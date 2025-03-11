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Ростелеком Азбука интернета

Ростелеком - Азбука интернета

«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами; организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов.  Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.


11.03.2025 «Ростелеком» и Соцфонд разработали для пенсионеров пособие по работе с искусственным интеллектом 1
01.10.2024 «Кружки» и «голосовухи» для внучат: «Ростелеком» на Ямале научит пенсионеров пользоваться современными гаджетами 1
03.04.2024 «Ростелеком» и СФР подготовили новый учебник для проекта «Азбука интернета» 1
06.02.2024 Участниками проекта «Азбука интернета» в 2023 году стали почти 30 тыс. пенсионеров 2
22.03.2023 «Базальт СПО» и «Ростелеком» обучают россиян старшего поколения основам работы с российскими операционными системами «Альт» 2
08.02.2023 Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров 2
12.04.2022 «Ростелеком» и ПФР подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» 1
08.02.2022 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году 3
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
25.02.2021 Обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложениях 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 2
08.09.2020 Три российских проекта получили награды международной премии в области ИКТ 1
26.08.2020 Новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета» поможет самостоятельно организовать путешествие 1
10.07.2020 Россияне разгромно проиграли европейцам по уровню цифровых навыков 2
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» 1
27.02.2019 Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» в 2018 году 2
16.10.2018 «Ростелеком» и ПФР добавили новый модуль «Видеообщение в интернете» в «Азбуку интернета» 2
11.04.2018 «Ростелеком» и ПФР дополнили «Азбуку интернета» новым обучающим модулем 1
01.03.2018 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги 2017 года проекта «Азбука Интернета» 3
17.03.2017 Учебный год «Азбуки Интернета» стартовал в Ставрополе при поддержке «Ростелекома» 2
27.02.2017 «Ростелеком» подключил к интернету Дагестанское отделение ветеранов войны и труда 1
03.02.2017 Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом» 2
29.11.2016 Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете» 1
15.07.2016 Пенсионеры Калмыкии осваивают интернет с «Ростелекомом» 1
03.07.2015 «Ростелеком» разработал новые разделы учебной программы «Азбука интернета» 1
02.06.2015 Россия: только 17% семей используют хотя бы одно средство для обеспечения безопасности детей в Сети 1
24.02.2015 Учебник «Азбука Интернета» одобрен Институтом информатизации образования РАО 2
18.09.2014 Стартовал совместный проект ПФР и Ростелекома «Азбука Интернета» 3

Публикаций - 29, упоминаний - 45

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9785 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 3
Microsoft Corporation 24703 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
Yandex - Яндекс 7477 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Базальт СПО - BaseALT 665 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 1
Lenovo Motorola 3503 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
101Hotels.com 456 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 21
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
Россия-страна возможностей АНО 20 2
РКЦСОН - Республиканский комплексный центр соцобслуживания населения 2 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 1
Союз пенсионеров России 8 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5115 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9406 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1731 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8142 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9244 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12148 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7428 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7149 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4818 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1438 3
ByteDance - TikTok 260 2
VK - Яндекс.Дзен 189 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2770 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 1
Российская газета 273 1
Rusbase 16 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 345 3
РГБ - Российская государственная библиотека 105 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 80 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
БКТиЛ ГБПОУ - Бурятский колледж технологий и лесопользования - Бурятский лесопромышленный колледж 1 1
Всероссийский цифровой диктант 14 2
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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