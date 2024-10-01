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«Кружки» и «голосовухи» для внучат: «Ростелеком» на Ямале научит пенсионеров пользоваться современными гаджетами

«Ростелеком» научит ямальских пенсионеров пользоваться смартфонами. В честь празднования Дня пожилого человека компания совместно с Национальной библиотекой ЯНАО, расположенной в Салехарде, провела для представителей старшего поколения открытый урок по работе с гаджетами. На мероприятии побывали члены клуба «Надежда» окружного центра национальных культур и посетители городского центра социального обслуживания населения «Доверие». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Связисты передали госучреждению тираж нового учебника «Основы работы на смартфоне», который был создан «Ростелекомом» и Социальным фондом России (СФР) для проекта «Азбука интернета». До конца 2024 г. часть книг будет распределена по библиотекам других городов округа.

Наталия Микрюкова, директор ГАУ «Национальная библиотека ЯНАО»: «Ямальские пенсионеры — люди с очень активной и яркой жизненной позицией. Они следят за современными трендами и, как их дети и внуки, уже на постоянной основе пользуются гаджетами. Смартфоны позволяют старшему поколению всегда быть на связи с родными и близкими, узнавать информацию о культурных событиях региона и многое другое. Уверена, что после прошедшей лекции от специалистов "Ростелекома", слушатели научатся совершать рутинные дела дистанционно. А переданные книги позволят бабушкам и дедушкам нашего округа закрепить полученные знания на практике».

Мероприятие прошло в интерактивном формате. Эксперты «Ростелекома» и библиотеки наглядно продемонстрировали собравшимся, как установить SIM-карту, настроить смартфон под свои потребности и воспользоваться встроенными приложениями. Например, общаться с близкими и друзьями через популярные мессенджеры, записывать текстовые, голосовые сообщения и видеокружки. Кроме того, спикеры на конкретных примерах объяснили, как не попасться на уловки мошенников в Сети. Полученные знания закрепили тестовыми заданиями.

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Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «В наше время цифровизация касается абсолютно всех сфер жизни общества. Этот процесс требует от людей быстрой адаптации к новым программам и услугам. Наша задача — помочь пожилым людям понять, как пользоваться современными девайсами, которые во многом могут упростить их жизнь. Например, приложением ''Госуслуги'', доступным на любом смартфоне, онлайн-записью к врачу, дистанционной оплатой коммунальных счетов, а также программами по получению свежей информации о льготах и пособиях».

Проект «Азбука интернета» существует уже 10 лет. За это время курсы компьютерной грамотности прошли более 500 тыс. пенсионеров в России.

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