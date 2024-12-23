Ростелеком Мой Ростелеком
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|Сергиенко Игорь 12 2
|Борзов Андрей 11 2
|Кириенко Владимир 139 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Бакутеев Владимир 18 1
|Благирев Алексей 24 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Шишмарев Сергей 32 1
|Колпаков Антон 57 1
|Танашев Руслан 17 1
|Жукович Евгений 7 1
|Щукина Анастасия 1 1
|Роднова Анна 11 1
|Гриднев Антон 19 1
|Баженова Наталья 6 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Cooper Martin - Купер Мартин 4 1
|Демяненко Алексей 7 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
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