройка», «Почта России», «Центр-инвест», ВТБ. Благодарны всем нашим партнерам за помощь понимание и активное взаимодействие», – отметил заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

На данном этапе пополнить карту «Простор» можно в отделениях «Почты России», в банкоматах и терминалах «Сбера» и в приложении «Сбербанк онлайн», на сайте ООО «АРПС», в терминалах банка «Центр-инвест», а также в приложении «Простор» для Android. Карта «Простор» оформляется по месту регистрации в отделении социальной защиты населения города Ростов-на-Дону и Ростовской области.

Если пополнение происходит 25 числа месяца и позже, то карта будет активна с 1 числа следующего месяца. Если пополнить карту до 25 числа, то она будет действовать до конца текущего месяца. Сроки пополнения: с 25 числа по 30(31) число – на следующий месяц, с 01 по 24 число – на текущий месяц.

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Карта активируется только на один месяц. Даже если человек не пользовался транспортом, ее нужно будет пополнить заранее. Региональные льготники пополнять выданные им карты не должны – их проезд по внутри муниципальным маршрутам по выданным картам будет бесплатный.