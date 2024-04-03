«Ростелеком» и СФР подготовили новый учебник для проекта «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) в рамках проекта «Азбука интернета» разработали новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Пособие рассчитано на представителей старшего поколения, на людей, которым не всегда легко самостоятельно разобраться, как установить SIM-карту, настроить смартфон под свои потребности и пользоваться встроенными приложениями.

В учебнике также подробно рассказано о том, как пользоваться приложениями «Госуслуги», «Мой Ростелеком», Tele2, «Яндекс Картами» и мессенджерами, а также другими востребованными сервисами.

3 апреля во всем мире официально отмечают день рождения мобильного телефона. В этот день в 1973 г. инженер корпорации Motorola Мартин Купер впервые испытал свое изобретение, позвонив коллеге по первому в мире сотовому телефону.

За прошедшие с этого времени уже более 50 лет мобильные телефоны, а также планшеты и смартфоны, являются неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас без них не могут обойтись ни дети, ни взрослые, ни пенсионеры.

Учебник «Основы работы на смартфоне» был разработан и размещен на сайте «Азбука интернета» в 2023 г., в год полувекового юбилея мобильного телефона. А к 3 апреля 2024 г. впервые издан в виде печатной книги и доставлен в филиалы «Ростелекома».