Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Азбука интернета
«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами; организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов. Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Корняков Арслан 18 2
|Комиссаров Алексей 21 2
|Гребенников Сергей 34 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Гамзатов Гамзат 15 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Козлов Михаил 174 1
|Попов Владимир 23 1
|Борисова Светлана 5 1
|Халгаева Татьяна 1 1
|Чумакова Полина 1 1
|Кашицин Владимир 9 1
|Cooper Martin - Купер Мартин 4 1
|Микрюкова Наталия 1 1
|Щелгачев Дмитрий 28 1
|Российская газета 273 1
|Rusbase 16 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.