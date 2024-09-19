Получите все материалы CNews по ключевому слову
LiveTex ЛайвТекс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 5 000 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
LiveTex и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакутеев Владимир 18 18
|Макаров Владимир 76 4
|Новосельский Андрей 4 2
|Федоров Алексей 128 2
|Колесников Алексей 24 2
|Кирсанова Александра 2 2
|Буланкин Сергей 12 2
|Гладков Дмитрий 4 2
|Мирилашвили Вячеслав 18 2
|Левиев Лев 29 2
|Кравченко Георгий 13 1
|Чачава Александр 112 1
|Платицын Андрей 6 1
|Егиян Владимир 1 1
|Резникова Руслана 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Карягин Александр 1 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Богачев Игорь 182 1
|Арефьев Андрей 59 1
|Рождественский Игорь 5 1
|Кузнецова Ольга 14 1
|Арефьев Игорь 15 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Медведев Сергей 8 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Довладбегян Леонид 3 1
|Рощупкин Евгений 3 1
|Кондратьев Виталий 2 1
|Кулик Иван 1 1
|Щукина Анастасия 1 1
|Ельцов Сергей 1 1
|Коваль Роман 1 1
|Семенов Артемий 1 1
|Осокин Роман 1 1
|Пивоварова Юлия 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11373 1
|Forbes - Форбс 895 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.