Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

LiveTex ЛайвТекс

LiveTex - ЛайвТекс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 5 000 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 5 000 000 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 5 000 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.09.2024 «Почта банк» потратит почти 2 миллиарда на автоматического коллектора и робота для спам-обзвонов 1
07.04.2020 «Эльдорадо» запустило виртуальные консультации для клиентов через Whatsapp 2
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
24.11.2017 LiveTex оптимизировала email-канал в приложении оператора 2
15.02.2017 Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрировалась с «Одноклассниками» 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
02.12.2016 BSS обновила систему ДБО CORREQTS Corporate до версии v. 2.3.8 1
10.11.2016 LiveTex интегрировал Viber в свою платформу 1
09.11.2016 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client х64» 1
22.09.2016 LiveTex обновил омниканальную платформу для цифровых коммуникаций с клиентами 2
07.09.2016 ПО LiveTex включено в единый реестр российских программ Минкомсвязи России 1
25.08.2016 Абонентам «Ростелекома» доступны онлайн-консультации в Едином личном кабинете и мобильном приложении «Мой Ростелеком» 1
25.07.2016 Реальные преимущества омниканальной платформы для бизнеса 3
06.07.2016 Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook 2
24.06.2016 LiveTex пополнила свою платформу для омниканального обслуживания системой управления лидами 1
01.03.2016 Сбербанк внедрил чат LiveTex в мобильный банк для омниканального обслуживания корпоративных клиентов 3
03.02.2016 LiveTex подключил канал «ВКонтакте» в свою платформу для техподдержки и продаж 2
28.01.2016 «ВКонтакте» открывает доступ к API «Сообщений для бизнеса» 1
22.01.2016 LiveTex представил b2b-решение для продаж и техподдержки через Telegram 2
21.12.2015 LiveTex интегрирован c «Битрикс24» 1
15.12.2015 LiveTex: Почему компании-лидеры выбирали чат в 2015 году 2
26.11.2015 Сбербанк внедрил чатовое решение LiveTex с перспективой омниканального развития 2
09.11.2015 Чат и мессенджер – первые шаги к омниканальности 1
18.08.2015 LiveTex представил «горячую линию» для мобильных пользователей 1
18.05.2015 Мобильные приложения: клиентов удержит только сервис 3
04.03.2015 LiveTex вывела на рынок m-commerce мессенджер для поддержки клиентов 4
25.11.2014 Бизнес VS Кризис: как удержать клиентов в 2015 году 1
24.10.2014 LiveTex запустил сервис X-widget 2
13.08.2014 LiveTex обновил мобильное приложение для iOS-устройств 3
03.07.2014 Сооснователи «ВКонтакте» вложили $4 млн в платформу онлайн-коммуникаций Livetex 1
24.05.2013 Владимир Бакутеев - Компании стремятся к грамотному внедрению онлайн-консультантов



 1
29.01.2013 Выручка резидентов бизнес-инкубатора «Ингрия» в 2012 г. превысила 600 млн руб. 1

Публикаций - 34, упоминаний - 54

LiveTex и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4397 8
Telegram Group 2435 7
Meta Platforms - Facebook 4508 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3066 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 689 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 2
Double Data - Дабл Дата 20 2
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 2
Softkey - Софткей 212 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9115 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1209 1
Philips 2074 1
NtechLab - НтехЛаб 156 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
Infobip - Инфобип 9 1
inDriver 17 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
IntelliBoard 1 1
DEVAR 5 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 49 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Ростелеком 10212 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3032 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 243 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 237 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
GitHub 939 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
МегаФон 9689 1
Kribrum - Крибрум 32 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 617 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 49 1
RedHelper 19 1
БАРС Груп 558 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7957 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 3
Связной ГК 1382 3
Vaizra Capital 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 886 2
Anywayanyday - AWAD 34 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1323 2
ВТБ - Почта Банк 492 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 849 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1577 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ГПБ - Газпромбанк 1148 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
GFG - Lamoda - Купишуз 186 1
Ак Барс Банк 274 1
СДМ-Банк 65 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 93 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
WeWork 6 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Центр-инвест КБ 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 543 1
Альфа-Банк 1842 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 31 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 531 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 620 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Великие Луки банк 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3314 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3082 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1972 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1467 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Администрация Владимира 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3207 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2055 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3092 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 134 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7404 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5208 18
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1163 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8114 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12019 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11140 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5529 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 13
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2284 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4214 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13217 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1983 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7879 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12788 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4401 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12780 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2766 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14266 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5413 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8563 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11170 5
Оповещение и уведомление - Notification 5226 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11362 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4482 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2300 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1025 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9188 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3257 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9611 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3106 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8816 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 6
Apple iOS 8150 4
Rakuten Viber 641 4
Google Android 14536 3
Apple - App Store 2980 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 344 3
Google Play - Google Store - Android Market 3401 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1884 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1186 2
BSS CORREQTS Corporate 49 2
SafeTech - SafeTouch 29 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1185 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 857 1
SafeTech - PayControl 45 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
Pure Storage Evergreen - СХД 24 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 21 1
МТС Автосекретарь 67 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 597 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 88 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 303 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Яндекс.Диалоги 20 1
LinguaLeo 29 1
Drom.ru 11 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Luxsoft - ФИТ - FIT PayQR - платежный сервис 8 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 304 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 895 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1040 1
Бакутеев Владимир 18 18
Макаров Владимир 76 4
Новосельский Андрей 4 2
Федоров Алексей 128 2
Колесников Алексей 24 2
Кирсанова Александра 2 2
Буланкин Сергей 12 2
Гладков Дмитрий 4 2
Мирилашвили Вячеслав 18 2
Левиев Лев 29 2
Кравченко Георгий 13 1
Чачава Александр 112 1
Платицын Андрей 6 1
Егиян Владимир 1 1
Резникова Руслана 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Карягин Александр 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Богачев Игорь 182 1
Арефьев Андрей 59 1
Рождественский Игорь 5 1
Кузнецова Ольга 14 1
Арефьев Игорь 15 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Медведев Сергей 8 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Довладбегян Леонид 3 1
Рощупкин Евгений 3 1
Кондратьев Виталий 2 1
Кулик Иван 1 1
Щукина Анастасия 1 1
Ельцов Сергей 1 1
Коваль Роман 1 1
Семенов Артемий 1 1
Осокин Роман 1 1
Пивоварова Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 2
Казахстан - Республика 5752 2
Европа 24551 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1873 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2524 1
Евразия - Евразийский континент 624 1
Америка Латинская 1866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 153 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18336 1
Германия - Федеративная Республика 12885 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14413 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3132 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2895 1
Финляндия - Финляндская Республика 3652 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Украина 7754 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7976 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 89 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 63 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 16
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 313 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11581 5
Английский язык 6835 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3622 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 3
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 211 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5412 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6571 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8155 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3649 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1500 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1271 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7193 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 426 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6694 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2686 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2237 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3147 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5201 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6154 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2437 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3723 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6450 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7227 1
Философия - Philosophy 484 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5818 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5313 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6247 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4869 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11373 1
Forbes - Форбс 895 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 148 1
Forrester Research 827 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 2
РИФ - Российский Интернет Форум 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще