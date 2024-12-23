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Ростелеком Мой Ростелеком



23.12.2024 Клиенты Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
03.04.2024 «Ростелеком» и СФР подготовили новый учебник для проекта «Азбука интернета» 1
29.02.2024 «Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса 1
04.08.2023 «Ростелеком» провел оптику в деревни и сёла Красноярского края и Хакасии 1
31.05.2023 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта 1
27.04.2021 Владельцы карт «Мир» получат кешбэк до 15% при оплате услуг «Ростелекома» 1
02.11.2020 ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
22.11.2017 Более 50% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае управляет услугами связи онлайн 1
02.12.2016 «Ростелеком» создал спецподразделение для продвижения мобильных приложений 1
15.11.2016 «Ростелеком» запустил услуги мобильной связи в трёх регионах ЮФО 1
07.11.2016 «Ростелеком» запустил услуги мобильной связи на Урале 1
25.08.2016 Абонентам «Ростелекома» доступны онлайн-консультации в Едином личном кабинете и мобильном приложении «Мой Ростелеком» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Fortnite 76 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Nvidia Corp 3487 1
Telegram Group 1983 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Lenovo Motorola 3501 1
Цифровые Привычки 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 2
Google Android 13994 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 177 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Ark: Survival Evolved - Компьютерная игра (action) 3 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Сергиенко Игорь 12 2
Борзов Андрей 11 2
Кириенко Владимир 139 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Бакутеев Владимир 18 1
Благирев Алексей 24 1
Благирев Вячеслав 15 1
Шишмарев Сергей 32 1
Колпаков Антон 57 1
Танашев Руслан 17 1
Жукович Евгений 7 1
Щукина Анастасия 1 1
Роднова Анна 11 1
Гриднев Антон 19 1
Баженова Наталья 6 1
Михайлов Алексей 71 1
Cooper Martin - Купер Мартин 4 1
Демяненко Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 9 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 28 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 26 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Ростелеком - Азбука интернета 28 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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